Sol Vega é expulsa do BBB 26 após suposta agressão contra Ana Paula

Sol Vega foi expulsa do Big Brother Brasil 26 na tarde desta quarta-feira, 11, após partir para cima da Ana Paula Renault durante uma briga.

A confusão começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. A partir daí, o conflito escalou.

No vídeo, é possível ver o momento que Sol começa a gritar, se levanta da mesa e encosta no braço de Ana Paula, aparentemente apertando o seu braço.

Após o caso, a produção analisou a situação e decidiu pela expulsão da sister. Nesta tarde, os participantes ouviram o anúncio na casa: "Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26."

Sol Vega foi chamada ao Confessionário e brothers recebem recado: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." #RedeBBB pic.twitter.com/o2FPxANK7e — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026

Sol foi informada sobre a desclassificação no Confessionário.

Veja o vídeo: