Inteligência artificial elimina 70% dos currículos já na primeira triagem

Um currículo pode ser descartado antes mesmo de chegar às mãos de um recrutador. Pelo menos 70% dos perfis analisados com inteligência artificial são eliminados na primeira triagem.

O índice é uma estimativa, e não o resultado de um levantamento acadêmico abrangente, mas expõe uma mudança concreta nos processos seletivos: experiências que não estão descritas com clareza podem se tornar invisíveis para o sistema.

A inteligência artificial já deixou de ser uma promessa distante no recrutamento. Empresas utilizam sistemas para organizar candidaturas, comparar perfis e indicar quais profissionais apresentam maior compatibilidade com a vaga.

O problema surge quando bons candidatos são eliminados não por falta de qualificação, mas porque o currículo não traduz sua trajetória na linguagem que o processo consegue reconhecer.

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A IA não completa as informações do currículo

Um recrutador pode ler uma experiência, relacioná-la a outras informações e inferir que o candidato desenvolveu determinada competência. Um sistema automatizado tende a trabalhar com aquilo que está explicitamente registrado.

Se o profissional utilizou Python em um projeto, mas escreveu apenas que “participou do desenvolvimento de uma solução”, a ferramenta pode não identificar a habilidade técnica. O mesmo vale para competências como SQL, análise de dados, gestão de projetos e atendimento ao cliente.

Perfis genéricos ou sem objetivo claro costumam perder espaço na triagem. A tecnologia compara o conteúdo do currículo com as exigências da vaga e procura sinais objetivos de compatibilidade.

Quando esses elementos não aparecem, a candidatura pode receber uma classificação baixa mesmo que a experiência exista.

Palavras-chave ajudam, mas não substituem experiência

A orientação mais direta é estudar a descrição da vaga e observar os termos usados pela empresa. Se a posição exige conhecimento em determinada ferramenta, metodologia ou atividade que o candidato realmente domina, essa informação deve aparecer de forma clara no currículo.

Isso não significa copiar o anúncio inteiro nem inserir palavras aleatórias para enganar o sistema. O termo precisa estar conectado a uma experiência real.

Em vez de escrever “responsável por diferentes atividades de marketing”, por exemplo, o candidato pode informar que planejou campanhas em redes sociais, acompanhou indicadores de desempenho e produziu relatórios. O segundo texto mostra o que foi feito e oferece mais elementos para uma avaliação.

A análise estruturada de currículos também depende de critérios claros e relacionados às exigências da função. O Escritório de Gestão de Pessoas do governo dos Estados Unidos recomenda processos padronizados, com avaliadores treinados e parâmetros objetivos, para aumentar a consistência da triagem.

O mesmo currículo não serve para todas as vagas

Enviar um único documento para dezenas de oportunidades reduz o trabalho imediato, mas aumenta o risco de desalinhamento. Cada empresa organiza a posição de uma forma e atribui pesos diferentes às competências.

Adaptar o currículo não significa reescrever a própria história. Significa selecionar, entre experiências verdadeiras, aquelas que melhor respondem ao que a oportunidade exige.

Uma vaga de estágio pode valorizar capacidade analítica, enquanto outra dá mais peso à comunicação ou ao relacionamento com clientes. O candidato pode ter desenvolvido todas essas habilidades, mas precisa escolher quais delas devem ganhar destaque em cada inscrição.

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Essa leitura também ajuda a evitar candidaturas sem aderência. Antes de adaptar o documento, é necessário avaliar se a oportunidade faz sentido para a formação, os interesses e o momento profissional.

Como preparar um currículo para a triagem com IA

O primeiro passo é ler a vaga com atenção e identificar responsabilidades, competências e ferramentas repetidas no anúncio. Em seguida, o candidato deve verificar quais desses requisitos fazem parte de sua experiência e descrevê-los de maneira direta.

Também é importante evitar títulos pouco claros, excesso de elementos gráficos e informações essenciais apresentadas apenas em imagens. Quanto mais simples for a estrutura, menor o risco de o sistema interpretar incorretamente o conteúdo.

A preparação, porém, não termina no currículo. Caso avance, o candidato terá de explicar as experiências descritas, demonstrar resultados e responder por todas as competências que apresentou.

O curso gratuito de Processos Seletivos do Na Prática ensina a interpretar o que as empresas procuram, estruturar experiências e usar inteligência artificial de forma estratégica durante a preparação. A formação também aborda currículo, LinkedIn, testes, dinâmicas e entrevistas.

A inteligência artificial não tornou a qualificação menos importante. Ela tornou mais urgente saber comunicá-la. Em processos nos quais a primeira decisão pode acontecer sem contato humano, uma experiência que não aparece com clareza corre o risco de ser tratada como se nunca tivesse existido.

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