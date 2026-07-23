Executiva transforma finanças em estratégia de negócios: ‘Sou a principal referência no negócio’

Hoje, ela atua como Finance Business Partner na NielsenIQ, multinacional de inteligência de mercado. Em sua posição, é a principal parceira financeira da operação, apoiando a alta liderança na definição de estratégias, avaliação de investimentos, gestão da rentabilidade e direcionamento do crescimento do negócio.

Formada em Administração de Empresas, com formação complementar em Gestão Financeira, Daniele construiu sua carreira em Planejamento Financeiro (FP&A) até assumir uma posição em que atua como elo entre finanças e negócio, traduzindo indicadores financeiros em decisões executivas.

Foi justamente para fortalecer essa visão estratégica que escolheu cursar o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul.

“O conhecimento técnico você encontra em diversos lugares. O grande diferencial foi discutir situações reais com profissionais que viviam desafios semelhantes aos meus e entender como diferentes empresas resolviam problemas complexos”, afirma.

A decisão de cursar o MBA nasceu durante um evento promovido pela comunidade W-CFO, rede que reúne mulheres executivas da área de finanças. O contato com outros líderes e a busca por uma formação voltada à aplicação prática reforçaram sua escolha.

Da análise financeira à influência estratégica

Ao falar sobre sua função atual, Daniele destaca uma transformação que vem acontecendo na área financeira das grandes organizações.

"Hoje, sou a principal referência da área financeira para a liderança do negócio", explica.

Em um modelo no qual a estrutura de finanças não depende necessariamente da gestão direta de equipes, Daniele exerce influência por meio de análises, argumentos e proximidade com a liderança do negócio.

Esse papel exige uma combinação de competências técnicas e visão de negócios que, segundo ela, nem sempre são desenvolvidas de forma aprofundada nos modelos tradicionais de formação.

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Muito além da teoria

Ao longo do MBA, o networking se tornou um dos principais diferenciais da experiência.

Mais do que absorver conteúdo, Daniele encontrou um ambiente onde era possível compartilhar desafios reais, trocar experiências com executivos de diferentes setores e ampliar sua forma de enxergar problemas e oportunidades.

"As conversas em sala eram extremamente ricas. Compartilhamos experiências, discutíamos casos reais e aprendíamos uns com os outros" Daniele Pires, Business Partner de Finanças na NielsenIQ

Segundo ela, ouvir os desafios enfrentados por profissionais de outros segmentos permitia antecipar cenários, ampliar repertório e levar novas perspectivas para o dia a dia corporativo.

Daniele Pires, Business Partner de Finanças na NielsenIQ

"A troca de experiências nos ajuda a enxergar situações que talvez ainda não tenham chegado à nossa realidade, mas que podem surgir no futuro", diz.

Dois anos de investimento em desenvolvimento

Conciliar uma posição executiva com um MBA exigiu disciplina. Durante dois anos, Daniele dedicou parte significativa dos finais de semana ao desenvolvimento profissional.

Ela lembra que essa foi uma das principais dúvidas antes de iniciar a jornada: "Vou dedicar dois anos da minha vida aos sábados? A gente já trabalha tanto", questionou. Apesar do desafio, considera que o retorno foi positivo.

A recomendação dela para quem está na dúvida é simples: ser curioso e aproveitar cada aula, mesmo nos dias mais cansativos, com provas e trabalhos. "Aproveite ao máximo para que não seja tão cansativo, faça perguntas, leve situações do seu trabalho para discussão e participe das conversas. É isso que faz a diferença e transforma o aprendizado em algo realmente aplicável.", diz.

Ao concluir o programa, Daniele menciona que teve a sensação de que o tempo passou mais rápido do que imaginava e percebeu que o retorno não foi apenas de conhecimento adquirido, mas de conexões profissionais construídas ao longo do caminho e de confirmação sobre o papel de finanças nas organizações: menos uma área de controle e mais de parceria estratégica.

Como mostra a trajetória de Daniele Pires, avançar em finanças exige mais do que domínio técnico: exige visão de negócio, repertório e capacidade de influenciar decisões. Conheça o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul e prepare-se para atuar como parceiro estratégico da liderança