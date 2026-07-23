Do Brasil para a China: por que empresas e prêmios de talento apostam nesse destino agora

Quem está na faculdade e de olho em oportunidades internacionais vai notar um padrão se repetindo em 2026: cada vez mais bolsas, prêmios e programas de intercâmbio voltados a jovens brasileiros escolhem a China como destino, não mais só a Europa ou os Estados Unidos. O motivo é econômico, e vem de um recorde que se acumula mês após mês.

O comércio entre Brasil e China somou US$ 96,9 bilhões no primeiro semestre de 2026, o maior valor já registrado para o período, segundo levantamento do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). A China respondeu sozinha por 31,6% de tudo o que o Brasil exportou no semestre, distância enorme para os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do país, que somaram US$ 36,4 bilhões em comércio bilateral no mesmo período.

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O tamanho da relação econômica explica o movimento

Quando um país concentra quase um terço das exportações de outro, empresas, universidades e organizações que formam talento começam a se posicionar para essa relação durar. Faz sentido que programas voltados a jovens de alta performance passem a incluir a China no roteiro, seja como prêmio, seja como etapa formal de intercâmbio.

Esse movimento não é exclusividade do setor privado. Em fevereiro deste ano, a Capes lançou o edital do Programa Brasil-China de Líderes em Inovação Científica e Tecnológica, em parceria com a Universidade de Beihang, para levar até 160 pós-graduandos e 24 docentes brasileiros a projetos de mobilidade de curta duração no país. O objetivo declarado do programa é formar lideranças conjuntas em ciência e tecnologia entre os dois países.

Do governo ao setor privado, mesma lógica

O governo chinês também mantém, todos os anos, um programa próprio de bolsas de estudo abertas a estudantes brasileiros de graduação a doutorado, administrado pela embaixada em Brasília. É um canal mais formal, pensado para quem já decidiu estudar no país.

Mas a novidade de 2026 é ver esse destino aparecer também em premiações e concursos de talento que não têm relação direta com estudos formais na China. O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, por exemplo, vai levar cinco vencedores regionais, um de cada região do Brasil, para uma viagem ao país com tudo pago, conforme registrou a Revista Fórum em julho. A escolha não é aleatória: a organização do prêmio associa o destino a uma experiência de aprendizado global, em um momento em que a China já não é vista apenas como fornecedora de produtos, mas como espaço de formação profissional.

O que muda pra quem embarca

Universidades brasileiras também têm ampliado convênios acadêmicos com instituições chinesas. Um centro universitário de cooperação Brasil-China, inaugurado por universidades dos dois países, já prevê programas de intercâmbio estudantil e grupos de pesquisa conjuntos a partir deste ano.

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Para o estudante, isso significa mais portas do que a rota tradicional de intercâmbio para Europa ou América do Norte. Contato com um mercado de tecnologia que investe pesado em inteligência artificial, manufatura e comércio exterior entra no currículo de quem participa, seja por bolsa de governo, seja por prêmio corporativo.

Um destino que deixou de ser exceção

Há cinco anos, um prêmio ou bolsa de estudos brasileiro levar um jovem para a China era destaque isolado. Hoje é estratégia declarada de organizações que competem por talento, movidas por um comércio bilateral que não para de bater recorde.

Quem está formando currículo agora talvez precise parar de pensar em intercâmbio só em termos de Londres ou Nova York.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

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