Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

‘O Mandaloriano e Grogu’: novo filme de ‘Star Wars’ tem cena pós-créditos?

Produção marca o primeiro filme da franquia nos cinemas desde "A Ascensão Skywalker"

O Mandaloriano e Grogu: Longa estrelado por Pedro Pascal continua os eventos da série 'The Mandalorian' (Divulgação)

O Mandaloriano e Grogu: Longa estrelado por Pedro Pascal continua os eventos da série 'The Mandalorian' (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21h04.

Depois de anos focada em séries e produções para o streaming, a franquia "Star Wars" volta oficialmente aos cinemas com "O Mandaloriano e Grogu". O longa acompanha Din Djarin, vivido por Pedro Pascal, e seu inseparável companheiro Grogu em uma nova aventura galáctica.

Novo filme será continuação de série

O filme dá continuidade aos acontecimentos vistos na série "The Mandalorian", sucesso do Disney+, e se passa após a queda do Império. Na trama, a Nova República tenta reorganizar a galáxia enquanto diferentes senhores da guerra imperiais continuam espalhados pelo universo.

A direção é de Jon Favreau, que também assina o roteiro ao lado de Dave FiloniAlém de marcar a estreia da dupla nas telonas, o projeto também representa o retorno de "Star Wars" aos cinemas após "Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker", lançado em 2019. A expectativa da Lucasfilm é usar o enorme sucesso de Grogu, conhecido popularmente como “Baby Yoda”, para reacender o interesse do público pela franquia.

Filme tem cena pós-créditos? 

Quem for assistir ao novo filme de Star Wars pode sair da sala assim que os créditos começarem. "O Mandaloriano e Grogu" não conta com cenas extras após o fim do longa.

Filmado em IMAX, o longa "O Mandaloriano e Grogu" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 21 de maio de 2026. Veja o trailer do filme:

Elenco

Veja o elenco completo do novo filme da franquia "Star Wars".

  • Pedro Pascal - The Mandalorian
  • Jeremy Allen White - Rotta the Hutt (narração)
  • Martin Scorsese - Hugo Durant (narração)
  • Sigourney Weaver - Colonel Ward
  • Steve Blum - Zeb Orrelios
  • Matthew Willig - Hogsberth
  • Hemky Madera - Imperial Warlord
  • Anthony Daniels - Droid Flight Dispatcher (narração)
  • Jonny Coyne - Lord Janu
  • Myles Humphus - Gladiator
  • London Stubblefield - Village Merchant
  • Christopher Alan Robinson - Street Pedestrian
Acompanhe tudo sobre:Star WarsFilmes

Mais de Pop

Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Brasil

Dona de 'O Senhor dos Anéis' vai separar franquias em nova empresa

GTA 6: CEO da Take-Two confirma novamente data de lançamento do jogo para 2026; veja o que se sabe

Jorge Ben Jor anuncia show único em São Paulo

Mais na Exame

Brasil

STF valida lei que reduziu parque nacional no Pará para construção da Ferrogrão

Esporte

Com Haaland, Noruega divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Pop

Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Brasil

Casual

Como a Chardonnay, a 'rainha das uvas brancas', dominou a América do Sul