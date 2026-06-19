Esporte

Fase de grupos copa 2026

Rayan entra em campo e é o jogador mais novo na Seleção de Ancelotti

Apenas alguns dias mais novo que Endrick, atacante substituiu Raphinha na partida contra o Haiti nesta sexta-feira, 19

Rayan: jogador entrou em campo nesta sexta-feira, 19 (Rafael Ribeiro / CBF)

Rayan: jogador entrou em campo nesta sexta-feira, 19 (Rafael Ribeiro / CBF)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 22h16.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 22h19.

O atacante Rayan, que entrou no campo contra o Haiti aos 40 minutos do segundo campo nesta sexta-feira, 19, é o jogador mais novo na Seleção do técnico Carlo Ancelotti.

Nascido em 3 de agosto de 2006, o atacante de apenas 19 anos atua pelo Bournemouth, da Inglaterra, e é mais novo que Endrick por questão de alguns dias.

Rayan foi revelado pelo Vasco da Gama e vendido ao clube europeu por 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) no início deste ano. O montante representa uma das maiores transações do futebol brasileiro e o jogador deve ficar na Inglaterra até 2031.

Agora, Rayan entra para a lista dos jogadores brasileiros mais jovens em Copas.

Quem foram os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa

  • 1930 — Carvalho Leite — 18 anos
  • 1934 — Leônidas da Silva — 20 anos
  • 1938 — José Perácio — 20 anos
  • 1950 — Castilho — 22 anos
  • 1954 — Humberto Tozzi — 20 anos
  • 1958 — Pelé — 17 anos
  • 1962 — Coutinho — 19 anos
  • 1966 — Edu — 16 anos
  • 1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos
  • 1974 — Dirceu — 22 anos
  • 1978 — Zé Sérgio — 21 anos
  • 1982 — Leandro — 23 anos
  • 1986 — Müller — 20 anos
  • 1990 — Bismarck — 20 anos
  • 1994 — Ronaldo — 17 anos
  • 1998 — Denílson — 20 anos
  • 2002 — Kaká — 20 anos
  • 2006 — Robinho — 22 anos
  • 2010 — Ramires — 23 anos
  • 2014 — Bernard — 21 anos
  • 2018 — Gabriel Jesus — 21 anos
  • 2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos
  • 2026 — Rayan — 19 anos
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