Estudo aponta que a IA tende a desenvolver novos estereótipos para basear decisões de contratação

A inteligência artificial usada em processos seletivos não corre apenas o risco de reproduzir preconceitos presentes nos dados de treinamento. Um estudo de pesquisadores ligados às universidades de Princeton e Chicago indica que modelos de linguagem também podem desenvolver novos estereótipos a partir de experiências aleatórias — e usá-los para orientar decisões futuras de contratação.

O experimento não analisou contratações reais nem concluiu que todos os sistemas de recrutamento se comportam dessa maneira. Ele mostrou, porém, como modelos avançados podem transformar poucos resultados anteriores em padrões sobre grupos inteiros, mesmo quando todos os candidatos possuem exatamente a mesma probabilidade de sucesso. As informações foram retiradas do Gizmodo.

Do currículo à entrevista, prepare-se com método para aumentar suas chances de contratação. Comece agora o curso gratuito

Modelos participaram de um jogo de contratação

No estudo, os pesquisadores colocaram diferentes modelos de linguagem no papel de consultores responsáveis por preencher 20 tipos de emprego, como médico, advogado, cuidador infantil e auxiliar de limpeza.

Os candidatos pertenciam a quatro grupos demográficos fictícios — Tufa, Aima, Reku e Weki — criados justamente para evitar associações sociais anteriores. Todos tinham a mesma chance de apresentar bom desempenho em qualquer profissão.

Depois de cada escolha, os modelos recebiam um retorno informando se a contratação havia sido bem-sucedida. Como os resultados eram aleatórios, um integrante de determinado grupo poderia falhar em uma rodada e ter sucesso em outra.

Mesmo assim, os sistemas começaram a generalizar. Quando uma contratação fracassava, alguns modelos passavam a evitar candidatos daquele grupo para funções semelhantes, como se o resultado individual revelasse uma característica coletiva.

A IA criou estereótipos onde eles não existiam

O resultado mais relevante foi justamente a formação de associações novas. Os sistemas não estavam apenas recuperando estereótipos conhecidos sobre grupos reais, já que as identidades utilizadas eram inventadas.

Segundo os autores, os modelos desenvolveram espontaneamente preferências e restrições com base no histórico recente das decisões. Com o tempo, passaram a concentrar determinados grupos em algumas profissões e a afastá-los de outras.

O comportamento também apareceu entre participantes humanos em estudos anteriores. Nos testes com inteligência artificial, porém, a tendência de separar os grupos foi mais intensa.

Modelos mais avançados nem sempre foram mais justos

Os pesquisadores testaram 15 modelos de fornecedores como OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek e Alibaba. Em uma das análises, modelos maiores e com maior capacidade de raciocínio produziram associações mais fortes.

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

A explicação proposta pelos autores é que sistemas mais capazes identificam padrões com maior precisão. Essa característica costuma ser útil, mas pode se tornar um problema quando o modelo interpreta coincidências ou amostras pequenas como evidência suficiente para julgar um grupo.

O mecanismo está relacionado ao dilema entre explorar novas possibilidades e repetir escolhas que funcionaram antes. Como os modelos são incentivados a maximizar resultados, podem preferir opções já associadas ao sucesso, reduzindo a disposição para testar candidatos de outros grupos.

O risco cresce com o uso da IA no recrutamento

O alerta ganha importância porque mais de 90% das empresas consultadas em uma pesquisa recente da ManpowerGroup afirmaram usar inteligência artificial em alguma etapa da aquisição de talentos. As aplicações se concentram em busca de candidatos, triagem de currículos e comunicação durante o processo. Menos de 5%, no entanto, disseram obter resultados considerados transformadores.

Outros trabalhos já haviam identificado vieses em avaliações de candidatos feitas por modelos de linguagem. Pesquisas encontraram diferenças relacionadas a nomes associados a raça e gênero, além de variações conforme a forma como as instruções eram apresentadas ao sistema.

O novo estudo amplia o debate ao sugerir que eliminar referências explícitas a grupos sociais pode não ser suficiente. Um sistema pode formar associações discriminatórias ao interpretar o próprio histórico de decisões.

O que isso significa para os candidatos

O estudo não permite concluir que uma rejeição específica foi causada por preconceito algorítmico. Os processos seletivos usam sistemas diferentes, e muitas decisões ainda passam pela avaliação de recrutadores e gestores.

Para quem busca uma vaga, o principal desafio continua sendo apresentar experiências e competências de forma clara, relacionando-as aos critérios da oportunidade. Ao mesmo tempo, candidatos precisam estar atentos às informações fornecidas sobre o uso de IA, aos dados solicitados e à existência de canais para pedir esclarecimentos ou contestar uma decisão automatizada.

Uma sequência de respostas negativas não deve ser interpretada automaticamente como prova de falta de capacidade. Ela pode resultar da concorrência, da incompatibilidade com a vaga, da forma como a candidatura foi apresentada ou dos critérios adotados pelas ferramentas de triagem.

Sua próxima oportunidade começa antes da candidatura

O mercado está mais competitivo, e quem entende como os processos seletivos funcionam sai na frente.

Neste curso online e gratuito, você aprende a estruturar sua narrativa profissional, melhorar currículo e LinkedIn, se preparar para entrevistas e usar IA de forma estratégica em cada etapa da seleção.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora