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Fase de grupos copa 2026

Brasil sobe no ranking da Fifa após a Copa do Mundo; veja como ficou o top 10

Mesmo eliminada nas oitavas de final, Seleção Brasileira ganhou uma posição na atualização da entidade e encerrou o Mundial em quinto lugar

Espanha: seleção é quem lidera o ranking da Fifa (Odd Andersen / AFP)

Espanha: seleção é quem lidera o ranking da Fifa (Odd Andersen / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 15h18.

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A Copa do Mundo de 2026 provocou mudanças importantes no Ranking Mundial da Fifa. Com o fim do torneio, a Espanha, campeã mundial após vencer a Argentina por 1 a 0 na final, assumiu a liderança da classificação, enquanto o Brasil ganhou uma posição mesmo após a eliminação nas oitavas de final.

A seleção brasileira encerrou sua participação no Mundial na quinta colocação do ranking, com 1.804,92 pontos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ficou à frente do Marrocos, que aparece logo atrás, com 1.803,99 pontos. A equipe africana chegou às quartas de final e foi derrotada pela França.

A atualização do ranking trouxe um cenário curioso para a seleção brasileira. Mesmo eliminada nas oitavas de final pela Noruega, a equipe subiu uma posição e assumiu o quinto lugar, ultrapassando Portugal. Os portugueses também caíram nas oitavas de final, derrotados pela Espanha por 1 a 0.

Espanha ultrapassa Argentina após título mundial

O topo do ranking mudou de mãos após a decisão da Copa. A Espanha chegou aos 1.995,88 pontos e deixou para trás a Argentina, que caiu para a segunda posição com 1.970,37. A equipe espanhola somou pontos importantes com a campanha invicta no Mundial e confirmou o retorno ao primeiro lugar da classificação.

A França manteve a terceira posição, com 1.948,97 pontos, enquanto a Inglaterra subiu para o quarto lugar, com 1.922,83. Os ingleses foram uma das seleções que mais ganharam força após a competição, impulsionados pela campanha até a semifinal.

Brasil termina Copa à frente de seleções tradicionais

Mesmo sem chegar às fases finais, o Brasil conseguiu preservar uma posição de destaque no cenário mundial. A eliminação para a Noruega interrompeu o sonho do hexacampeonato, mas os resultados acumulados antes e durante o torneio foram suficientes para manter a equipe entre as cinco melhores seleções do planeta.

A lista também destaca o crescimento do Marrocos, que aparece em sexto lugar após uma campanha sólida, enquanto Portugal ocupa a sétima posição. Bélgica, Holanda e México completam o top 10.

Top 10 do Ranking da Fifa após a Copa do Mundo

  • Espanha – 1.995,88 pontos
  • Argentina – 1.970,37 pontos
  • França – 1.948,97 pontos
  • Inglaterra – 1.922,83 pontos
  • Brasil – 1.804,92 pontos
  • Marrocos – 1.803,99 pontos
  • Portugal – 1.787,85 pontos
  • Bélgica – 1.778,36 pontos
  • Holanda – 1.775,54 pontos
  • México – 1.754,30 pontos
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