De promessa a dispensado por Ancelotti, conheça Martin Odegaard, craque da Noruega

Após 28 anos, a Noruega retornou à Copa do Mundo e vem fazendo uma grande campanha em 2026. Os noruegueses chegaram às oitavas de final e agora estão no caminho do Brasil, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio.

Sonhando com a classificação, os nórdicos apostam em seu capitão para liderar a seleção, o meia Martin Odegaard. Aos 28 anos, ele já foi considerado uma das grandes promessas do futebol mundial e hoje é um dos craques do Arsenal, da Inglaterra, e, ao lado de Erling Haaland, é a grande referência da Noruega.

Grande promessa

Odegaard estreou como profissional em 2014, pelo Strømsgodset, da Noruega, com apenas 15 anos de idade. Em menos de um ano, chamou a atenção do Real Madrid e acertou com um dos principais times do mundo em janeiro de 2015.

No mesmo ano, em maio, estreou oficialmente pelo Real Madrid, entrando no segundo tempo do duelo contra o Getafe. Porém, ainda muito jovem, teve mais oportunidades no time B do clube espanhol, que disputava as divisões inferiores da Espanha.

Porém, sua adaptação, treinando com o time principal e jogando pela equipe B, não foi nada fácil, e ele se sentiu deslocado, como revelou o norueguês em 2023.

"Com o time B, eu não estava com eles regularmente, então não consegui criar esse vínculo. No time principal, eu era só um garoto que ia treinar. Eu não participava dos jogos. Me sentia meio deslocado. Estava meio que no meio do caminho", contou Martin Odegaard ao The Players' Tribune.

Empréstimos

Em janeiro de 2017, ele foi emprestado pela primeira vez, acertando com o Heerenveen, da Holanda, por 18 meses. Ao todo, somou 43 jogos e três gols.

Na sequência, em agosto de 2018, Odegaard permaneceu no futebol holandês, fechando com o Vitesse, onde conseguiu se destacar, contribuindo diretamente para 21 gols, com 10 assistências e 11 tentos.

Até que, na temporada 2019/20, foi emprestado à Real Sociedad, da Espanha. Novamente, conseguiu se destacar, ajudou o clube a conquistar a Copa do Rei e retornou ao Real Madrid ao fim daquela temporada.

Volta e saída em definitivo

Em 2020, a pedido do técnico Zinédine Zidane, Martin Odegaard permaneceu no Real Madrid. Porém, foi pouco utilizado e atuou em apenas nove partidas.

"Talvez, se eu fosse espanhol, tivesse tido um pouco mais de tempo para me desenvolver. Honestamente, não sei. No fim das contas, é a natureza da máquina de hype. Não existe meio-termo no futebol moderno. Ou você é a melhor contratação da história, ou você é uma porcaria", disse o meia na mesma entrevista em 2023.

Após mais uma temporada com poucas oportunidades, foi emprestado ao Arsenal em janeiro de 2021. Em pouco tempo, o clube inglês decidiu contratá-lo em definitivo, onde se tornou capitão e ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Inglês após 22 anos.

Carlo Ancelotti

Pelo Real Madrid, o caminho de Martin Odegaard cruzou com Carlo Ancelotti, atual treinador do Brasil, em diferentes momentos. Foi com o comandante italiano que ele fez sua estreia pela equipe principal do time espanhol.

Porém, foi com Ancelotti que Odegaard acabou sendo preterido após retornar do empréstimo ao Arsenal, no meio de 2021. O meia foi negociado em definitivo com o clube inglês após o consentimento do treinador italiano.

"Falei com ele sobre a concorrência. Temos oito jogadores muito bons no meio-campo e não era fácil dar espaço a todos. Ele conversou com sua família e decidiu assinar com um grande clube", disse Ancelotti, em agosto de 2021.

Martin Odegaard deixou o Real Madrid após seis temporadas e apenas 11 jogos pela equipe principal.