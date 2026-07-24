Klopp assume a seleção da Alemanha e inicia ciclo com foco na Copa do Mundo 2030

A Alemanha dará início a uma nova era. Jürgen Klopp foi anunciado oficialmente como técnico da seleção alemã nesta sexta-feira, 24, em evento organizado pela Federação Alemã de Futebol (DFB), na cidade de Frankfurt.

O treinador de 59 anos chega para substituir Julian Nagelsmann e comandará a equipe no ciclo até a Copa do Mundo de 2030, segundo a Folha de São Paulo.

Klopp deixa a Red Bull para comandar a Alemanha

Klopp ocupava, desde o início de 2025, o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, função na qual supervisionava o trabalho esportivo dos clubes da empresa, como RB Leipzig e Red Bull Salzburg. Seu vínculo com a companhia era válido até 2029.

Segundo o jornal Bild, o acordo para sua saída não envolveu multa rescisória. Em vez disso, será feita uma doação de um milhão de euros para a Wings for Life, fundação apoiada pela Red Bull que financia pesquisas sobre lesões na medula espinhal.

O nome de Klopp passou a ser tratado como prioridade pela federação alemã logo após a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026. A equipe caiu para o Paraguai nos pênaltis na primeira fase do mata-mata, resultado que encerrou o trabalho de Julian Nagelsmann.

A expectativa é que o novo treinador lidere um processo de renovação da equipe, buscando recolocar a Alemanha entre as principais seleções do futebol mundial.

Antes de assumir a seleção, Klopp construiu uma trajetória de destaque no futebol europeu. Após trabalhos consistentes no Mainz e no Borussia Dortmund, tornou-se um dos maiores técnicos da história do Liverpool.

No clube inglês, conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e, na temporada seguinte, encerrou um jejum de 30 anos sem títulos nacionais ao vencer a Premier League. Ele deixou o comando da equipe em junho de 2024, após nove temporadas.

Alemanha busca recuperação

Desde a conquista da Copa do Mundo de 2014, a seleção alemã acumula campanhas abaixo das expectativas em Mundiais. Foi eliminada ainda na fase de grupos em 2018 e 2022 e, em 2026, caiu logo na primeira fase eliminatória.

A chegada de Klopp representa a aposta da federação para recolocar a Alemanha em posição de protagonismo internacional e preparar a equipe para a disputa da Copa do Mundo de 2030.