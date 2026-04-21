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BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje

Candidatos podem tentar entrar na casa mais vigiada do Brasil pelo modo tradicional, ou tentar um atalho pelo BBB Experience

BBB 27: inscrições estão abertas — veja como participar (Reprodução/Globo)

BBB 27: inscrições estão abertas — veja como participar (Reprodução/Globo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h55.

Quem sonha em entrar na casa mais vigiada do Brasil já pode dar o primeiro passo. Com a reta final do BBB 26, as inscrições para o Big Brother Brasil 27 estão abertas no site oficial do Gshow, e o processo seletivo exige dedicação desde o início. Mas também conta com o atalho do BBB Experience.

Para se candidatar, o interessado deve escolher a região de inscrição — que pode ser a de residência ou de nascimento —, responder a um questionário, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação contando sua história.

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Como fazer a inscrição tradicional do BBB 27?

O cadastro deve ser preenchido online, com todas as informações solicitadas pela produção. Veja o passo a passo:

  • Acesse a página oficial da inscrição;
  • Escolha a região de residência ou nascimento;
  • Complete o formulário com dados pessoais;
  • Envie fotos e grave o vídeo de apresentação.

Todas as etapas devem ser concluídas para que a inscrição seja validada.

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O atalho presencial

Para quem quer sair na frente, há uma oportunidade estratégica em São Paulo. O BBB Experience, instalado no ParkShopping São Caetano, permite que candidatos gravem o vídeo de pré-inscrição num estúdio montado dentro de uma réplica da casa.

Mais do que uma experiência imersiva, a ativação oferece uma vantagem concreta: ao menos um dos participantes que fizerem a pré-inscrição presencialmente garantirá vaga na banca final das seletivas do BBB 27 — etapa decisiva do processo.

A equipe de produção estará no local para orientar todo o processo, incluindo gravação de vídeo, fotos e preenchimento do questionário inicial.

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Até quando acontece o BBB Experience

O BBB Experience funciona até esta terça-feira, 21 de abril — data da grande final do BBB 26. Para participar, é necessário adquirir ingresso e comparecer ao espaço.

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Como funciona a seleção?

O primeiro contato da produção acontece por e-mail, utilizando o domínio @castitreach.com.

Depois dessa etapa, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar entrevistas. O processo inclui fases virtuais e presenciais, que serão iniciadas em breve.

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Dicas de segurança

Para não cair em golpes, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. De acordo com o gshow, a inscrição deve ser feita apenas pelos canais oficiais, e o contato com os candidatos ocorre somente pelos dados informados.

Entre as orientações estão:

  • Ficar atento ao e-mail cadastrado;
  • Verificar o domínio das mensagens recebidas;
  • Evitar compartilhar informações fora dos canais oficiais.
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Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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