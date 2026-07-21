Como a primeira turma dessa esscola no Piauí alcançou 100% de aprovação em universidades

Cinco anos atrás, a Great International School, em Teresina (PI), abriu as portas com um modelo de ensino sem precedente na região: currículo internacional, foco em formação socioemocional e nenhuma prioridade declarada para o vestibular. Não havia uma turma anterior para servir de termômetro. A primeira geração a passar pelo ciclo completo seria, ao mesmo tempo, a prova e o resultado do método.

Essa turma se formou este ano. Todos os alunos foram aprovados em universidades, no Brasil ou no exterior. E, entre as escolas brasileiras de currículo IB (International Baccalaureate), a Great terminou o Enem em 1º lugar do país.

Modelos pedagógicos costumam ser ajustados turma a turma, com erros e acertos de um ciclo alimentando o próximo. A Great não teve esse privilégio: sua primeira geração de ensino médio completo era também o único teste real da proposta.

“Nunca acreditamos que excelência acadêmica e formação humana fossem escolhas excludentes. Nossa aposta sempre foi formar jovens preparados para a vida. Quando isso acontece, o resultado nas provas deixa de ser o objetivo e passa a ser a consequência", diz Vilton Soares, mantenedor e diretor geral da escola.

O que a escola decidiu não fazer

Em vez de estruturar os três anos finais em torno de simulados e conteúdo de prova, a Great manteve o foco declarado em outro lugar. "Nossa proposta é de uma formação mais integral. Trabalhamos inteligência física e socioemocional, comunicação, conhecimento de mundo, projetos práticos e um inglês forte desde cedo", afirma Vilton.

A decisão tinha um risco embutido: sem dados de turmas anteriores, ninguém na escola sabia, com certeza, se esse caminho se traduziria em aprovação e em desempenho de prova ao mesmo tempo.

Não veio uma resposta parcial. Vieram duas, na mesma turma. A primeira foi aquela que o vestibular não mede: alunos que chegaram ao fim do ensino médio com prazer em aprender, equilíbrio emocional, autonomia e clareza sobre seus projetos de vida. A segunda apareceu nos números: 100% dos alunos aprovados em universidades no Brasil e no exterior. Para a Great, esses resultados não competem entre si. Pelo contrário, um é consequência do outro”, diz Bruna Oliveira, coordenadora do ensino médio da Great.

O reconhecimento que veio antes do resultado

Antes mesmo da formação da primeira turma, o modelo da Great já chamava a atenção de educadores de outras regiões do país. Entre eles, Álvaro Schocair, fundador da Link School of Business, reconhecida como uma das faculdades de Administração mais inovadoras do Brasil.

Após conhecer a escola, Schocair descreveu a experiência:

“O que vi na Great School, em Teresina, poucas vezes encontrei em uma escola de ensino médio. Metodologia independente, quebra de paradigmas, ENEM como meio e não como fim, crianças e professores falando inglês, felizes, crescendo como devem crescer. Um oásis no meio do deserto. Me senti na Finlândia. Sem exageros.”

Para Vilton Soares, mantenedor e diretor geral da Great, a fala demonstrava que a proposta da escola já despertava reconhecimento antes mesmo de ser validada pelos resultados da primeira geração.

“Quando uma referência como o Álvaro Schocair compara a Great às escolas da Finlândia e afirma que encontrou aqui algo que poucas vezes viu no ensino médio, percebemos que estávamos construindo uma proposta realmente diferenciada. Naquele momento, ainda não tínhamos uma turma formada. Hoje, os resultados confirmam aquela percepção”, afirma Vilton.