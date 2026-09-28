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Piscinas, saunas e 2.600 metros quadrados: conheça o novo vestiário milionário do Barcelona

Outra novidade será o acesso privativo dos jogadores ao estacionamento do estádio, garantindo maior comodidade e privacidade nos dias de jogos e treinamentos

(Reprodução)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20h00.

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As obras de modernização do Camp Nou seguem avançando, e o Barcelona já começa a mostrar alguns dos espaços que farão parte da nova estrutura do estádio. Imagens divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo nesta segunda-feira revelaram detalhes do futuro vestiário da equipe catalã, que terá dimensões e recursos considerados de alto padrão.

O novo ambiente ocupará cerca de 2.600 metros quadrados e será dividido entre áreas destinadas aos jogadores, membros da comissão técnica e demais profissionais que trabalham com o elenco. O projeto também prevê um espaço exclusivo para as mulheres que integram o estafe do clube.

A grandiosidade chama atenção quando comparada a estádios tradicionais. Para efeito de comparação, toda a área de vestiários do Maracanã, somando os espaços utilizados por mandantes e visitantes, possui cerca de 1.800 metros quadrados.

Zona molhada

Entre os diferenciais previstos está uma ampla área de recuperação física, chamada de "zona molhada". O local contará com três piscinas, banheiras, hidromassagens e duas saunas para os atletas. Além disso, haverá um auditório destinado às palestras e instruções táticas da comissão técnica antes das partidas.

O técnico da equipe também terá uma sala exclusiva dentro do complexo. Outra novidade será o acesso privativo dos jogadores ao estacionamento do estádio, garantindo maior comodidade e privacidade nos dias de jogos e treinamentos.

O projeto ainda inclui uma área de convivência para familiares dos atletas. O espaço ficará localizado antes da entrada do vestiário e servirá como ponto de espera para parentes e convidados dos jogadores.

A reforma do Camp Nou começou em 2023 e tem conclusão prevista para 2028. A expectativa é que o novo vestiário esteja disponível para utilização do elenco comandado por Hansi Flick no fim de 2027.

Custo de reformar o Camp Nou sobe, e dívida do Barcelona explode para R$ 15 bilhões

O Barcelona enfrentará mais um período longe de sua histórica casa. Durante a assembleia geral anual realizada no último sábado, 19, a diretoria culé confirmou que o clube terminará a temporada 2026-27 no Camp Nou, mas precisará deixar o estádio novamente para a segunda metade da temporada 2027-28. O vice-presidente do clube, Ferran Olive, explicou aos sócios que a pausa é indispensável para avançar na ambiciosa e complexa construção do teto da arena, processo de engenharia que exige o uso do próprio gramado como canteiro de obras e base para os equipamentos de içamento e montagem estrutural.[

De acordo com o The Athletic, somando o financiamento do projeto imobiliário e esportivo aos débitos operacionais já existentes, a dívida total do Barcelona pode alcançar a marca de 2,6 bilhões de euros (cerca de R$ 15,22 bilhões), consolidando-se como a maior de todo o futebol mundial. Além disso, a taxa de juros elevada dos novos empréstimos — na casa de 5,14% para a primeira fatia de 105 milhões de euros (cerca de R$ 614 milhões) — pressiona ainda mais as finanças do clube, que já destinou dezenas de milhões apenas ao pagamento de juros na última temporada.

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