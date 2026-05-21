‘O Mandaloriano e Grogu’: novo filme de ‘Star Wars’ tem cena pós-créditos?

Depois de anos focada em séries e produções para o streaming, a franquia "Star Wars" volta oficialmente aos cinemas com "O Mandaloriano e Grogu". O longa acompanha Din Djarin, vivido por Pedro Pascal, e seu inseparável companheiro Grogu em uma nova aventura galáctica.

Novo filme será continuação de série

O filme dá continuidade aos acontecimentos vistos na série "The Mandalorian", sucesso do Disney+, e se passa após a queda do Império. Na trama, a Nova República tenta reorganizar a galáxia enquanto diferentes senhores da guerra imperiais continuam espalhados pelo universo.

A direção é de Jon Favreau, que também assina o roteiro ao lado de Dave Filoni. Além de marcar a estreia da dupla nas telonas, o projeto também representa o retorno de "Star Wars" aos cinemas após "Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker", lançado em 2019. A expectativa da Lucasfilm é usar o enorme sucesso de Grogu, conhecido popularmente como “Baby Yoda”, para reacender o interesse do público pela franquia.

Filme tem cena pós-créditos?

Quem for assistir ao novo filme de Star Wars pode sair da sala assim que os créditos começarem. "O Mandaloriano e Grogu" não conta com cenas extras após o fim do longa.

Filmado em IMAX, o longa "O Mandaloriano e Grogu" estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 21 de maio de 2026. Veja o trailer do filme:

Elenco

Veja o elenco completo do novo filme da franquia "Star Wars".