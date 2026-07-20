De estagiário à líder: MBRF lança programa para formar novas lideranças da indústria de alimentos

A empresa de alimentos, MBRF, abriu as inscrições para o Programa de Estágio MBRF Líderes do Futuro, iniciativa criada para formar profissionais com potencial para assumir posições de liderança nas áreas de Indústria e Logística. Ao todo, são 43 vagas distribuídas em 11 estados brasileiros.

Do total de vagas, 33 são para a área de Indústria e 10 para Logística. Os participantes poderão atuar em unidades da companhia na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com possibilidade de mobilidade entre operações da empresa.

"A MBRF está investindo na construção das futuras lideranças da companhia e na capacitação de talentos em todo o território brasileiro. Queremos aproximar a universidade do ambiente industrial, oferecendo experiências reais de desenvolvimento e preparando profissionais para assumir desafios crescentes ao longo da carreira", afirma Cristiane Costa.

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Quais são os requisitos?

As oportunidades são destinadas a estudantes de Engenharia e Medicina Veterinária que estejam no último ano da graduação.

O programa foi estruturado para aproximar os estudantes da realidade da operação, segundo Cristiane Costa, gerente executiva de Atração e Seleção da MBRF. Além da experiência prática, os participantes atuarão em projetos estratégicos, acompanharão indicadores de desempenho, desenvolverão soluções para desafios do negócio e terão contato direto com lideranças da companhia.

A iniciativa surge em um momento em que a formação de líderes e a atração de profissionais qualificados se tornaram prioridades para a indústria. O objetivo é criar uma base de talentos preparada para assumir, no futuro, posições estratégicas nas operações industriais e centros logísticos da empresa.

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Estágio como porta de entrada

O estágio terá duração inicial de 6 meses, período em que os estudantes participarão de uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental. Após essa etapa, os participantes poderão ser efetivados para cargos de analista (ou funções equivalentes) por mais 6meses. Ao final do ciclo, aqueles que apresentarem bom desempenho poderão ser promovidos diretamente para posições de liderança, como supervisão.

A formação será baseada na metodologia 70-20-10, que combina aprendizagem prática no trabalho, troca de experiências com profissionais mais experientes e treinamentos formais por meio da Academia MBRF, plataforma de capacitação da companhia.

A empresa afirma que o estágio tem sido uma das principais portas de entrada para novos profissionais. Em 2025, 47% dos estagiários da companhia foram efetivados.

Com o novo programa, a companhia reforça sua estratégia de formação de profissionais para sustentar o crescimento do negócio e preparar a próxima geração de líderes da indústria de alimentos.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até 26 de julho, com início previsto para setembro de 2026 no site da MBRF.