O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa

(Mininyx Doodle/Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h27.
Última atualização em 21 de abril de 2026 às 13h34.
Davi Brito ganhou R$ 2,92 milhões. Juliette saiu com R$ 1,5 milhão e 90% dos votos. Mas nenhum deles ganhou, de fato, mais dinheiro do que Marcelo Dourado, o veterinário que venceu o BBB 10 e levou um prêmio que, na época, parecia modesto.
Quando se corrige cada prêmio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice oficial de inflação do Brasil, e traz todos os valores para abril de 2026, o ranking muda completamente.
O prêmio de R$ 1,5 milhão estreou no BBB 10 e ficou congelado por doze edições seguidas, até o BBB 22.
Nesse intervalo, a inflação corroeu seu valor sistematicamente.
Quem ganhou logo no início desse ciclo — Marcelo Dourado em 2010, Maria Melilo em 2011 e Fael Cordeiro em 2012 — levou para casa um dinheiro que ainda não havia sido consumido por anos de inflação acumulada.
O cálculo considera o IPCA anual do IBGE aplicado desde o mês da final de cada edição até abril de 2026. Para o ano da final, usou-se proporção mensal do IPCA. Para 2026, o acumulado de janeiro a março (1,92%).
Jean Wyllys ganhou apenas R$ 1 milhão em 2005 — valor que hoje equivale a R$ 3,09 milhões. Isso o coloca atrás de Davi Brito, que levou R$ 2,92 milhões em 2024 e ficou com R$ 3,20 milhões em termos reais.
Kleber Bambam ganhou "apenas" R$ 500 mil em 2002 — o menor prêmio nominal da história do programa. Corrigido pela inflação, equivale a R$ 2,03 milhões hoje, mais do que Juliette (R$ 1,96 milhão) e Arthur Aguiar (R$ 1,82 milhão), os dois campeões mais populares da era recente do reality.
Cida Santos, vencedora do BBB 4 em 2005, aparece na última posição com R$ 1,55 milhão corrigido — o menor prêmio real de toda a história, apesar de não ter sido a que recebeu menos nominalmente.
O campeão ou a campeã do BBB 26 leva R$ 5,44 milhões líquidos, já descontado o Imposto de Renda, que incide à alíquota de 30% sobre o prêmio bruto de R$ 7,77 milhões, segundo simulação do escritório Contabilizei.
É o maior prêmio real da história do programa por larga margem. É cerca de R$ 1,74 milhão a mais do que Dourado em termos corrigidos, e mais do dobro do que Juliette recebeu em valores de hoje.
Para comparar os prêmios de forma justa, corrigimos cada valor pelo IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE e considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. O objetivo foi trazer todos os prêmios para o mesmo ponto no tempo: abril de 2026, mês da final do BBB 26.
O cálculo funciona assim:
O cálculo não considera rendimentos financeiros, outros prêmios conquistados dentro do programa, ganhos com publicidade após o reality, nem qualquer valorização ou desvalorização patrimonial posterior à vitória. Mede exclusivamente o poder de compra do prêmio principal no momento em que foi recebido, trazido a valores de hoje.
* Os dados foram compilados pela EXAME, com a ajuda de plataformas de inteligência artificial (IA) como o Claude e o Perplexity.