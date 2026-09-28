Atlético-MG fecha parceria de cinco anos com Huawei para infraestrutura tecnológica da Arena MRV

O Atlético-MG fechou uma parceria de cinco anos com a Huawei, empresa chinesa de tecnologia, para fornecer servidores, soluções de armazenamento de dados e sistemas de backup para a infraestrutura tecnológica da Arena MRV. A implantação do projeto começa em novembro, segundo o clube.

Com o acordo, a Arena MRV passará a operar com a tecnologia da Huawei em sua estrutura de dados. A implementação será conduzida pela SYX-AI, integradora parceira da Huawei no Brasil, responsável pelo desenvolvimento da solução, implantação e acompanhamento da operação.

A parceria amplia o uso de tecnologia, dados e inteligência artificial na gestão da arena e em áreas relacionadas ao futebol do clube.

Atlético conhece soluções da Huawei em visita à China

O vice-presidente de Negócios do Atlético, Márcio Freire, e o diretor de Tecnologia do clube, Leandro Evangelista, visitaram instalações da Huawei na China para conhecer projetos desenvolvidos pela empresa e apresentar a estrutura do clube aos executivos chineses.

Durante a viagem, os representantes do Atlético conheceram o Shanghai Stadium, arena com capacidade aproximada para 80 mil pessoas que utiliza soluções da Huawei para conectividade, câmeras, gerenciamento de dados e monitoramento operacional em tempo real.

Segundo Leandro Evangelista, o estádio utiliza inteligência artificial para analisar informações relacionadas ao público e ao funcionamento da arena. O clube avalia a possibilidade de incorporar tecnologias semelhantes na operação da Arena MRV.

“Eles usam inteligência artificial para avaliar o que está acontecendo com o público e os cenários, tudo o que acontece dentro do estádio”, afirmou o diretor de Tecnologia do Atlético.

Dados e tecnologia podem ser aplicados ao futebol

Além da infraestrutura tecnológica da Arena MRV, a parceria com a Huawei poderá envolver soluções para áreas como análise de desempenho, dados e scouting, processo de observação e avaliação de jogadores.

Durante a visita à China, os executivos do Atlético também conheceram o Ox Horn Campus, centro de pesquisa e desenvolvimento da Huawei que reúne cerca de 25 mil engenheiros e 108 prédios dedicados à pesquisa. A agenda incluiu ainda a participação na Huawei Connect 2026, evento da companhia voltado para infraestrutura e soluções de inteligência artificial.

“Estamos sempre nos atualizando, e a Huawei está muito à frente no que se refere à tecnologia. Ficamos muito satisfeitos com essa oportunidade. Foi um momento de conhecer as estruturas da Huawei, as cidades, entender o que eles estão realizando e avaliar como podemos agregar essas tecnologias ao futebol e à Arena MRV”, disse Leandro Evangelista.

Márcio Freire afirmou que o Atlético busca ampliar relações com empresas chinesas de tecnologia e investimentos. Durante a viagem, os representantes do clube também visitaram companhias como a BYD para conhecer projetos desenvolvidos no país.