Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Brasil

Rock in Rio 2026: veja as novidades do festival de música (Lais Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20h09.
Última atualização em 21 de maio de 2026 às 20h13.
A menos de quatro meses para o início dos shows, o Rock in Rio já promete agitar não apenas a vida cultural da cidade maravilhosa, como também a economia do Brasil na edição de 2026. As informações foram divulgadas durante coletiva realizada no escritório da Rock World.
Segundo projeção da Fundação Getulio Vargas (FGV), o festival de música deve gerar impacto econômico de R$ 3,36 bilhões no país. O valor representa crescimento em relação aos R$ 2,65 bilhões registrados na edição de 2017.
O levantamento mostra que mais de 30 mil profissionais devem atuar diretamente na realização do evento. A previsão inclui 22,8 mil empregos diretos e 11,1 mil indiretos, totalizando 33,9 mil postos de trabalho ligados à operação da Cidade do Rock.
O levantamento aponta ainda que, para cada R$ 1 investido na realização do festival, R$ 6,59 são movimentados na economia brasileira.
A organização do Rock in Rio anunciou novos detalhes da edição de 2026, incluindo atrações dos palcos Supernova e Global Village e a projeção de impacto econômico de R$ 3,36 bilhões, segundo estudo da FGV.[/grifar]
Os dois espaços somarão 49 apresentações ao longo dos sete dias de programação na Cidade do Rock. O palco Supernova, realizado em parceria com o Filtr Music Brasil, reunirá artistas da música brasileira e nomes já conhecidos do público em novos formatos de apresentação. Já o Global Village terá sua segunda edição com foco em diversidade cultural, reunindo diferentes estilos musicais, tradições e referências do Brasil e de outros países.
“O Rock in Rio sempre foi sobre encontro. Encontro de pessoas, de culturas e de gerações vivendo em harmonia em um só lugar. Quando temos um estudo projetando R$ 3,36 bilhões movimentados na economia, não estamos falando apenas de um número impressionante. Estamos falando de uma cidade inteira que se prepara, se transforma e vive o festival junto com a gente. É o vendedor ambulante, o taxista, o hotel, o pequeno empreendedor, o artista, os milhares de profissionais que fazem essa engrenagem acontecer", declara Roberto Medina, presidente e criador da Rock World.
E acrescenta: "O mais impressionante, fazemos isso há mais de 40 anos, e a cada edição conseguimos aumentar mais este impacto. É especial demais perceber que, mais de 40 anos depois, o Rock in Rio continua gerando impacto muito além da música. O festival acontece dentro da Cidade do Rock, mas seus efeitos se espalham pelo Rio inteiro e acabam alcançando o Brasil de uma forma muito poderosa. O que faremos este ano surpreenderá mais uma vez.” comenta Roberto Medina, presidente e criador da Rock World.
Os anúncios desta quinta-feira, 21, também incluíram iniciativas voltadas à integração do festival com a cidade do Rio de Janeiro. Entre as confirmações estão o retorno da Babilônia Feira Hype, evento ligado à cena criativa carioca, e a ampliação do projeto Viva o Rio com Rock in Rio, que prevê experiências e benefícios para o público ao longo do ano.
Na coletiva de imprensa, os organizadores também apresentaram informações sobre o serviço Primeira Classe, voltado ao transporte do público com foco em praticidade e deslocamento até a Cidade do Rock. Outra novidade foi o lançamento do Feat Rock in Rio, comunidade oficial do festival no Instagram. A proposta reúne fãs, criadores de conteúdo, artistas e parceiros em publicações colaborativas feitas em tempo real.
“Estamos entrando na reta final dos anúncios do Rock in Rio 2026 e já podemos ver a ansiedade tomando conta do público. A poucos dias da venda geral de ingressos, queremos que os fãs já comecem a sentir o clima do festival, se preparando para viver mais uma edição histórica, repleta de novidades, experiências e encontros inesquecíveis dentro e fora da Cidade do Rock”, afirma Ana Deccache, diretora de Marketing da Rock World.
O Rock in Rio ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
Os nomes passam a integrar a lista de atrações já anunciadas para a edição de 2026. O Foo Fighters será o principal show do dia 4 de setembro, enquanto Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon lideram a programação de 5 de setembro.Foo Fighters foi confirmado como headliner de 4 de setembro, enquanto Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon comandarão o line-up do dia seguinte.
As novas confirmações ampliam a presença de artistas ligados ao rock alternativo, metalcore, punk e indie dentro da programação da Cidade do Rock.Os anúncios reforçam a estratégia do festival de concentrar diferentes vertentes do rock em datas específicas da programação de 2026.