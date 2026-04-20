O plot twist do BBB 26 foi a fragilidade humana

O Big Brother Brasil 26 é um sintoma dos nossos tempos e nesta edição, a polêmica deixou de ser o tempero para se tornar o prato principal. A audiência parece não buscar um herói, mas o colapso alheio. O BBB 26 registrou de tudo um pouco: acusações de importunação sexual, brigas, expulsões por violência física, declarações agressivas entre participantes e um recorrente clima de tensão.

Ao expor a barbárie que pode emergir em um ambiente de confinamento, o reality cumpriu, de forma controversa, uma função de espelho: trouxe à tona temas que, fora da casa, ainda são frequentemente silenciados ou minimizados. Discutimos, então, nas redes e na cobertura jornalística, limites de consentimento, violência de todos os tipos, saúde mental e ética no entretenimento. A temporada foi, em sua maior parte, um exercício de resistência ética.

Pois bem, é nesse contexto que a reta final do programa assumiu um caminho completamente inesperado. Um reality show não vive apenas do que acontece dentro da casa, e esta edição provou isso de uma forma acidental e dolorosa. Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete da história do Brasil e irmão mais velho do apresentador Tadeu Schmidt, morreu no dia 17 de abril. Naquela noite, o BBB 26 tinha transmissão ao vivo.

Tadeu poderia ter se ausentado. A emissora deu essa possibilidade a ele, mas algumas horas antes da transmissão, ele publicou um vídeo nas redes sociais: "A possibilidade de eu não apresentar o BBB hoje é zero. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje. Parece que estou ouvindo ele falar: não se atreva a não ir trabalhar hoje" disse ele, visivelmente emocionado, mas determinado.

Aquela declaração foi um marco para um programa que até então havia sido pautado por agressões, expulsões e polêmicas. Ao abrir a transmissão ao vivo naquela noite com os olhos marejados e pedindo paciência ao público, Tadeu não estava apenas apresentando um reality show. Estava demonstrando que o trabalho pode ser um ato de amor e de tributo.

Do ponto de vista estratégico da televisão, o que Tadeu fez naquela noite é raramente calculável. É o tipo de autenticidade que nenhum roteirista consegue escrever, pois ele não trouxe apenas empatia para a transmissão daquele dia, ele reconfigurou o tom emocional de toda a reta final de uma edição que precisava urgentemente de um motivo para ser lembrada por algo além dos seus piores momentos.

Dois dias depois, a história se repetiu com outra tragédia que nenhum diretor criativo ousaria propor. Ana Paula Renault, participante do programa e uma das favoritas ao prêmio, recebeu a notícia de que seu pai havia morrido aos 96 anos. Inicialmente, a família havia decidido não avisar Ana Paula durante o confinamento, respeitando o desejo expresso pelo próprio pai em vida, de que a filha seguisse no programa. Foi a produção do BBB que decidiu comunicá-la.

Naquele dia, durante a transmissão ao vivo, Tadeu conversou com Ana Paula. Deixou aberta a ela a possibilidade de sair, reforçou que a decisão era inteiramente dela e compartilhou, como já havia feito dias antes, a sua própria experiência de perder um irmão naquele contexto. Não como recurso dramático. Como alguém que genuinamente entendia o que ela estava sentindo.

Ao quebrar o protocolo e dizer a Ana Paula "eu também estou vivendo um luto", Tadeu transformou o set de um jogo cruel em um espaço de acolhimento mútuo. Guiado pela sua sensibilidade, ele devolveu ao programa a ética do cuidado.

E aqui está o dado que me parece mais revelador de tudo isso: num programa cuja audiência depende de conflito e da polêmica, os dois momentos que mais mobilizaram o público nos últimos dias da edição foram marcados pelo silêncio, pela vulnerabilidade e pela compaixão. Foram os momentos em que o reality show parou de ser entretenimento e se tornou, por alguns minutos, algo que se parecia com vida de verdade.

A audiência contemporânea é treinada para o espetáculo acelerado, e o BBB 26 entregou isso em cheio durante meses. Mas o que gerou conversas fora da bolha dos fãs do programa, e atraiu até quem nunca havia assistido a um episódio sequer desta edição, foi o desempenho do apresentador nos últimos dias. Num cenário televisivo onde a autenticidade é cada vez mais disputada e cada vez mais difícil de produzir, Tadeu Schmidt entregou o bem mais raro que existe numa tela: a si mesmo, sem mediação.

O fato é que o BBB 26 será lembrado por seus excessos. O programa é, como sempre foi, um espelho. Enquanto nossa atenção coletiva for capturada pela polêmica, haverá audiência para esse tipo de programa. Mas nesta edição, a última palavra não pertenceu à barbárie. Pertenceu à fragilidade. E foi Tadeu Schmidt quem a pronunciou, ao vivo, com os olhos úmidos e a voz firme, numa sexta-feira à noite, em homenagem ao seu irmão. Esse é o plot twist que o BBB 26 não sabia que tinha.