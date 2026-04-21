BBB 26: Sarah Andrade foi a participante que menos ganhou seguidores; veja ranking

O Big Brother Brasil 26 chega à final mostrando que o jogo não movimentou apenas votos e torcidas. Nas redes sociais, a edição também virou vitrine poderosa para participantes que entraram anônimos e saíram milionários em seguidores.

No outro extremo da lista aparece Sarah Andrade. Mesmo sendo um nome já consolidado na internet antes do programa, devido a sua participação no BBB 21, ela foi a participante que menos ganhou seguidores ao longo da temporada.

Sarah começou o reality com 7,5 milhões de seguidores e encerrou com o mesmo patamar, somando apenas 50 mil novos fãs. O número contrasta com outros competidores, especialmente os que entraram menos conhecidos.

Ana Paula Renault saltou de número de seguidores

Quem dominou o ranking foi Ana Paula Renault. Favorita ao prêmio, ela saltou de 2,3 milhões para 7,8 milhões, um crescimento de 5,5 milhões de seguidores.

Outro fenômeno foi Chaiany, que saiu de apenas 3,3 mil seguidores para 3,7 milhões. Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Milena também tiveram forte impulso digital.

Entre os veteranos, alguns já começaram a disputa com bases robustas, o que ajuda a explicar crescimentos menores. Ainda assim, nomes como Babu Santana, Aline Campos e Solange Couto ampliaram suas audiências.

Instagram de Ana Paula Renault (Reprodução /Instagram)

Ranking de aumento de seguidores

Ana Paula Renault

Antes: 2,3 milhões

Depois: 7,8 milhões

Ganho: 5,5 milhões

Chaiany

Antes: 3,3 mil

Depois: 3,7 milhões

Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

Antes: 4 milhões

Depois: 6,6 milhões

Ganho: 2,6 milhões

Jonas Sulzbach

Antes: 3 milhões

Depois: 5,2 milhões

Ganho: 2,2 milhões

Milena

Antes: 3,5 mil

Depois: 2 milhões

Ganho: 1,8 milhão

Gabriela

Antes: 2,3 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Jordana

Antes: 32,9 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Samira

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Marciele

Antes: 745 mil

Depois: 1,6 milhão

Ganho: 855 mil

Breno

Antes: 3,2 mil

Depois: 759 mil

Ganho: 756 mil

Maxiane

Antes: 35,8 mil

Depois: 710 mil

Ganho: 675 mil

Henri Castelli (Desclassificado por motivo de saúde)

Antes: 2,7 milhões

Depois: 3,3 milhões

Ganho: 600 mil

Leandro Boneco

Antes: 13,5 mil

Depois: 671 mil

Ganho: 657 mil

Marcelo

Antes: 12,9 mil

Depois: 504 mil

Ganho: 491 mil

Sol Vega (Expulsa)

Antes: 345 mil

Depois: 783 mil

Ganho: 438 mil

Paulo Augusto (Expulso)

Antes: 321 mil

Depois: 758 mil

Ganho: 437 mil

Babu Santana

Antes: 4,5 milhões

Depois: 4,9 milhões

Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha (Expulso)

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,5 milhão

Ganho: 400 mil

Aline Campos

Antes: 11 milhões

Depois: 11,3 milhões

Ganho: 300 mil

Solange Couto

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,4 milhão

Ganho: 300 mil

Pedro Henrique (desistente)

Antes: 1,4 mil

Depois: 186 mil

Ganho: 185 mil

Matheus

Antes: 3,3 mil

Depois: 164 mil

Ganho: 161 mil

Brigido

Antes: 8,8 mil

Depois: 109 mil

Ganho: 101 mil

Sarah Andrade

Antes: 7,5 milhões

Depois: 7,5 milhões

Ganho: 50 mil seguidores

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.