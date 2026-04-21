BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje

Quem sonha em entrar na casa mais vigiada do Brasil já pode dar o primeiro passo. Com a reta final do BBB 26, as inscrições para o Big Brother Brasil 27 estão abertas no site oficial do Gshow, e o processo seletivo exige dedicação desde o início. Mas também conta com o atalho do BBB Experience.

Para se candidatar, o interessado deve escolher a região de inscrição — que pode ser a de residência ou de nascimento —, responder a um questionário, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação contando sua história.

Como fazer a inscrição tradicional do BBB 27?

O cadastro deve ser preenchido online, com todas as informações solicitadas pela produção. Veja o passo a passo:

Acesse a página oficial da inscrição;

Escolha a região de residência ou nascimento;

Complete o formulário com dados pessoais;

Envie fotos e grave o vídeo de apresentação.

Todas as etapas devem ser concluídas para que a inscrição seja validada.

O atalho presencial

Para quem quer sair na frente, há uma oportunidade estratégica em São Paulo. O BBB Experience, instalado no ParkShopping São Caetano, permite que candidatos gravem o vídeo de pré-inscrição num estúdio montado dentro de uma réplica da casa.

Mais do que uma experiência imersiva, a ativação oferece uma vantagem concreta: ao menos um dos participantes que fizerem a pré-inscrição presencialmente garantirá vaga na banca final das seletivas do BBB 27 — etapa decisiva do processo.

A equipe de produção estará no local para orientar todo o processo, incluindo gravação de vídeo, fotos e preenchimento do questionário inicial.

Até quando acontece o BBB Experience

O BBB Experience funciona até esta terça-feira, 21 de abril — data da grande final do BBB 26. Para participar, é necessário adquirir ingresso e comparecer ao espaço.

Como funciona a seleção?

O primeiro contato da produção acontece por e-mail, utilizando o domínio @castitreach.com.

Depois dessa etapa, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar entrevistas. O processo inclui fases virtuais e presenciais, que serão iniciadas em breve.

Dicas de segurança

Para não cair em golpes, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. De acordo com o gshow, a inscrição deve ser feita apenas pelos canais oficiais, e o contato com os candidatos ocorre somente pelos dados informados.

Entre as orientações estão:

Ficar atento ao e-mail cadastrado;

Verificar o domínio das mensagens recebidas;

Evitar compartilhar informações fora dos canais oficiais.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.