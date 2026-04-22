Edição de colecionador: o BBB voltou a ser jogo — e o BBB 26 provou isso

Existe uma frase que circula nas redes sociais desde as primeiras semanas do Big Brother Brasil 2026 e que resume melhor do que qualquer análise o que a temporada representa: "edição de colecionador". É um elogio generoso. E, nesse caso, nem um pouco exagerado.

Após quatro temporadas que oscilaram entre o esquecível e o controverso — o "ok" BBB 22, o apagado BBB 23, o turbulento BBB 24 e o sem graça BBB 25 —, Rodrigo Dourado entregou um produto que o público voltou a querer assistir — os números estão aí para provar.

De acordo com levantamento do Notícias da TV, o BBB 26 acumulou média de 16,7 pontos nas onze primeiras semanas de exibição — crescimento de 3,7% em relação ao BBB 25, que marcava 16,1 pontos no mesmo período, uma virada que, obviamente, não é espetacular, mas consistente.

Os paredões contaram uma história parecida. O 10º Paredão da edição, que eliminou Jonas Sulzbach, registrou mais de 4 milhões de votos por CPF — o maior número desde que o sistema de votação por CPF foi instaurado, em 2024 — e mais de 353 milhões no total. O público não estava só assistindo, mas participando, brigando, torcendo. Estava, enfim, de volta.

Por que isso aconteceu?

A resposta mais honesta é: porque a edição teve personagens de verdade e uma narrativa interessante. Pipocas em busca de seguidores, famosos calculando cada passo para não irritar ninguém e veteranos em busca de uma redenção. O BBB 26 teve gente disposta a jogar — e, com ela, as brigas, as reviravoltas e os momentos que ficam na memória.

Ana Paula é o maior exemplo disso. A jornalista mineira venceu o BBB 26, dez anos após ter sido expulsa do mesmo programa por agressão.

A virada é digna de roteiro de série: voltou diferente, mais fria, mais estratégica, mais consciente do próprio jogo. Incitou discussões sem levantar a voz, usou apelidos como arma, articulou alianças e desfez outras. No fim, o público escolheu exatamente quem jogou com mais inteligência do início ao fim. Raramente o BBB entrega uma narrativa tão redonda.

Do outro lado, Jonas e Alberto, veteranos e "vilões" da edição, construíram seu protagonismo de forma oposta: dominando provas, comandando grupos e mostrando que estratégia e força física também fazem parte do jogo. Foi a tensão entre esses polos que deu à edição sua espinha dorsal.

As Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil também cumpriram seu papel. Ao dividir com o público a responsabilidade de escolher os Pipocas, a produção criou um vínculo desde o primeiro dia.

Falando em Casa de Vidro, a Pipoca Milena foi quem melhor respondeu à altura.

A "tia" não fugiu do conflito, não calculou a imagem e não entrou na casa para fazer bonito nas redes sociais. Entrou para jogar — acordou a casa quando achou necessário, encarou brigas que outros evitariam e mostrou ao público exatamente o tipo de anônimo que faz a diferença em uma edição: o que entende que o entretenimento não é consequência do jogo, é o próprio jogo. Fez jus ao apelido de POTY — Popcorn Of The Year (Pipoca do ano, em português).

De forma geral, a aposta nos Veteranos foi o grande acerto da temporada. Ao inserir participantes com experiência de confinamento, a produção garantiu que a casa nunca ficasse sem direção.

Os outros brothers gravitaram naturalmente em torno deles, o que deu origem a grupos com identidades claras e não deixou espaço para o vazio que costuma afogar edições sem liderança.

Mas a volta de Babu Santana e Sarah Andrade também trouxe outra lição valiosa ao formato, que fica mais para os participantes do que para a produção: o público não perdoa quem entra achando que o passado garante o futuro. Os dois voltaram como queridos por conta das edições anteriores, mas foram eliminados sem cerimônia, em um recado que pode deixar claro que, quando o jogo começa, não importa o que aconteceu fora da casa. O BBB tem memória afetiva, mas não tem dívida com ninguém.

O formato expandido, com 48 participantes, por sua vez, também merece defesa. Há quem critique o excesso, mas no BBB 26 ele funcionou porque havia personagens suficientes para preencher a casa.

Não faltou espaço para o caos acontecer — ele tinha onde se instalar, se ramificar e se multiplicar. Uma edição menor, com os mesmos participantes, teria funcionado? Talvez. Mas a escala contribuiu para que os grupos se formassem de maneira orgânica e para que a casa nunca parecesse vazia de conflito.

A mensagem das expulsões

As expulsões também dizem algo importante sobre a edição e sobre o reality como formato.

Henri Castelli foi desclassificado por recomendação médica após duas convulsões. Pedro Henrique foi expulso por assédio. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha por agressão.

São cinco saídas fora do Paredão, um número alto para qualquer edição. Mas, paradoxalmente, cada uma delas reforçou a credibilidade do programa.

O BBB 26 lembrou ao público — e aos participantes — que Curicica não é resort all inclusive, como a própria Ana Paula fazia questão de repetir. Confinamento tem custo real, exige paciência e autocontrole, e a edição não fingiu que não tem.

Nem tudo é perfeito

Tudo isso dito, seria desonesto ignorar as falhas. O Laboratório, anunciado como grande novidade da edição, simplesmente não aconteceu e nenhuma explicação foi dada.

O Ganha-Ganha virou piada dentro e fora da casa em certos momentos, como quando Leandro Boneco perdeu R$ 10 mil para simplesmente saber que haveria uma Prova do Líder no dia.

E o Quarto Branco, é preciso dizer, chegou ao limite do aceitável. Mais de 120 horas de confinamento, sem banho, à base de biscoito e água. O que era para ser uma prova dramática virou agonia. Existe uma linha tênue entre tensão e crueldade, e o BBB 26 ficou na corda bamba.

São tropeços reais, que precisam ser corrigidos. Mas eles não definem a edição. O que o BBB 26 deixa de legado ao formato é mais importante do que seus erros: Veteranos funcionam e devem voltar. Casa de Vidro deve voltar. Quarto Branco, na forma como foi aplicado aqui, não deve. E Pipocas sem medo do cancelamento são o coração do programa. Sempre foram.

O BBB 26 não chega ao nível do BBB 21 — o espetáculo de Juliette ainda é um patamar à parte, fruto de uma convergência de fatores que incluíam o isolamento pandêmico e uma safra improvável de participantes. Mas é a edição mais próxima daquele nível desde então.

Nota para o BBB 26

8/10 — uma edição com falhas reais, mas com personagens, conflitos e audiência para justificar o título que o público deu. Tivemos edições mais históricas — mas essa também foi.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.