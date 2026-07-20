Vaga na faculdade antes de acabar o ensino médio: Como funciona o Early Decision da Saint Paul?

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)
Redatora
Publicado em 20 de julho de 2026 às 17h16.
Última atualização em 20 de julho de 2026 às 17h27.
Já pensou em passar na faculdade antes de sair da escola? Um processo seletivo antecipado permite justamente isso: o candidato garante a vaga antes do vestibular regular, ainda durante o ensino médio, sem precisar esperar o último trimestre do 3º ano para decidir o próximo passo.
É esse o princípio do Early Decision, que a Saint Paul passou a oferecer no Brasil. Pelo modelo, o candidato reserva vaga para o 1º semestre de 2027, passa por três etapas ao longo do ano e, se aprovado, faz a pré-matrícula antes do fim de 2026 para começar as aulas em fevereiro de 2027. No primeiro round já concluído, foram ofertadas 75 vagas.
A lógica não é nova fora do Brasil. Em universidades dos Estados Unidos, o Early Decision funciona há décadas como via de admissão antecipada: o candidato garante a vaga antes do processo seletivo regular em troca de um compromisso prévio com a instituição.
A Saint Paul adapta essa estrutura ao ensino superior brasileiro, com uma diferença central em relação ao vestibular tradicional: a decisão sobre o próximo passo acontece meses antes do fim do ensino médio, não depois.
O processo tem três fases, todas classificatórias e eliminatórias, com nota mínima de 5,0 em cada uma.
Na primeira etapa, Apresentação Integrada, entram portfólio de atividades extracurriculares, vídeo de apresentação pessoal, análise de prova ou nota de exame e histórico escolar. A prova pesa 60% da nota dessa fase, o portfólio 15%, o vídeo 15% e o histórico 10%.
A segunda etapa, batizada de Imersão Saint Paul Experience, reúne o candidato presencialmente por um dia para um projeto de cunho empreendedor com uso de inteligência artificial, apresentado depois a uma banca avaliadora, além de uma redação dissertativo-argumentativa. O projeto vale 70% da nota da fase e a redação, 30%.
A terceira e última etapa é uma entrevista individual online de 30 minutos, que avalia comunicação, motivação, postura e aderência ao projeto pedagógico da instituição, com peso de 25% para cada um desses critérios. A nota final do processo é a média aritmética das três etapas.
Para a Saint Paul, o valor do Early Decision não está em "fazer vestibular antes", mas em dar ao estudante do ensino médio uma decisão sobre o próprio futuro com mais antecedência e previsibilidade. Na prática, isso significa entrar no último ano escolar já com a faculdade definida, em vez de carregar essa indefinição até o fim do ano letivo.
O processo não promete facilidade. É seletivo, tem três fases eliminatórias e exige preparo, da prova à imersão presencial. O que muda é o momento em que essa cobrança acontece: mais cedo, com mais tempo de resposta para o candidato se organizar.Inscreva-se