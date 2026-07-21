Na Saint Paul, executivos atualizam o repertório em 3 meses, sem outro MBA

A Saint Paul Escola de Negócios lança o Pós-MBA, uma formação executiva presencial de aproximadamente três meses, dividida em duas trilhas: Liderança e Inteligência Artificial. O programa é voltado a coordenadores, gerentes, heads, diretores e founders que já ocupam posição de decisão e precisam de atualização aplicada em um tema específico, sem passar novamente por um MBA completo.

O novo formato nasce de uma lacuna identificada pela escola entre o MBA Executivo, mais longo e aprofundado, e as extensões tradicionais de mercado, mais curtas mas sem a mesma curadoria. O Pós-MBA se posiciona como uma categoria própria: aulas presenciais em São Paulo, organizadas em seis sábados alternados, com carga presencial de até 48 horas e certificação de curso livre pela própria Saint Paul.

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Duas trilhas para dois momentos de carreira

A trilha de Liderança é voltada a gestores que já dominam a área técnica, mas sentem que conduzir pessoas, decisões e mudanças exige um repertório diferente. O conteúdo passa por identidade e papel do líder, formação e desenvolvimento de equipes, condução de feedback e conversas difíceis, tomada de decisão sob pressão e liderança em contextos redesenhados pela inteligência artificial.

Já a trilha de Inteligência Artificial mira executivos e empresários que não precisam nem querem se tornar especialistas técnicos, mas que sentem a pressão de decidir sobre o tema sem repertório de negócio consolidado. O programa cobre fundamentos e limites da tecnologia, aplicações por área e setor, estratégia e modelos de negócio, governança de dados e risco, além de automação e agentes de IA.

Nos dois casos, a proposta da escola é que o conteúdo discutido em sala tenha aplicação imediata na rotina de trabalho dos participantes, com casos reais e presença de professores e profissionais de mercado.

Networking como parte do produto

Além do conteúdo, a Saint Paul aposta na composição da turma como diferencial. As duas trilhas reúnem profissionais de diferentes empresas e setores no mesmo momento de carreira, o que a escola descreve como parte central da experiência, tanto quanto o conteúdo técnico discutido em sala.

A escola não exige experiência prévia em MBA para ingressar no Pós-MBA. O critério de seleção está ligado ao nível de responsabilidade do candidato, não ao histórico acadêmico.

Um teste para o portfólio

O lançamento do Pós-MBA amplia o portfólio de formações executivas da Saint Paul, que já inclui o MBA Executivo e o MBA Online. Na comunicação da categoria, a escola evita tratar o novo programa como uma versão reduzida do MBA ou como uma extensão convencional, e reforça o caráter de curadoria e aplicação prática como diferencial frente a cursos mais abertos.

As turmas do Pós-MBA têm vagas limitadas e curadoria de perfil. Garanta a sua antes que a primeira turma feche

Mais do que um novo produto, o Pós-MBA testa uma tese: a de que liderança e atualização profissional não seguem mais o ritmo de um ciclo acadêmico completo, e sim o ritmo das mudanças que forçam quem já decide a decidir melhor.

Como garantir uma vaga na primeira turma

As vagas do Pós-MBA em Liderança e do Pós-MBA em Inteligência Artificial são limitadas, já que a Saint Paul faz curadoria de turma para manter o nível de experiência dos participantes.

Quem já ocupa cargo de decisão e quer avançar sem interromper a rotina de trabalho pode falar com um consultor da escola e garantir uma vaga na primeira turma.

Você já decide todos os dias. O Pós-MBA prepara para decidir melhor. Descubra qual trilha combina com o seu momento de carreira