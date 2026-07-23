Por que a inteligência emocional será uma importante métrica de desempenho no futuro do trabalho

Durante anos, empresas incluíram colaboração, autocontrole e empatia em discursos sobre cultura, mas continuaram recompensando principalmente entregas técnicas e resultados individuais.

O avanço da inteligência artificial pode alterar esse equilíbrio. À medida que máquinas assumem tarefas repetitivas, analíticas e procedimentais, cresce o valor de profissionais capazes de interpretar contextos, administrar emoções e trabalhar com pessoas diferentes.

A mudança pode levar a inteligência emocional para um espaço que ela raramente ocupou: o das avaliações de desempenho. Em vez de ser tratada como uma característica desejável, mas difícil de medir, a competência começa a ser observada em situações como resposta a críticas, atuação diante de ambiguidades, resolução de conflitos e colaboração entre equipes. As informações foram retiradas da Fast Company.

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A IA muda o que as empresas esperam dos profissionais

Ferramentas generativas já escrevem textos, analisam informações e automatizam parte da execução. Isso não elimina a importância do conhecimento técnico, mas desloca uma parcela do valor profissional para aquilo que acontece antes e depois da resposta produzida pela máquina.

O funcionário precisa definir o problema, avaliar a qualidade do resultado, reconhecer riscos e decidir como aplicar a recomendação. Também continua responsável por explicar escolhas, negociar prioridades e considerar os efeitos da decisão sobre clientes e colegas.

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, liderança e influência social entre as competências mais valorizadas pelos empregadores. Empatia, escuta ativa e aprendizagem contínua também aparecem entre as habilidades consideradas centrais.

Trabalho híbrido ampliou o peso das habilidades sociais

A dispersão das equipes também contribui para essa valorização. Em ambientes híbridos, parte dos sinais presentes em uma conversa presencial desaparece. O profissional precisa interpretar pausas, mensagens breves e mudanças de comportamento sem depender de interações informais no escritório.

A comunicação exige mais clareza, enquanto conflitos podem permanecer ocultos por mais tempo. Trabalhar com pessoas de diferentes culturas e fusos horários aumenta ainda a necessidade de adaptar linguagem, expectativas e formas de colaboração.

Pesquisa da McKinsey mostrou que 87% dos americanos que recebiam a possibilidade de trabalho flexível aproveitavam a opção. O dado é de 2022, mas ajuda a dimensionar a consolidação de modelos que exigem mais autonomia e comunicação intencional.

Como empresas podem avaliar inteligência emocional

Segundo a autora da Fast Company, a avaliação pode começar ainda no processo seletivo. Perguntas sobre fracassos, mudanças inesperadas e conflitos ajudam a observar como o candidato interpreta a própria participação nos acontecimentos.

Em vez de perguntar apenas se alguém “trabalha bem em equipe”, o recrutador pode pedir um exemplo de discordância, quais atitudes foram tomadas e o que mudou depois da experiência.

A mesma lógica pode chegar às avaliações de desempenho. Entre os comportamentos observáveis estão:

Capacidade de receber críticas sem reagir impulsivamente

Clareza para comunicar problemas

Disposição para ouvir perspectivas diferentes

Responsabilidade diante de erros

Habilidade para reduzir tensões sem evitar cobranças

Esses critérios precisam estar ligados à função e ser aplicados de maneira consistente. Caso contrário, a inteligência emocional pode se transformar em uma avaliação subjetiva de personalidade ou em uma exigência para que todos demonstrem o mesmo estilo de comunicação.

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Hábitos que desenvolvem a competência

A Fast Company destaca práticas simples que podem fortalecer a inteligência emocional. A primeira é fazer uma pausa antes de responder a uma situação de pressão. O intervalo reduz a chance de uma reação automática dominar a decisão.

Outra prática é pedir esclarecimentos antes de emitir uma opinião. Perguntas ajudam a reduzir suposições e permitem compreender melhor o problema.

Nomear a emoção também produz um efeito importante. Reconhecer irritação, insegurança ou ansiedade não significa obedecer a esse estado, mas perceber como ele influencia a resposta.

Profissionais podem ainda incentivar pontos de vista diferentes desde o início dos projetos. Ideias se tornam mais robustas quando existe espaço para questionamento.

Por fim, decisões não devem ser avaliadas apenas pela velocidade ou pelo resultado imediato. Também é necessário considerar o efeito sobre clientes, equipes e demais pessoas envolvidas.

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