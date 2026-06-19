Rayan entra em campo e é o jogador mais novo na Seleção de Ancelotti

O atacante Rayan, que entrou no campo contra o Haiti aos 40 minutos do segundo campo nesta sexta-feira, 19, é o jogador mais novo na Seleção do técnico Carlo Ancelotti.

Nascido em 3 de agosto de 2006, o atacante de apenas 19 anos atua pelo Bournemouth, da Inglaterra, e é mais novo que Endrick por questão de alguns dias.

Rayan foi revelado pelo Vasco da Gama e vendido ao clube europeu por 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) no início deste ano. O montante representa uma das maiores transações do futebol brasileiro e o jogador deve ficar na Inglaterra até 2031.

Agora, Rayan entra para a lista dos jogadores brasileiros mais jovens em Copas.

Quem foram os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa