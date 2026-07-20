Vaga na faculdade antes de acabar o ensino médio: Como funciona o Early Decision da Saint Paul?

Já pensou em passar na faculdade antes de sair da escola? Um processo seletivo antecipado permite justamente isso: o candidato garante a vaga antes do vestibular regular, ainda durante o ensino médio, sem precisar esperar o último trimestre do 3º ano para decidir o próximo passo.

É esse o princípio do Early Decision, que a Saint Paul passou a oferecer no Brasil. Pelo modelo, o candidato reserva vaga para o 1º semestre de 2027, passa por três etapas ao longo do ano e, se aprovado, faz a pré-matrícula antes do fim de 2026 para começar as aulas em fevereiro de 2027. No primeiro round já concluído, foram ofertadas 75 vagas.

A lógica não é nova fora do Brasil. Em universidades dos Estados Unidos, o Early Decision funciona há décadas como via de admissão antecipada: o candidato garante a vaga antes do processo seletivo regular em troca de um compromisso prévio com a instituição.

A Saint Paul adapta essa estrutura ao ensino superior brasileiro, com uma diferença central em relação ao vestibular tradicional: a decisão sobre o próximo passo acontece meses antes do fim do ensino médio, não depois.

Como funciona o Early Decision?

O processo tem três fases, todas classificatórias e eliminatórias, com nota mínima de 5,0 em cada uma.

Na primeira etapa, Apresentação Integrada, entram portfólio de atividades extracurriculares, vídeo de apresentação pessoal, análise de prova ou nota de exame e histórico escolar. A prova pesa 60% da nota dessa fase, o portfólio 15%, o vídeo 15% e o histórico 10%.

A segunda etapa, batizada de Imersão Saint Paul Experience, reúne o candidato presencialmente por um dia para um projeto de cunho empreendedor com uso de inteligência artificial, apresentado depois a uma banca avaliadora, além de uma redação dissertativo-argumentativa. O projeto vale 70% da nota da fase e a redação, 30%.

A terceira e última etapa é uma entrevista individual online de 30 minutos, que avalia comunicação, motivação, postura e aderência ao projeto pedagógico da instituição, com peso de 25% para cada um desses critérios. A nota final do processo é a média aritmética das três etapas.

Vale a pena antecipar a decisão sobre a faculdade?

Para a Saint Paul, o valor do Early Decision não está em "fazer vestibular antes", mas em dar ao estudante do ensino médio uma decisão sobre o próprio futuro com mais antecedência e previsibilidade. Na prática, isso significa entrar no último ano escolar já com a faculdade definida, em vez de carregar essa indefinição até o fim do ano letivo.

O processo não promete facilidade. É seletivo, tem três fases eliminatórias e exige preparo, da prova à imersão presencial. O que muda é o momento em que essa cobrança acontece: mais cedo, com mais tempo de resposta para o candidato se organizar.Inscreva-se