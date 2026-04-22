Edição de colecionador: o BBB voltou a ser jogo — e o BBB 26 provou isso

(Imagem gerada por IA/ChatGPT)
Colaboradora
Publicado em 22 de abril de 2026 às 00h41.
Existe uma frase que circula nas redes sociais desde as primeiras semanas do Big Brother Brasil 2026 e que resume melhor do que qualquer análise o que a temporada representa: "edição de colecionador". É um elogio generoso. E, nesse caso, nem um pouco exagerado.
Após quatro temporadas que oscilaram entre o esquecível e o controverso — o "ok" BBB 22, o apagado BBB 23, o turbulento BBB 24 e o sem graça BBB 25 —, Rodrigo Dourado entregou um produto que o público voltou a querer assistir — os números estão aí para provar.
De acordo com levantamento do Notícias da TV, o BBB 26 acumulou média de 16,7 pontos nas onze primeiras semanas de exibição — crescimento de 3,7% em relação ao BBB 25, que marcava 16,1 pontos no mesmo período, uma virada que, obviamente, não é espetacular, mas consistente.
Os paredões contaram uma história parecida. O 10º Paredão da edição, que eliminou Jonas Sulzbach, registrou mais de 4 milhões de votos por CPF — o maior número desde que o sistema de votação por CPF foi instaurado, em 2024 — e mais de 353 milhões no total. O público não estava só assistindo, mas participando, brigando, torcendo. Estava, enfim, de volta.BBB 26: edição teve reis do VIP, vítimas da Xepa e recordistas de berlinda
A resposta mais honesta é: porque a edição teve personagens de verdade e uma narrativa interessante. Pipocas em busca de seguidores, famosos calculando cada passo para não irritar ninguém e veteranos em busca de uma redenção. O BBB 26 teve gente disposta a jogar — e, com ela, as brigas, as reviravoltas e os momentos que ficam na memória.
Ana Paula é o maior exemplo disso. A jornalista mineira venceu o BBB 26, dez anos após ter sido expulsa do mesmo programa por agressão.
A virada é digna de roteiro de série: voltou diferente, mais fria, mais estratégica, mais consciente do próprio jogo. Incitou discussões sem levantar a voz, usou apelidos como arma, articulou alianças e desfez outras. No fim, o público escolheu exatamente quem jogou com mais inteligência do início ao fim. Raramente o BBB entrega uma narrativa tão redonda.
Do outro lado, Jonas e Alberto, veteranos e "vilões" da edição, construíram seu protagonismo de forma oposta: dominando provas, comandando grupos e mostrando que estratégia e força física também fazem parte do jogo. Foi a tensão entre esses polos que deu à edição sua espinha dorsal.BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje
As Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil também cumpriram seu papel. Ao dividir com o público a responsabilidade de escolher os Pipocas, a produção criou um vínculo desde o primeiro dia.
Falando em Casa de Vidro, a Pipoca Milena foi quem melhor respondeu à altura.
A "tia" não fugiu do conflito, não calculou a imagem e não entrou na casa para fazer bonito nas redes sociais. Entrou para jogar — acordou a casa quando achou necessário, encarou brigas que outros evitariam e mostrou ao público exatamente o tipo de anônimo que faz a diferença em uma edição: o que entende que o entretenimento não é consequência do jogo, é o próprio jogo. Fez jus ao apelido de POTY — Popcorn Of The Year (Pipoca do ano, em português).BBB 26: os recordes 'negativos' que marcaram a temporada
De forma geral, a aposta nos Veteranos foi o grande acerto da temporada. Ao inserir participantes com experiência de confinamento, a produção garantiu que a casa nunca ficasse sem direção.
Os outros brothers gravitaram naturalmente em torno deles, o que deu origem a grupos com identidades claras e não deixou espaço para o vazio que costuma afogar edições sem liderança.
Mas a volta de Babu Santana e Sarah Andrade também trouxe outra lição valiosa ao formato, que fica mais para os participantes do que para a produção: o público não perdoa quem entra achando que o passado garante o futuro. Os dois voltaram como queridos por conta das edições anteriores, mas foram eliminados sem cerimônia, em um recado que pode deixar claro que, quando o jogo começa, não importa o que aconteceu fora da casa. O BBB tem memória afetiva, mas não tem dívida com ninguém.
O formato expandido, com 48 participantes, por sua vez, também merece defesa. Há quem critique o excesso, mas no BBB 26 ele funcionou porque havia personagens suficientes para preencher a casa.
Não faltou espaço para o caos acontecer — ele tinha onde se instalar, se ramificar e se multiplicar. Uma edição menor, com os mesmos participantes, teria funcionado? Talvez. Mas a escala contribuiu para que os grupos se formassem de maneira orgânica e para que a casa nunca parecesse vazia de conflito.BBB 26: além dos R$ 5,44 milhões, o que mais o vencedor pode ganhar?
As expulsões também dizem algo importante sobre a edição e sobre o reality como formato.
Henri Castelli foi desclassificado por recomendação médica após duas convulsões. Pedro Henrique foi expulso por assédio. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha por agressão.
São cinco saídas fora do Paredão, um número alto para qualquer edição. Mas, paradoxalmente, cada uma delas reforçou a credibilidade do programa.
O BBB 26 lembrou ao público — e aos participantes — que Curicica não é resort all inclusive, como a própria Ana Paula fazia questão de repetir. Confinamento tem custo real, exige paciência e autocontrole, e a edição não fingiu que não tem.O plot twist do BBB 26 foi a fragilidade humana
Tudo isso dito, seria desonesto ignorar as falhas. O Laboratório, anunciado como grande novidade da edição, simplesmente não aconteceu e nenhuma explicação foi dada.
O Ganha-Ganha virou piada dentro e fora da casa em certos momentos, como quando Leandro Boneco perdeu R$ 10 mil para simplesmente saber que haveria uma Prova do Líder no dia.
E o Quarto Branco, é preciso dizer, chegou ao limite do aceitável. Mais de 120 horas de confinamento, sem banho, à base de biscoito e água. O que era para ser uma prova dramática virou agonia. Existe uma linha tênue entre tensão e crueldade, e o BBB 26 ficou na corda bamba.
São tropeços reais, que precisam ser corrigidos. Mas eles não definem a edição. O que o BBB 26 deixa de legado ao formato é mais importante do que seus erros: Veteranos funcionam e devem voltar. Casa de Vidro deve voltar. Quarto Branco, na forma como foi aplicado aqui, não deve. E Pipocas sem medo do cancelamento são o coração do programa. Sempre foram.
O BBB 26 não chega ao nível do BBB 21 — o espetáculo de Juliette ainda é um patamar à parte, fruto de uma convergência de fatores que incluíam o isolamento pandêmico e uma safra improvável de participantes. Mas é a edição mais próxima daquele nível desde então.BBB 26: do quarto azul ao top 3 — relembre a trajetória dos Eternos
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