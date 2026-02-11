Sol Vega é expulsa do BBB 26 após suposta agressão contra Ana Paula

Sol Vega: participante do BBB 4 terminou a edição em 4º lugar e protagonizou um dos momentos mais icônicos da história do reality. (Globo/Manoella Mello/Reprodução)
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14h26.
Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 14h32.
Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 26 na tarde desta quarta-feira, 11, após partir para cima da Ana Paula Renault durante uma briga.
A confusão começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. A partir daí, o conflito escalou.
No vídeo, é possível ver o momento que Sol começa a gritar, se levanta da mesa e encosta no braço de Ana Paula, aparentemente apertando o seu braço.
Após o caso, a produção analisou a situação e decidiu pela expulsão da sister. Nesta tarde, os participantes ouviram o anúncio na casa: "Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26."
Sol Vega foi chamada ao Confessionário e brothers recebem recado: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." #RedeBBB pic.twitter.com/o2FPxANK7e
— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
Sol foi informada sobre a desclassificação no Confessionário.
a sol empurrou e segurou o braço da ana paula renault espero que a produção não finjam que não viram
SOL VEGA EXPULSA pic.twitter.com/jU7j905VdE
— maycon (@uaimaycon) February 11, 2026