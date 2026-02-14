BBB 26: Edilson 'Capetinha' é expulso do reality após agressão

Edilson Capetinha (Gshow/Reprodução)
Edilson 'Capetinha' foi desclassificado do “BBB 26” neste sábado, 14. Segundo a produção, após análise das imagens envolvendo o participante e Leandro, foi constatado que Edilson ultrapassou limites e descumpriu regras do programa.
Mais detalhes sobre o caso serão apresentados na edição de hoje, comandada por Tadeu Schmidt.
Durante a madrugada, o ex-jogador de futebol se envolveu em uma discussão com Leandro Boneco no Quarto Sonho do Grande Amor.
Os dois trocaram xingamentos e houve uma aproximação. Leandro chegou a pedir para que Edilson se afastasse, o que não aconteceu, e os ânimos entre os dois se exaltaram.
Babu Santana entrou no cômodo e afastou os dois, conduzindo Leandro para o andar debaixo da casa. Edilson, por outro lado, permaneceu no cômodo e foi dormir. Ao longo da madrugada, Boneco foi consolado pelos colegas de confinamento.
Os dois brothers já tinham registrado episódios de discussão antes.
Após uma das dinâmicas do Sincerão, em que os protagonistas da semana deveriam montar a "pior seleção de todos os tempos", Boneco escalou Edilson como "bola murcha" e justificou que o jogo do ex-jogador era o "de se infiltrar em todos os grupos".
Edilson, ao ouvir a escolha de Leandro, fez críticas:
"Um cara desses, analfabeto, vai ganhar o BBB? [...] Não sabe jogo, não sabe nada, não sabe nem onde está. Analfabeto de jogo, não sabe ler jogo, não sabe nada", disparou.
Após a dinâmica, Boneco soube do comentário de Edilson e foi tirar satisfação, o que intensificou ainda mais o clima de tensão entre os dois.
