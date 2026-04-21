Para amiga de Ana Paula, final do BBB 26 é misto de 'dor e alegria'

Na manhã desta terça-feira, 21, dia da grande final do Big Brother Brasil 26, familiares e amigos de Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena passaram pelo Encontro, com Patrícia Poeta, para falar sobre a expectativa e reforçar a torcida pelo campeão da edição.

Ana Paula Renault

A jornalista foi representada pela amiga de infância Úrsula, que participou do programa ao lado do marido, Juliano. Ela destacou a maturidade da veterana ao longo dos mais de 100 dias de confinamento.

"A expectativa é de vitória. Um misto de dor e muita alegria pela conquista dela, por onde ela chegou. Foi uma experiência muito linda ver o quanto ela amadureceu, o quanto está firme e focada no propósito dela. Ela deu conta, segurou firme todos os desafios", afirmou.

Para Úrsula, o controle emocional de Ana Paula foi o diferencial da trajetória: "Essa segurança que ela teve foi fundamental para chegar até aqui." O marido completou: "Para nós, independentemente do resultado, ela já é uma campeã. Temos muito orgulho dela".

Juliano Floss

Em Chapecó, cidade natal do dançarino, amigos e apoiadores se reuniram em clima de festa e mutirão de votos. A professora de dança Cristine Carminatti celebrou a chegada do catarinense à final. "O coração está acelerado, mas com muita alegria e gratidão. Acompanhar a trajetória do Juliano foi maravilhoso e é motivo de orgulho para todos nós", declarou.

A amiga Thaís Cozzer convocou a cidade para a celebração: "São 100 dias sem dormir direito, sem comer direito, 100 dias buscando voto. Chapecó está convidada, porque a partir das 18h vai ter transmissão ao vivo do BBB, com música, gente legal e a gente já está com a festa aqui esperando vocês".

Milena

Os familiares da mineira acompanharam o programa direto de Minas Gerais. A avó da finalista, Minervina, não escondeu a emoção ao aparecer na tela. "Meu coração tá batendo forte", disse ela, que ainda brincou que, além de beijar e abraçar a neta, pretende dar uns "tapas" nela — em tom bem-humorado.

As sobrinhas de Milena também marcaram presença, vestindo blusas personalizadas da torcida e reforçando o clima de união da família na véspera do resultado.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.