Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Vivara, BIG, Carrefour: a trajetória de R$ 3,2 bi dessa pioneira nos conselhos brasileiros

Dez anos após a primeira turma do ABP-W, Daniela Maia preside o conselho da Super Lanche

Daniela Maia, presidente de conselho da Ezzentia

Daniela Maia, presidente de conselho da Ezzentia

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 05h27.

"Se você quer mudar o mundo, mude os conselhos das empresas." A frase foi dita a Daniela Hennemann Maia por uma parlamentar indiana durante um módulo internacional em Londres, e ficou. 

Dez anos depois de entrar para a primeira turma do ABP-W, o programa de formação de conselheiras da Saint Paul, a executiva hoje preside o conselho de uma empresa familiar e assina a consultoria própria, a Ezzentia, focada em criação de valor, governança e preparação de ativos para liquidez (M&A, pré‑IPO, spin‑off).

De consultoria de tecnologia ao IPO da Vivara

A trajetória de Daniela começou na área de consultoria, ainda na universidade, e passou pela KPMG Consulting, então parceira da Cisco, à frente de projetos de transformação digital no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina. 

Depois do nascimento da primeira filha, ela decidiu reduzir as viagens e foi para o escritório de advocacia Barbosa Müssnich Aragão, onde chegou a diretora e conduziu o processo de planejamento sucessório dos sócios.

Seguiram-se passagens pela fundação do Mayer Brown no Brasil, por um projeto de governança na EBX de Eike Batista e, depois, oito anos no grupo Etna e Vivara, onde foi a primeira executiva sem vínculo familiar em posição de peso. Ali, liderou o split entre as duas operações e a preparação para o IPO da Vivara.

Na sequência, assumiu a CEO da unidade de não alimentos do Grupo BIG, então recém-adquirido pela Advent junto ao Walmart Brasil. Sob sua gestão, o faturamento da unidade saltou de R$ 1,5 bilhão para R$ 3,2 bilhões em um ano, resultado que antecedeu a venda da operação ao Carrefour.

A turma que nasceu ‘meio revoltada’

Foi em meio a essa trajetória que Daniela recebeu o convite para a primeira turma do que hoje é o ABP-W, o Advanced Boardroom Program for Women da Saint Paul. À época, o mercado de conselhos no Brasil era pouco estruturado e havia praticamente nenhuma formação voltada especificamente para mulheres.

"Por que um programa só para mulher? Mulheres são iguais, a gente não precisa de um programa só para mulheres", pensou ela quando soube da proposta. A resistência inicial deu lugar ao interesse quando percebeu dois diferenciais do curso: o trabalho de competências comportamentais, pouco discutido no mercado de governança daquele período, e o módulo internacional.

Daniela Maia, presidente de conselho da Ezzentia

Da sala de aula para a mesa do conselho

O aprendizado da Turma 1 reapareceu, segundo Daniela, em momentos decisivos da carreira. A formação em governança ajudou a embasar tanto o processo de split entre Etna e Vivara quanto a preparação para o IPO da joalheria, e voltou a ser referência anos depois, no processo de venda do Grupo BIG ao Carrefour.

Hoje doutoranda na FGV EAESP, com pesquisa sobre tomada de decisão coletiva e neurociência em conselhos, ela associa parte desse interesse acadêmico à própria experiência como conselheira desde 2004, quando começou a representar a administração em um assento de conselho na BMA.

Dez anos depois, de 30 para mais de 300 mulheres

A primeira turma reunia cerca de 30 mulheres. Hoje, a comunidade de alunos do programa passa de 300. Para Daniela, o crescimento reflete uma mudança de patamar: o Brasil tem cerca de 95% de empresas familiares, e historicamente as mulheres presentes em conselhos e lideranças eram, em sua maioria, herdeiras ou advogadas, raramente executivas vindas da área de negócios.

"Não é que elas surgiram agora. Sempre teve mulher competente. Só que agora elas já têm seu lugar de fala e estão galgando as posições"Daniela Maia preside o conselho da Super Lanche e é mentora de startups como a SoM&A Deals

Um lugar de fala construído coletivamente

Para Daniela, a representatividade nos conselhos não se resume a uma pauta de gênero. Ela defende que diferentes trajetórias, moldadas por maternidade, cuidado familiar e posições de carreira distintas, produzem processos cognitivos diversos, e é essa diversidade que muda a qualidade das decisões colegiadas.

Uma turma pensada para abrir espaço, uma década depois, virou rede. E a frase ouvida em Londres continua sendo, para ela, a síntese mais simples do motivo pelo qual vale a pena estar lá.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingABP-WHigh Impact Programs

Mais de Carreira

Quer trabalhar em uma empresa chinesa? Feira de recrutamento abre inscrições em São Paulo

Na Saint Paul, executivos atualizam o repertório em 3 meses, sem outro MBA

Como a primeira turma dessa esscola no Piauí alcançou 100% de aprovação em universidades

Por que a Odontoprev investe para que funcionários pensem como donos do negócio

Mais na Exame

Mercados

Balanços de Alphabet, Tesla e WEG, tarifas e eleição na Vale: o que move os mercados

Inteligência Artificial

Quase ninguém faz isso: 10 técnicas para fazer qualquer IA responder muito melhor

Mundo

Novas tarifas dos EUA ao Brasil de 25% entram em vigor

Mercado Imobiliário

Log encontra no Nordeste uma alternativa ao saturado mercado de galpões de SP