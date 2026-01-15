BBB 26: Globo anuncia saída de Henri Castelli do reality por questões de saúde

BBB 26: Participante passou mal duas vezes e foi afastado do programa (Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 00h00.
Uma reviravolta dramática marcou a edição de estreia do Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira: o ator Henri Castelli, um dos participantes mais aguardados da temporada, deixou o reality show por motivos de saúde, após sofrer complicações durante uma prova de resistência que acendeu o sinal de alerta dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.
Castelli, de 47 anos, participou da primeira Prova do Líder da temporada — uma dinâmica de longa duração que exige resistência física — quando passou mal e sofreu uma convulsão em pleno ao vivo, levando a produção a suspender a prova e acionar a equipe médica. Segundo relatos de outros participantes, o ator caiu repentinamente e precisou ser socorrido imediatamente pela equipe de saúde do programa.
Após ser retirado da dinâmica e levado a um hospital para exames, Castelli chegou a retornar à casa, mas voltou a apresentar sinais de mal-estar e convulsionou novamente, reforçando a preocupação da produção e dos colegas de confinamento com sua condição de saúde.
A direção do programa, em comunicado interno aos demais brothers e sisters, informou que ele estava consciente e que “todas as providências médicas haviam sido tomadas”, mas optou por afastar o ator das atividades e da competição para que pudesse ser avaliado com mais cuidado fora do ambiente de confinamento.
Diante desses dois episódios, na edição de hoje, 14, do Big Brother Brasil 26, o apresentador Tadeu Schmidt esclareceu que o integrante do Camarote não voltará para a edição para cuidar da saúde.
Veja o comunicado que a Rede Globo enviou sobre o ocorrido:
Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames.
À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa.