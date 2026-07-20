Vitória no turismo: México diz que 3 milhões de estrangeiros visitaram o país durante a Copa

As três cidades mexicanas que receberam jogos da Copa do Mundo registraram cerca de 7,5 milhões de viagens entre 8 de junho e 12 de julho, das quais aproximadamente 3 milhões foram feitas por visitantes estrangeiros.

Os dados fazem parte da primeira avaliação do governo do México sobre os efeitos do torneio no turismo do país.

Segundo informações do Ministério do Turismo do México à Bloomberg, nesta segunda-feira, os estrangeiros responderam por cerca de 40% das visitas à Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. O restante do fluxo foi formado por viajantes domésticos.

O movimento ficou acima da projeção anterior à competição, que estimava 5,5 milhões de visitantes nas três cidades, enquanto os gastos relacionados ao turismo chegaram a 39,7 bilhões de pesos, o equivalente a US$ 2,1 bilhões, segundo estimativa do governo.

A quantidade de visitantes, porém, não correspondeu ao mesmo número de hóspedes. Dos 7,5 milhões de registros, cerca de 3 milhões envolveram pelo menos uma noite em hotéis ou imóveis de aluguel de curta temporada. Outros 4,5 milhões foram classificados como visitantes que passaram pelas cidades sem pernoitar.

A diferença é relevante para a composição das receitas do turismo, já que a hospedagem acrescenta despesas com diárias e tende a ampliar o período de consumo no destino. Cerca de 60% dos visitantes contabilizados nas três cidades-sede não passaram a noite nesses destinos.

Copa elevou ocupação e preço das diárias nas cidades-sede

O México recebeu 13 das 104 partidas disputadas na Copa do Mundo, entre 11 de junho e 5 de julho. Entre os confrontos realizados no país esteve a partida das oitavas de final em que a Inglaterra eliminou a seleção mexicana.

Com a realização do torneio, o México tornou-se o primeiro país a sediar ou compartilhar a organização de três edições da Copa do Mundo. Antes da edição atual, o território mexicano havia recebido a competição em 1970 e 1986.

Os dados do setor aéreo, no entanto, apresentaram um movimento diferente do registrado pelo turismo nas cidades-sede. Operadoras de aeroportos mexicanos reportaram queda no número de passageiros durante o período da Copa em comparação com o ano anterior.

Na hotelaria, o Ministério do Turismo informou que a taxa média de ocupação chegou a 65% nas três cidades. O índice representou crescimento de aproximadamente 12% na comparação com o mesmo período de 2025.

Nos dias de jogos, a ocupação dos hotéis ficou entre 85% e 95%, enquanto o valor médio das diárias aumentou 51,5%, de acordo com os dados apresentados pelo governo mexicano.

A secretária de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmou que o governo espera ampliar as viagens de lazer e negócios ao país nos próximos meses após a exposição internacional associada à competição.

Segundo Rodríguez, a gestão da presidente Claudia Sheinbaum pretende atuar com governos estaduais e empresas em ações de promoção turística. A estratégia prevê direcionar parte desse fluxo para destinos fora da Cidade do México, de Guadalajara e de Monterrey.

“Precisamos dar continuidade a esses resultados com uma campanha promocional que capitalize o impulso real gerado pela Copa do Mundo”, afirmou Rodríguez. “Não é preciso criar imagens; o México já as tem em tempo real.”