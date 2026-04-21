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O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa

Quando se corrige cada prêmio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e traz todos os valores para abril de 2026, ranking muda completamente

(Mininyx Doodle/Getty Images)

(Mininyx Doodle/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h27.

Última atualização em 21 de abril de 2026 às 13h34.

Davi Brito ganhou R$ 2,92 milhões. Juliette saiu com R$ 1,5 milhão e 90% dos votos. Mas nenhum deles ganhou, de fato, mais dinheiro do que Marcelo Dourado, o veterinário que venceu o BBB 10 e levou um prêmio que, na época, parecia modesto.

Quando se corrige cada prêmio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice oficial de inflação do Brasil, e traz todos os valores para abril de 2026, o ranking muda completamente.

Por que 2010 foi o melhor ano para ganhar o BBB?

O prêmio de R$ 1,5 milhão estreou no BBB 10 e ficou congelado por doze edições seguidas, até o BBB 22.

Nesse intervalo, a inflação corroeu seu valor sistematicamente.

Quem ganhou logo no início desse ciclo — Marcelo Dourado em 2010, Maria Melilo em 2011 e Fael Cordeiro em 2012 — levou para casa um dinheiro que ainda não havia sido consumido por anos de inflação acumulada.

O ranking completo, do maior para o menor prêmio real

O cálculo considera o IPCA anual do IBGE aplicado desde o mês da final de cada edição até abril de 2026. Para o ano da final, usou-se proporção mensal do IPCA. Para 2026, o acumulado de janeiro a março (1,92%).

Ranking exclusivo EXAME · Corrigido pelo IPCA até abril/2026
Qual vencedor do BBB ganhou mais dinheiro de verdade?
#
Vencedor
Nominal
Corrigido

Vencedor(a) do BBB 26
Final em 21/04/2026
R$ 5,44 mi
R$ 5,44 mi

Marcelo Dourado
BBB 10 · 2010
R$ 1,5 mi
R$ 3,70 mi

Maria Melilo
BBB 11 · 2011
R$ 1,5 mi
R$ 3,49 mi

Amanda Meirelles
BBB 23 · 2023
R$ 2,88 mi
R$ 3,31 mi

Fael Cordeiro
BBB 12 · 2012
R$ 1,5 mi
R$ 3,25 mi

Davi Brito
BBB 24 · 2024
R$ 2,92 mi
R$ 3,20 mi

Jean Wyllys
BBB 5 · 2005
R$ 1 mi
R$ 3,09 mi

Fernanda Keulla
BBB 13 · 2013
R$ 1,5 mi
R$ 3,09 mi

Mara Viana
BBB 6 · 2006
R$ 1 mi
R$ 2,95 mi

10º
Vanessa Mesquita
BBB 14 · 2014
R$ 1,5 mi
R$ 2,91 mi

11º
Renata Saldanha
BBB 25 · 2025
R$ 2,72 mi
R$ 2,85 mi

12º
Diego Alemão
BBB 7 · 2007
R$ 1 mi
R$ 2,85 mi

13º
Rafinha Carvalho
BBB 8 · 2008
R$ 1 mi
R$ 2,71 mi

14º
Cézar Lima
BBB 15 · 2015
R$ 1,5 mi
R$ 2,70 mi

15º
Max Porto
BBB 9 · 2009
R$ 1 mi
R$ 2,57 mi

16º
Munik Nunes
BBB 16 · 2016
R$ 1,5 mi
R$ 2,47 mi

17º
Emilly Araújo
BBB 17 · 2017
R$ 1,5 mi
R$ 2,35 mi

18º
Gleici Damasceno
BBB 18 · 2018
R$ 1,5 mi
R$ 2,27 mi

19º
Paula von Sperling
BBB 19 · 2019
R$ 1,5 mi
R$ 2,19 mi

20º
Thelma Assis
BBB 20 · 2020
R$ 1,5 mi
R$ 2,10 mi

21º
Kleber Bambam
BBB 1 · 2002
R$ 500 mil
R$ 2,03 mi

22º
Juliette Freire
BBB 21 · 2021 · 90,15% dos votos
R$ 1,5 mi
R$ 1,96 mi

23º
Arthur Aguiar
BBB 22 · 2022
R$ 1,5 mi
R$ 1,82 mi

24º
Rodrigo Cowboy
BBB 2 · 2003
R$ 500 mil
R$ 1,80 mi

25º
Dhomini Ferreira
BBB 3 · 2004
R$ 500 mil
R$ 1,65 mi

26º
Cida Santos
BBB 4 · 2005
R$ 500 mil
R$ 1,55 mi

Metodologia: Prêmios nominais corrigidos pelo IPCA/IBGE desde o mês da final até abril/2026. IPCA acumulado jan–mar/2026: 1,92% (jan: 0,33% · fev: 0,70% · mar: 0,88%). Prêmio do BBB 26 considerado líquido, conforme Globo. Cálculo: EXAME.

Os três casos mais emblemáticos

Jean Wyllys ganhou apenas R$ 1 milhão em 2005 — valor que hoje equivale a R$ 3,09 milhões. Isso o coloca atrás de Davi Brito, que levou R$ 2,92 milhões em 2024 e ficou com R$ 3,20 milhões em termos reais.

Kleber Bambam ganhou "apenas" R$ 500 mil em 2002 — o menor prêmio nominal da história do programa. Corrigido pela inflação, equivale a R$ 2,03 milhões hoje, mais do que Juliette (R$ 1,96 milhão) e Arthur Aguiar (R$ 1,82 milhão), os dois campeões mais populares da era recente do reality.

Cida Santos, vencedora do BBB 4 em 2005, aparece na última posição com R$ 1,55 milhão corrigido — o menor prêmio real de toda a história, apesar de não ter sido a que recebeu menos nominalmente.

E o vencedor desta noite?

O campeão ou a campeã do BBB 26 leva R$ 5,44 milhões líquidos, já descontado o Imposto de Renda, que incide à alíquota de 30% sobre o prêmio bruto de R$ 7,77 milhões, segundo simulação do escritório Contabilizei.

É o maior prêmio real da história do programa por larga margem. É cerca de R$ 1,74 milhão a mais do que Dourado em termos corrigidos, e mais do dobro do que Juliette recebeu em valores de hoje.

Como fizemos as contas?

Para comparar os prêmios de forma justa, corrigimos cada valor pelo IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE e considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. O objetivo foi trazer todos os prêmios para o mesmo ponto no tempo: abril de 2026, mês da final do BBB 26.

O cálculo funciona assim:

  • Para cada edição, identificamos o mês e o ano em que a final aconteceu e aplicamos o IPCA acumulado a partir desse momento até abril de 2026;
  • Para o restante do ano da final — os meses que ainda viriam após a premiação —, usamos uma proporção mensal do IPCA anual daquele ano;
  • Para os anos seguintes, aplicamos o IPCA anual cheio de cada exercício;
  • Para 2026, usamos o acumulado de janeiro a março (1,92%), único período com dados disponíveis no IBGE até o fechamento desta reportagem.

O cálculo não considera rendimentos financeiros, outros prêmios conquistados dentro do programa, ganhos com publicidade após o reality, nem qualquer valorização ou desvalorização patrimonial posterior à vitória. Mede exclusivamente o poder de compra do prêmio principal no momento em que foi recebido, trazido a valores de hoje.

* Os dados foram compilados pela EXAME, com a ajuda de plataformas de inteligência artificial (IA) como o Claude e o Perplexity. 

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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