A falta de inteligência emocional pode transformar bons chefes em líderes ruins

Uma frase atribuída à escritora Maya Angelou ocupava lugar de destaque no escritório de um vice-presidente de uma cooperativa de crédito de Detroit: as pessoas poderiam esquecer palavras e ações, mas se lembrariam de como foram tratadas.

Para Amber Colvin, consultora e colunista convidada do Michigan Chronicle, a mensagem aparecia também na gestão: a equipe mantinha uma comunicação saudável, gostava do ambiente e superava as metas.

O episódio sustenta uma discussão que ganhou espaço nas empresas de que conhecimento técnico e estratégia continuam fundamentais, mas não bastam para quem precisa compreender, orientar e mobilizar pessoas. A inteligência emocional passou a ser tratada como uma competência central da liderança, e não como uma qualidade acessória. As informações foram retiradas do Michigan Chronicle.

Inteligência emocional não é apenas ser gentil

Um dos equívocos mais comuns é reduzir a inteligência emocional à simpatia ou à disposição de concordar com todos. Na prática, a habilidade envolve perceber emoções, compreender como elas interferem no comportamento e escolher respostas adequadas a cada situação.

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Isso inclui ouvir com atenção e demonstrar empatia, mas também cobrar resultados, estabelecer limites e enfrentar conversas desconfortáveis.

A própria Harvard Business Review diferencia empatia eficaz de uma reação emocional sem critério. A chamada “empatia sábia” exige compreender o estado da outra pessoa e, ao mesmo tempo, responder de acordo com as necessidades concretas daquela situação.

Um líder pode acolher a dificuldade de um funcionário sem retirar dele toda responsabilidade. Também pode reconhecer um problema pessoal sem ignorar o impacto de atrasos ou falhas sobre a equipe.

Autoconsciência muda a forma de liderar

Daniel Goleman, psicólogo que popularizou o conceito de inteligência emocional, organiza essa competência em habilidades ligadas à autoconsciência, autogestão, consciência social e administração dos relacionamentos.

A primeira delas começa pela capacidade de perceber como a própria conduta afeta outras pessoas. Um gestor pode dominar a operação e ainda provocar insegurança por meio de respostas impulsivas, críticas públicas ou mudanças de direção mal comunicadas.

Identificar esses padrões permite interromper reações automáticas. Antes de atribuir todos os problemas à equipe, o líder passa a examinar o próprio tom, as expectativas transmitidas e a maneira como reage diante de erros.

A Korn Ferry afirma que combinar conhecimento de negócios com inteligência emocional deixou de ser um diferencial opcional e passou a integrar as competências básicas esperadas dos líderes.

Empatia pode melhorar confiança e desempenho

A empatia oferece ao líder informações que dificilmente aparecem em planilhas. Ela ajuda a perceber quando um profissional não compreendeu a orientação, quando o excesso de pressão começa a comprometer o trabalho ou quando um conflito aparentemente técnico possui uma dimensão relacional.

Isso não significa assumir as emoções da equipe nem tentar resolver todos os problemas pessoais. O papel da liderança é compreender o contexto para decidir melhor.

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A Harvard Business Review destaca que a ausência de empatia pode contribuir para queda de moral, retenção mais baixa e culturas nas quais funcionários evitam compartilhar ideias e preocupações.

Quando as pessoas confiam que não serão ridicularizadas ou atacadas, tornam-se mais propensas a levantar dúvidas, informar falhas e participar das decisões. O resultado não vem da gentileza isolada, mas de relações que permitem tratar problemas antes que eles cresçam.

Adaptabilidade ajuda equipes a atravessar mudanças

Entre os valores organizacionais associados à inteligência emocional, a coluna destaca adaptabilidade, trabalho em equipe, perspectiva positiva e liderança inspiradora.

A adaptabilidade ganhou relevância em um mercado marcado pela inteligência artificial, por reorganizações frequentes e pela mudança acelerada das competências exigidas. Para liderar nesse ambiente, não basta apresentar um plano. É necessário perceber como as mudanças afetam as pessoas e ajustar a comunicação sem perder a direção.

Uma postura positiva também não significa negar riscos. Ela aparece na capacidade de reconhecer dificuldades e, ainda assim, organizar a equipe em torno do que pode ser feito.

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No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

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