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Quer trabalhar em uma empresa chinesa? Feira de recrutamento abre inscrições em São Paulo

A programação inclui divulgação de vagas, contato direto com recrutadores e palestras sobre o mercado de trabalho e a atuação de empresas chinesas no Brasil

As oportunidades são gerenciadas pela consultoria IEST Group (Freepik)

As oportunidades são gerenciadas pela consultoria IEST Group (Freepik)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h10.

Profissionais interessados em trabalhar em empresas chinesas já podem se inscrever na 8ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil. O evento, que será realizado em 8 de agosto, em São Paulo, reúne empresas chinesas com operação no país e candidatos em busca de oportunidades de emprego.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 6 de agosto no site oficial da feira https://fremc.iestgroup.com/.

;. A edição deste ano conta com o patrocínio da Shein, TP-Link, CMOC e Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Espanhola (CECPS).

A feira é organizada pela Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC), pelo Instituto Confúcio na Unesp e pelo IEST Group, com apoio do Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo.

O evento acompanha o aumento da presença de empresas chinesas em setores como tecnologia, energia, logística, mineração, comércio eletrônico e telecomunicações. Com mais companhias instaladas no país, cresce também a procura por profissionais para áreas como Comercial, Marketing, Financeiro, Recursos Humanos, Tecnologia, Logística, Jurídico e E-commerce.

Realizada desde 2016, a feira já reuniu mais de 100 empresas chinesas, recebeu mais de 4.600 participantes e disponibilizou pelo menos 1.270 vagas de emprego. Em 2025, a edição contou com mais de 2 mil candidatos inscritos e 32 empresas chinesas participantes.

Serviço

8ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil

Inscrições: até 6 de agosto de 2026

Data: 8 de agosto de 2026

Horário: das 10h às 16h

Local: Faculdade ESEG – Grupo Etapa

Endereço: Rua Vergueiro, 1549 – Paraíso – São Paulo (SP) Inscrições e informações: https://fremc.iestgroup.com

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