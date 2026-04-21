BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje

BBB 27: inscrições estão abertas — veja como participar (Reprodução/Globo)
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Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h55.
Quem sonha em entrar na casa mais vigiada do Brasil já pode dar o primeiro passo. Com a reta final do BBB 26, as inscrições para o Big Brother Brasil 27 estão abertas no site oficial do Gshow, e o processo seletivo exige dedicação desde o início. Mas também conta com o atalho do BBB Experience.
Para se candidatar, o interessado deve escolher a região de inscrição — que pode ser a de residência ou de nascimento —, responder a um questionário, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação contando sua história.O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa
O cadastro deve ser preenchido online, com todas as informações solicitadas pela produção. Veja o passo a passo:
Todas as etapas devem ser concluídas para que a inscrição seja validada.BBB 26: vencedor da edição já está definido — e reviravolta é impossível, mostram enquetes
Para quem quer sair na frente, há uma oportunidade estratégica em São Paulo. O BBB Experience, instalado no ParkShopping São Caetano, permite que candidatos gravem o vídeo de pré-inscrição num estúdio montado dentro de uma réplica da casa.
Mais do que uma experiência imersiva, a ativação oferece uma vantagem concreta: ao menos um dos participantes que fizerem a pré-inscrição presencialmente garantirá vaga na banca final das seletivas do BBB 27 — etapa decisiva do processo.
A equipe de produção estará no local para orientar todo o processo, incluindo gravação de vídeo, fotos e preenchimento do questionário inicial.BBB 26: além dos R$ 5,44 milhões, o que mais o vencedor pode ganhar?
O BBB Experience funciona até esta terça-feira, 21 de abril — data da grande final do BBB 26. Para participar, é necessário adquirir ingresso e comparecer ao espaço.BBB 26: do quarto azul ao top 3 — relembre a trajetória dos Eternos
O primeiro contato da produção acontece por e-mail, utilizando o domínio @castitreach.com.
Depois dessa etapa, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar entrevistas. O processo inclui fases virtuais e presenciais, que serão iniciadas em breve.BBB 26: quem acertou o pódio? Veja o que cada finalista mudou — e o que manteve
Para não cair em golpes, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. De acordo com o gshow, a inscrição deve ser feita apenas pelos canais oficiais, e o contato com os candidatos ocorre somente pelos dados informados.
Entre as orientações estão:
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.