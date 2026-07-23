Por que a inteligência emocional será uma importante métrica de desempenho no futuro do trabalho

Conhecimentos em finanças, marketing e gestão sintetizam o que há de mais relevante nas carreiras do futuro: integração entre áreas, visão estratégica e domínio de dados. E a formação em administração é a base ideal para quem deseja trilhar esse caminho com solidez e adaptabilidade. (Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de julho de 2026 às 12h02.
Durante anos, empresas incluíram colaboração, autocontrole e empatia em discursos sobre cultura, mas continuaram recompensando principalmente entregas técnicas e resultados individuais.
O avanço da inteligência artificial pode alterar esse equilíbrio. À medida que máquinas assumem tarefas repetitivas, analíticas e procedimentais, cresce o valor de profissionais capazes de interpretar contextos, administrar emoções e trabalhar com pessoas diferentes.
A mudança pode levar a inteligência emocional para um espaço que ela raramente ocupou: o das avaliações de desempenho. Em vez de ser tratada como uma característica desejável, mas difícil de medir, a competência começa a ser observada em situações como resposta a críticas, atuação diante de ambiguidades, resolução de conflitos e colaboração entre equipes. As informações foram retiradas da Fast Company.
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Ferramentas generativas já escrevem textos, analisam informações e automatizam parte da execução. Isso não elimina a importância do conhecimento técnico, mas desloca uma parcela do valor profissional para aquilo que acontece antes e depois da resposta produzida pela máquina.
O funcionário precisa definir o problema, avaliar a qualidade do resultado, reconhecer riscos e decidir como aplicar a recomendação. Também continua responsável por explicar escolhas, negociar prioridades e considerar os efeitos da decisão sobre clientes e colegas.
O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, liderança e influência social entre as competências mais valorizadas pelos empregadores. Empatia, escuta ativa e aprendizagem contínua também aparecem entre as habilidades consideradas centrais.
A dispersão das equipes também contribui para essa valorização. Em ambientes híbridos, parte dos sinais presentes em uma conversa presencial desaparece. O profissional precisa interpretar pausas, mensagens breves e mudanças de comportamento sem depender de interações informais no escritório.
A comunicação exige mais clareza, enquanto conflitos podem permanecer ocultos por mais tempo. Trabalhar com pessoas de diferentes culturas e fusos horários aumenta ainda a necessidade de adaptar linguagem, expectativas e formas de colaboração.
Pesquisa da McKinsey mostrou que 87% dos americanos que recebiam a possibilidade de trabalho flexível aproveitavam a opção. O dado é de 2022, mas ajuda a dimensionar a consolidação de modelos que exigem mais autonomia e comunicação intencional.
Segundo a autora da Fast Company, a avaliação pode começar ainda no processo seletivo. Perguntas sobre fracassos, mudanças inesperadas e conflitos ajudam a observar como o candidato interpreta a própria participação nos acontecimentos.
Em vez de perguntar apenas se alguém “trabalha bem em equipe”, o recrutador pode pedir um exemplo de discordância, quais atitudes foram tomadas e o que mudou depois da experiência.
A mesma lógica pode chegar às avaliações de desempenho. Entre os comportamentos observáveis estão:
Esses critérios precisam estar ligados à função e ser aplicados de maneira consistente. Caso contrário, a inteligência emocional pode se transformar em uma avaliação subjetiva de personalidade ou em uma exigência para que todos demonstrem o mesmo estilo de comunicação.
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A Fast Company destaca práticas simples que podem fortalecer a inteligência emocional. A primeira é fazer uma pausa antes de responder a uma situação de pressão. O intervalo reduz a chance de uma reação automática dominar a decisão.
Outra prática é pedir esclarecimentos antes de emitir uma opinião. Perguntas ajudam a reduzir suposições e permitem compreender melhor o problema.
Nomear a emoção também produz um efeito importante. Reconhecer irritação, insegurança ou ansiedade não significa obedecer a esse estado, mas perceber como ele influencia a resposta.
Profissionais podem ainda incentivar pontos de vista diferentes desde o início dos projetos. Ideias se tornam mais robustas quando existe espaço para questionamento.
Por fim, decisões não devem ser avaliadas apenas pela velocidade ou pelo resultado imediato. Também é necessário considerar o efeito sobre clientes, equipes e demais pessoas envolvidas.
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