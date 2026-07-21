Pesquisa, empreendedorismo ou estágio: o que abre mais portas aos 25?

Três caminhos disputam a atenção de quem ainda está na faculdade: a pesquisa acadêmica, o empreendedorismo e o estágio. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Associação Brasileira de Estágios (Abres) e do Sebrae mostram que cada um pesa de um jeito diferente na construção de carreira, e a resposta sobre qual vale mais a pena depende do objetivo de quem pergunta.

O Brasil tem 32,9 milhões de jovens entre 14 e 24 anos, o equivalente a 15,4% da população do país. Para essa geração, cada experiência conta como diferencial em um mercado que, segundo o MTE, ficou mais formal nos últimos anos, mas ainda enfrenta alta rotatividade profissional e exclusão social entre parte significativa dos jovens.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Estágio ainda é a porta mais disputada

O estágio segue como a via mais procurada, mas também a mais concorrida. Segundo a Abres, o país tem cerca de 20 milhões de jovens aptos a estagiar, mas apenas 5,5% deles, entre 900 mil e 1 milhão, conseguem a vaga — a mesma associação aponta que entre 40% e 60% dos estagiários são efetivados depois do período de estágio.

O volume de oportunidades cresceu nos últimos anos. Dados do MTE mostram que o número de estagiários saltou de 624 mil em 2023 para 990 mil já no primeiro bimestre de 2025. No mesmo período, a taxa de desemprego entre jovens caiu de forma expressiva, e o mercado formal ganhou espaço: 53% dos jovens ocupados no fim de 2024 já tinham carteira assinada.

A Abres também chama atenção para um problema estrutural que ainda limita esse caminho: a desigualdade regional na oferta de vagas, que dificulta o acesso de jovens talentos fora dos grandes centros ao primeiro contato com o mercado.

Empreendedorismo virou diferencial de propósito, não só de necessidade

Quem opta por empreender ainda na faculdade caminha na contramão de um estereótipo antigo. A pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), feita pelo Sebrae, mostra que 75,9% dos empreendedores entre 18 e 34 anos apontam o desejo de gerar impacto social como principal motivação para abrir um negócio, à frente de motivações puramente financeiras.

O perfil também mudou em escolaridade. O Brasil tem hoje cerca de 4,9 milhões de donos de negócio com até 29 anos, e o percentual desses jovens empreendedores com ensino superior incompleto ou completo saltou de 14% para quase 28% em 14 anos.

Ou seja, empreender parou de ser sinônimo de abandonar os estudos e passou a andar junto com eles.

Pesquisa acadêmica pesa fora do radar do mercado tradicional

A pesquisa é o caminho menos visível dos três, mas funciona como moeda própria dentro do ecossistema acadêmico. O Currículo Lattes, plataforma do CNPq usada para registrar produção científica, se tornou pré-requisito para quem mira bolsas, intercâmbios e pós-graduação.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O ganho aqui é menos imediato que o de um estágio remunerado, mas mais duradouro para quem pensa em carreira acadêmica, pesquisa aplicada ou áreas que valorizam inovação e método.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI