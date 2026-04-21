O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa

Davi Brito ganhou R$ 2,92 milhões. Juliette saiu com R$ 1,5 milhão e 90% dos votos. Mas nenhum deles ganhou, de fato, mais dinheiro do que Marcelo Dourado, o veterinário que venceu o BBB 10 e levou um prêmio que, na época, parecia modesto.

Quando se corrige cada prêmio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice oficial de inflação do Brasil, e traz todos os valores para abril de 2026, o ranking muda completamente.

Por que 2010 foi o melhor ano para ganhar o BBB?

O prêmio de R$ 1,5 milhão estreou no BBB 10 e ficou congelado por doze edições seguidas, até o BBB 22.

Nesse intervalo, a inflação corroeu seu valor sistematicamente.

Quem ganhou logo no início desse ciclo — Marcelo Dourado em 2010, Maria Melilo em 2011 e Fael Cordeiro em 2012 — levou para casa um dinheiro que ainda não havia sido consumido por anos de inflação acumulada.

O ranking completo, do maior para o menor prêmio real

O cálculo considera o IPCA anual do IBGE aplicado desde o mês da final de cada edição até abril de 2026. Para o ano da final, usou-se proporção mensal do IPCA. Para 2026, o acumulado de janeiro a março (1,92%).

Ranking exclusivo EXAME · Corrigido pelo IPCA até abril/2026 Qual vencedor do BBB ganhou mais dinheiro de verdade? # Vencedor Nominal Corrigido 1º Vencedor(a) do BBB 26 Final em 21/04/2026 R$ 5,44 mi R$ 5,44 mi 2º Marcelo Dourado BBB 10 · 2010 R$ 1,5 mi R$ 3,70 mi 3º Maria Melilo BBB 11 · 2011 R$ 1,5 mi R$ 3,49 mi 4º Amanda Meirelles BBB 23 · 2023 R$ 2,88 mi R$ 3,31 mi 5º Fael Cordeiro BBB 12 · 2012 R$ 1,5 mi R$ 3,25 mi 6º Davi Brito BBB 24 · 2024 R$ 2,92 mi R$ 3,20 mi 7º Jean Wyllys BBB 5 · 2005 R$ 1 mi R$ 3,09 mi 8º Fernanda Keulla BBB 13 · 2013 R$ 1,5 mi R$ 3,09 mi 9º Mara Viana BBB 6 · 2006 R$ 1 mi R$ 2,95 mi 10º Vanessa Mesquita BBB 14 · 2014 R$ 1,5 mi R$ 2,91 mi 11º Renata Saldanha BBB 25 · 2025 R$ 2,72 mi R$ 2,85 mi 12º Diego Alemão BBB 7 · 2007 R$ 1 mi R$ 2,85 mi 13º Rafinha Carvalho BBB 8 · 2008 R$ 1 mi R$ 2,71 mi 14º Cézar Lima BBB 15 · 2015 R$ 1,5 mi R$ 2,70 mi 15º Max Porto BBB 9 · 2009 R$ 1 mi R$ 2,57 mi 16º Munik Nunes BBB 16 · 2016 R$ 1,5 mi R$ 2,47 mi 17º Emilly Araújo BBB 17 · 2017 R$ 1,5 mi R$ 2,35 mi 18º Gleici Damasceno BBB 18 · 2018 R$ 1,5 mi R$ 2,27 mi 19º Paula von Sperling BBB 19 · 2019 R$ 1,5 mi R$ 2,19 mi 20º Thelma Assis BBB 20 · 2020 R$ 1,5 mi R$ 2,10 mi 21º Kleber Bambam BBB 1 · 2002 R$ 500 mil R$ 2,03 mi 22º Juliette Freire BBB 21 · 2021 · 90,15% dos votos R$ 1,5 mi R$ 1,96 mi 23º Arthur Aguiar BBB 22 · 2022 R$ 1,5 mi R$ 1,82 mi 24º Rodrigo Cowboy BBB 2 · 2003 R$ 500 mil R$ 1,80 mi 25º Dhomini Ferreira BBB 3 · 2004 R$ 500 mil R$ 1,65 mi 26º Cida Santos BBB 4 · 2005 R$ 500 mil R$ 1,55 mi Metodologia: Prêmios nominais corrigidos pelo IPCA/IBGE desde o mês da final até abril/2026. IPCA acumulado jan–mar/2026: 1,92% (jan: 0,33% · fev: 0,70% · mar: 0,88%). Prêmio do BBB 26 considerado líquido, conforme Globo. Cálculo: EXAME.

Os três casos mais emblemáticos

Jean Wyllys ganhou apenas R$ 1 milhão em 2005 — valor que hoje equivale a R$ 3,09 milhões. Isso o coloca atrás de Davi Brito, que levou R$ 2,92 milhões em 2024 e ficou com R$ 3,20 milhões em termos reais.

Kleber Bambam ganhou "apenas" R$ 500 mil em 2002 — o menor prêmio nominal da história do programa. Corrigido pela inflação, equivale a R$ 2,03 milhões hoje, mais do que Juliette (R$ 1,96 milhão) e Arthur Aguiar (R$ 1,82 milhão), os dois campeões mais populares da era recente do reality.

Cida Santos, vencedora do BBB 4 em 2005, aparece na última posição com R$ 1,55 milhão corrigido — o menor prêmio real de toda a história, apesar de não ter sido a que recebeu menos nominalmente.

E o vencedor desta noite?

O campeão ou a campeã do BBB 26 leva R$ 5,44 milhões líquidos, já descontado o Imposto de Renda, que incide à alíquota de 30% sobre o prêmio bruto de R$ 7,77 milhões, segundo simulação do escritório Contabilizei.

É o maior prêmio real da história do programa por larga margem. É cerca de R$ 1,74 milhão a mais do que Dourado em termos corrigidos, e mais do dobro do que Juliette recebeu em valores de hoje.

Como fizemos as contas?

Para comparar os prêmios de forma justa, corrigimos cada valor pelo IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE e considerado o indicador oficial da inflação no Brasil. O objetivo foi trazer todos os prêmios para o mesmo ponto no tempo: abril de 2026, mês da final do BBB 26.

O cálculo funciona assim:

Para cada edição, identificamos o mês e o ano em que a final aconteceu e aplicamos o IPCA acumulado a partir desse momento até abril de 2026;

Para o restante do ano da final — os meses que ainda viriam após a premiação —, usamos uma proporção mensal do IPCA anual daquele ano;

Para os anos seguintes, aplicamos o IPCA anual cheio de cada exercício;

Para 2026, usamos o acumulado de janeiro a março (1,92%), único período com dados disponíveis no IBGE até o fechamento desta reportagem.

O cálculo não considera rendimentos financeiros, outros prêmios conquistados dentro do programa, ganhos com publicidade após o reality, nem qualquer valorização ou desvalorização patrimonial posterior à vitória. Mede exclusivamente o poder de compra do prêmio principal no momento em que foi recebido, trazido a valores de hoje.

* Os dados foram compilados pela EXAME, com a ajuda de plataformas de inteligência artificial (IA) como o Claude e o Perplexity.