IA já decide quem passa na primeira fase de processos seletivos; veja como funciona

Quem nunca ficou sem resposta depois de enviar um currículo talvez não tenha sido avaliado por um humano na primeira etapa. Um levantamento da Pandapé em parceria com a Adecco, feito com 460 profissionais de recursos humanos, mostra que 7 em cada 10 empresas brasileiras já decidem quem segue no processo seletivo por meio de inteligência artificial, e 77% dos entrevistados afirmam usar essas ferramentas diariamente no recrutamento.

Para quem está começando a carreira ou disputando estágio, isso muda a lógica do jogo. Antes de qualquer recrutador ler uma linha do currículo, um algoritmo já decidiu se ele chega até lá.

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O software que filtra antes do recrutador

O nome técnico por trás dessa triagem é ATS, sigla para Applicant Tracking System. É o sistema que recebe, organiza e faz a triagem inicial dos currículos enviados para uma vaga, e quando incorpora inteligência artificial, ele lê cada documento, compara com os requisitos da posição e ranqueia os perfis mais compatíveis antes que um recrutador humano veja qualquer coisa.

Na prática, um currículo mal formatado ou sem as palavras certas pode nunca chegar à mesa de quem contrata, mesmo que o candidato tenha o perfil ideal para a vaga.

Da leitura do currículo à entrevista por chatbot

A automação não para na primeira triagem. Assistentes virtuais já respondem dúvidas frequentes, enviam atualizações sobre o andamento do processo seletivo e conduzem etapas iniciais de avaliação, enquanto outras plataformas aplicam testes de habilidades e analisam respostas dadas em entrevistas virtuais para gerar relatórios que apoiam a decisão final dos recrutadores.

O candidato pode, portanto, passar por duas ou três etapas inteiras de um processo seletivo sem falar com nenhum ser humano.

O apelo para o RH é voltado para tempo e dinheiro. Empresas que implementaram processos de contratação assistidos por IA reportam tempos de contratação 62% mais rápidos e custos 59% menores, e 70% das equipes de aquisição de talentos já usavam inteligência artificial para acelerar o recrutamento em 2025.

Como não ser descartado antes mesmo de chegar ao recrutador

Passar pela primeira fase automatizada tem regras próprias, bem diferentes das de convencer um recrutador humano numa sala.

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Especialistas recomendam usar as palavras-chave da descrição da vaga de forma natural no currículo, manter formatação simples, sem tabelas ou imagens que o sistema não consiga ler, incluir datas completas e descrever resultados com números concretos, adaptando o documento a cada candidatura.

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