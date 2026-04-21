BBB 26: os recordes 'negativos' que marcaram a temporada

O BBB 26 entrou para a história — mas nem sempre pelos motivos que a produção gostaria. A temporada acumulou uma série de recordes negativos que ficarão marcados na memória do reality.

Relembre abaixo.

O recorde de expulsões

O BBB 26 bateu o recorde de expulsões da história do programa, superando o BBB 23 — que até então detinha a marca com as desclassificações de MC Guimê e Cara de Sapato, após comportamento inadequado com a influenciadora mexicana Dania Mendez.

Foram três expulsões na edição. Paulo Augusto foi o primeiro: após o toque do Big Fone, empurrou Jonas Sulzbach durante a corrida em direção ao aparelho, fazendo o brother cair. O contato físico resultou em sua expulsão imediata.

O Paulo Augusto jogou o Jonas longe. Ele assumiu o risco. Expulsão justíssima! #BBB26 pic.twitter.com/Sz81bhxs0P — Poc Mágica (@itolindoo) January 31, 2026

Sol Vega foi a segunda. A confusão começou pela manhã, quando Milena acordou os participantes — incluindo Sol — para "tomar café". Irritada, ela começou a discutir com a sister. Ao ver a situação, Ana Paula entrou na discussão para defender a aliada, o que fez Sol explodir de vez: aos gritos, partiu em direção à jornalista, pisou em seu pé e a sacudiu pelos ombros.

a sol vega ex bbb acabou de empurrar, segurar o braço e pisar no pé da ana paula. Vamos pedir a expulsão. Comentem aqui com a tag SOL EXPULSApic.twitter.com/EXKQP5Um5G — maycon (@uaimaycon) February 11, 2026

Edilson Capetinha fechou o trio de expulsões. O conflito foi com Leandro Boneco, após o brother entrar no Quarto Sonho de Voar enquanto ele dormia. A briga se intensificou, e Edilson ameaçou o baiano, apontou o dedo no rosto de Leandro e o empurrou.

O Edilson agrediu uma vez, viu que tava expulso e agrediu duas KKKKKK #BBB26 pic.twitter.com/ksK4iuXJO7 — Linha Reality (@linhareality) February 14, 2026

A primeira vez com duas desistências

O BBB 26 também registrou, pela primeira vez, duas desistências na mesma edição.

Henri Castelli saiu logo no início por questões de saúde: o ator sofreu duas crises convulsivas na casa e, após avaliação médica, foi recomendado que ele não continuasse no jogo.

Pedro Espíndola, por sua vez, deixou o programa após se envolver em conflitos com diversos participantes. O estopim veio quando ele tentou beijar Jordana sem o consentimento da sister, chegando a segurá-la pelo pescoço. Diante da repercussão, ele apertou o botão de desistência.

A rejeição histórica de Solange Couto

A eliminação de Solange Couto rendeu outro recorde negativo para a edição. A atriz foi eliminada no décimo segundo paredão com 94,17% dos votos — a maior taxa de rejeição da temporada e a sétima maior da história do Big Brother Brasil. As falas polêmicas envolvendo Samira e Ana Paula Renault pesaram na decisão do público.

Leandro Boneco e o recorde da Xepa

Leandro Boneco foi o responsável por outro recorde: ficou por 79 dias consecutivos na Xepa e se tornou o participante que mais passou tempo na área menos favorecida da cozinha em toda a história do reality.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.