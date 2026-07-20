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Inteligência artificial elimina 70% dos currículos já na primeira triagem

Antes de convencer o recrutador, o candidato precisa superar uma análise que não interpreta o que ficou implícito

(Magnific/Reprodução)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 17h17.

Um currículo pode ser descartado antes mesmo de chegar às mãos de um recrutador. Pelo menos 70% dos perfis analisados com inteligência artificial são eliminados na primeira triagem. 

O índice é uma estimativa, e não o resultado de um levantamento acadêmico abrangente, mas expõe uma mudança concreta nos processos seletivos: experiências que não estão descritas com clareza podem se tornar invisíveis para o sistema.

A inteligência artificial já deixou de ser uma promessa distante no recrutamento. Empresas utilizam sistemas para organizar candidaturas, comparar perfis e indicar quais profissionais apresentam maior compatibilidade com a vaga. 

O problema surge quando bons candidatos são eliminados não por falta de qualificação, mas porque o currículo não traduz sua trajetória na linguagem que o processo consegue reconhecer.

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A IA não completa as informações do currículo

Um recrutador pode ler uma experiência, relacioná-la a outras informações e inferir que o candidato desenvolveu determinada competência. Um sistema automatizado tende a trabalhar com aquilo que está explicitamente registrado.

Se o profissional utilizou Python em um projeto, mas escreveu apenas que “participou do desenvolvimento de uma solução”, a ferramenta pode não identificar a habilidade técnica. O mesmo vale para competências como SQL, análise de dados, gestão de projetos e atendimento ao cliente.

Perfis genéricos ou sem objetivo claro costumam perder espaço na triagem. A tecnologia compara o conteúdo do currículo com as exigências da vaga e procura sinais objetivos de compatibilidade. 

Quando esses elementos não aparecem, a candidatura pode receber uma classificação baixa mesmo que a experiência exista.

Palavras-chave ajudam, mas não substituem experiência

A orientação mais direta é estudar a descrição da vaga e observar os termos usados pela empresa. Se a posição exige conhecimento em determinada ferramenta, metodologia ou atividade que o candidato realmente domina, essa informação deve aparecer de forma clara no currículo.

Isso não significa copiar o anúncio inteiro nem inserir palavras aleatórias para enganar o sistema. O termo precisa estar conectado a uma experiência real.

Em vez de escrever “responsável por diferentes atividades de marketing”, por exemplo, o candidato pode informar que planejou campanhas em redes sociais, acompanhou indicadores de desempenho e produziu relatórios. O segundo texto mostra o que foi feito e oferece mais elementos para uma avaliação.

A análise estruturada de currículos também depende de critérios claros e relacionados às exigências da função. O Escritório de Gestão de Pessoas do governo dos Estados Unidos recomenda processos padronizados, com avaliadores treinados e parâmetros objetivos, para aumentar a consistência da triagem.

O mesmo currículo não serve para todas as vagas

Enviar um único documento para dezenas de oportunidades reduz o trabalho imediato, mas aumenta o risco de desalinhamento. Cada empresa organiza a posição de uma forma e atribui pesos diferentes às competências.

Adaptar o currículo não significa reescrever a própria história. Significa selecionar, entre experiências verdadeiras, aquelas que melhor respondem ao que a oportunidade exige.

Uma vaga de estágio pode valorizar capacidade analítica, enquanto outra dá mais peso à comunicação ou ao relacionamento com clientes. O candidato pode ter desenvolvido todas essas habilidades, mas precisa escolher quais delas devem ganhar destaque em cada inscrição.

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Essa leitura também ajuda a evitar candidaturas sem aderência. Antes de adaptar o documento, é necessário avaliar se a oportunidade faz sentido para a formação, os interesses e o momento profissional.

Como preparar um currículo para a triagem com IA

O primeiro passo é ler a vaga com atenção e identificar responsabilidades, competências e ferramentas repetidas no anúncio. Em seguida, o candidato deve verificar quais desses requisitos fazem parte de sua experiência e descrevê-los de maneira direta.

Também é importante evitar títulos pouco claros, excesso de elementos gráficos e informações essenciais apresentadas apenas em imagens. Quanto mais simples for a estrutura, menor o risco de o sistema interpretar incorretamente o conteúdo.

A preparação, porém, não termina no currículo. Caso avance, o candidato terá de explicar as experiências descritas, demonstrar resultados e responder por todas as competências que apresentou.

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A inteligência artificial não tornou a qualificação menos importante. Ela tornou mais urgente saber comunicá-la. Em processos nos quais a primeira decisão pode acontecer sem contato humano, uma experiência que não aparece com clareza corre o risco de ser tratada como se nunca tivesse existido.

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