BBB 26: Globo anuncia saída de Henri Castelli do reality por questões de saúde

Uma reviravolta dramática marcou a edição de estreia do Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira: o ator Henri Castelli, um dos participantes mais aguardados da temporada, deixou o reality show por motivos de saúde, após sofrer complicações durante uma prova de resistência que acendeu o sinal de alerta dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.

BBB 26: Médico explica como Henri Castelli sofreu convulsão durante prova; veja como se prevenir

Crise convulsiva

Castelli, de 47 anos, participou da primeira Prova do Líder da temporada — uma dinâmica de longa duração que exige resistência física — quando passou mal e sofreu uma convulsão em pleno ao vivo, levando a produção a suspender a prova e acionar a equipe médica. Segundo relatos de outros participantes, o ator caiu repentinamente e precisou ser socorrido imediatamente pela equipe de saúde do programa.

Novo mal-estar

Após ser retirado da dinâmica e levado a um hospital para exames, Castelli chegou a retornar à casa, mas voltou a apresentar sinais de mal-estar e convulsionou novamente, reforçando a preocupação da produção e dos colegas de confinamento com sua condição de saúde.

A direção do programa, em comunicado interno aos demais brothers e sisters, informou que ele estava consciente e que “todas as providências médicas haviam sido tomadas”, mas optou por afastar o ator das atividades e da competição para que pudesse ser avaliado com mais cuidado fora do ambiente de confinamento.

Saída do programa

Diante desses dois episódios, na edição de hoje, 14, do Big Brother Brasil 26, o apresentador Tadeu Schmidt esclareceu que o integrante do Camarote não voltará para a edição para cuidar da saúde.

Veja o comunicado que a Rede Globo enviou sobre o ocorrido:

Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames.

À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa.