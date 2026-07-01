Com vitória 'épica', Bélgica já tem caminho traçado na Copa; veja cruzamentos

Thibaut Courtois: a Bélgica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo após superar Senegal (Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 20h02.
A Bélgica derrotou o Senegal nesta quarta-feira, 1, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção belga venceu os senegaleses por 3 a 2, no Lumen Field, em Seattle.
Agora, a Bélgica volta a campo diante do vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. O duelo entre norte-americanos e bósnios será nesta quarta-feira, 1, às 21h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara.
Já o duelo das oitavas de final, dos belgas, será na próxima segunda-feira, 6, às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Além disso, o vencedor do confronto vai encarar Espanha, Áustria, Portugal ou Croácia nas quartas de final.
No confronto contra Senegal, a Bélgica conquistou uma virada heroica. Após estar perdendo por 2 a 0, a seleção belga buscou o empate na reta final do 2ª tempo e a virada na prorrogação.
O Senegal abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após a seleção africana trocar passes na frente da área belga, Sadio Mané cruzou, Ismaïla Sarr cabeceou na trave e, no rebote, Habib Diarra não desperdiçou, empurrando a bola para o fundo da rede.
Atrás do placar, a Bélgica até passou a pressionar mais durante os primeiros 45 minutos. Porém, não conseguiu converter a posse de bola em grandes oportunidades. A melhor chance foi com De Cuyper, que acertou um belo chute, mas parou no goleiro rival.
Na segunda etapa, mais precisamente aos 5 minutos, Moussa Niakhaté acertou um lindo lançamento para Ismaïla Sarr, que dominou no peito e soltou uma bomba para estufar as redes e anotar o segundo dos senegaleses.
Aos 40 minutos, na reta final do confronto, a Bélgica descontou. Após recuperar a bola na entrada da área, De Cuyper cruzou, e Romelu Lukaku apareceu para mandar a bola para o fundo do gol.
Três minutos depois, os belgas chegaram ao empate. Leandro Trossard levantou na área, o goleiro senegalês saiu mal e Yuri Tielemans cabeceou para igualar o placar.
E, na prorrogação, quando a partida se encaminhava para os pênaltis, os belgas tiveram um pênalti a seu favor, e Tielemans converteu a cobrança, garantindo a classificação da seleção europeia.