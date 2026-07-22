Stone e Suzano investiram R$ 200 mil em prêmio para universitários; e patrocinadores devem crescer

Stone e Suzano já colocaram R$ 200 mil no Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2026, iniciativa que vai premiar estudantes brasileiros ainda cursando a faculdade com viagens internacionais e bolsas de até R$ 120 mil por pessoa. O valor bateu a meta de captação B2B da premiação antes mesmo da fase final de seleção, que se encerra em outubro.

A aposta das duas companhias entra em um movimento maior: o de empresas que decidiram disputar talento antes de ele existir no mercado formal de trabalho. Em vez de brigar por currículos prontos, elas financiam a própria prova social de que sabem reconhecer quem tem potencial.

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Por que pagar para chegar antes

Universitário nenhum precisa de diploma para provar que sabe executar. É essa lógica que sustenta o prêmio, criado pela Na Prática, organização hoje sob o braço filantrópico do BTG Pactual, em parceria com a EXAME.

Os critérios de seleção não avaliam apenas nota — pesquisa acadêmica, organizações estudantis, estágios, empreendedorismo e até resultados em artes e esportes, desde que o candidato tenha matrícula ativa e nenhuma reprovação no histórico. Mais de 2.500 estudantes de todas as regiões do país entraram no funil de inscrição.

O que está em jogo para quem vence

Os cinco vencedores regionais, um de cada região do Brasil, recebem cerca de R$ 120 mil cada um, viagem para a China com hospedagem e roteiro pagos, espaço na revista EXAME e exposição na imprensa.

Os 15 finalistas ganham imersão em São Paulo, curso de execução de alta performance e vaga na conferência de 2027 da organização. Outros 40 semifinalistas também são bolsistas e recebem ajuda de custo para participar da etapa presencial.

Para as empresas patrocinadoras, o retorno não é o prêmio em si. É a associação da marca com um grupo de jovens já filtrado, testado e em exposição pública antes de qualquer processo seletivo tradicional começar.

A lógica por trás do investimento

O comportamento de Stone e Suzano acompanha uma tendência que a própria EXAME já mapeou: o employer branding deixou de ser tarefa de RH e passou a orientar decisão de marca e de negócio, à medida que atrair bons profissionais ficou mais disputado.

A consultoria McKinsey estima que a geração Z vai representar até 30% da força de trabalho global até 2030, o que empurra companhias a se apresentarem para esse público antes da entrada formal no mercado.

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Não é filantropia pura. É posicionamento. Uma empresa que patrocina um prêmio de protagonismo universitário aparece para milhares de candidatos qualificados no momento exato em que eles decidem, sozinhos, quem parece um empregador que vale a pena procurar.

O próximo capítulo do funil

A meta de R$ 200 mil já foi batida, mas o prêmio segue em fase de seleção. Em setembro, um comitê de leitura reduz os cerca de 500 candidatos que passaram pela entrevista com inteligência artificial a aproximadamente 60 nomes. Os 15 finalistas sobem ao palco da banca final em outubro, em São Paulo, para a decisão que fecha o ciclo.

Se a aposta de Stone e Suzano se confirmar, o precedente é claro: para chegar ao melhor talento, cada vez mais empresas vão preferir formar a fila antes que ela exista.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

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