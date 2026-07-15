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Fase de grupos copa 2026

Inglaterra disputa apenas sua 4ª semifinal de Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 15, os ingleses encaram a Argentina em busca de um lugar na final do Mundial

Jude Bellingham: esta é a quarta semifinal que a Inglaterra disputa na história da Copa do Mundo (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Jude Bellingham: esta é a quarta semifinal que a Inglaterra disputa na história da Copa do Mundo (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 15 de julho de 2026 às 15h36.

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A Inglaterra volta a disputar uma semifinal de Copa do Mundo nesta quarta-feira, 15, quando enfrenta a Argentina em busca de uma vaga na decisão do Mundial de 2026. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Apesar de ser uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, esta será apenas a quarta vez que os ingleses chegam entre os quatro melhores de uma Copa do Mundo. Até hoje, a Inglaterra disputou apenas uma final, justamente na edição em que conquistou seu único título mundial.

Croácia 2 x 1 Inglaterra (prorrogação) – Copa do Mundo de 2018

A participação mais recente da Inglaterra em uma semifinal aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e terminou de forma amarga. A equipe treinada por Gareth Southgate começou melhor e abriu o placar logo aos cinco minutos, com uma cobrança de falta de Kieran Trippier.

Com o passar do tempo, porém, a Croácia conseguiu reagir. Ivan Perisic empatou o duelo no segundo tempo e levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Mario Mandzukic marcou o gol da vitória croata por 2 a 1, encerrando o sonho inglês.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Inglaterra foi derrotada pela Bélgica por 2 a 0.

Alemanha Ocidental 1 x 1 Inglaterra (4 x 3 nos pênaltis) – Copa do Mundo de 1990

Antes de 2018, a seleção inglesa havia disputado a semifinal da Copa do Mundo da Itália, em 1990. A Alemanha Ocidental saiu na frente após uma cobrança de falta de Andreas Brehme que desviou na barreira antes de entrar.

Gary Lineker empatou para a Inglaterra e levou a partida para a prorrogação. Como o empate persistiu, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Stuart Pearce e Chris Waddle desperdiçaram suas tentativas, e os alemães venceram por 4 a 3, avançando para a final.

Os ingleses ainda perderam para a Itália por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar.

Inglaterra 2 x 1 Portugal – Copa do Mundo de 1966

A única vitória da Inglaterra em uma semifinal de Copa do Mundo aconteceu em casa, na edição de 1966. Diante de Portugal, em Wembley, Bobby Charlton foi o grande destaque ao marcar os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1. Eusébio ainda descontou de pênalti para os portugueses, mas não evitou a classificação.

Na decisão, também disputada em Wembley, a Inglaterra derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação e conquistou, até hoje, seu único título mundial.

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