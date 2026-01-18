BBB26: Pedro desistiu do reality neste domingo; veja o motivo

O participante do Big Brother Brasil Pedro Henrique apertou o botão de desistência no BBB 26 na noite deste domingo, 18. A saída do brother foi confirmada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que entrou no ar às 20h10 para anunciar oficialmente a desistência ao público.

Escolhido por votação popular após participar da dinâmica da Casa de Vidro na região Sul do país, Pedro decidiu encerrar sua trajetória no reality diante dos demais participantes. Os brothers estavam reunidos na sala quando presenciaram o momento em que ele apertou o botão e, em seguida, seguiu para o Confessionário.

A desistência pegou a casa de surpresa e marcou a segunda saída desta edição do programa. Antes dele, o ator Henri Castelli já havia deixado a casa na quarta-feira, 14, após passar mal durante a primeira Prova do Líder da edição. Ele recebeu atendimento ainda dentro da casa e, depois de retornar, teve uma nova crise, o que motivou a decisão pela desclassificação.

7 momentos em que Pedro tirou a paciência da casa

O agora ex-bbb tornou-se o principal foco de controvérsias nas primeiras semanas do reality. O vendedor ambulante parece "testar" a convivência dentro da casa com uma sequência de atitudes que incomodaram outros participantes.

Abaixo, veja sete vezes em que o jovem tirou a paciência dos demais:

1. Confissões sobre traição

Desde os primeiros dias de confinamento, Pedro passou a repetir diversas vezes que traiu a companheira, Rayne Luiza, grávida de sete meses. As declarações renderam repercussão nas redes sociais e desconforto entre os participantes.

Jonas Sulzbach foi um dos que ouviu o desabafo e teve coragem de aconselhar o brother a parar de repetir o ocorrido.

"Se ela sabe, sua esposa, a mãe do seu futuro filho, sabe isso, não precisa espalhar. Não precisa fazer isso", disse o veterano.

o pedro: eu já trai minha esposa.

o jonas: você já falou isso.

NINGUÉM AGUENTA MAIS! #BBB26 pic.twitter.com/Qb9kI4SIhm — lorak 🔎 (@soylorak) January 17, 2026

2. Envelope aberto de Solange Couto

Pedro causou surpresa ao entregar à atriz Solange Couto um envelope já aberto. A participante questionou a atitude e alertou que abrir correspondência de terceiros pode configurar crime.

CHEGA! Pedro ABRIU um envelope direcionado para a Solange, levou uma advertência da produção e um FECHO da sister: “Você abriu? Por que você abriu o meu negócio, menino? Meu nome! Se tinha meu nome, não era pra tu abrir.”pic.twitter.com/7WU9pCAekK — POPTime (@poptime) January 18, 2026

3. Pulseira de Edilson

Edilson estava procurando uma pulseira e encontrou o acessório com Pedro. O item era do ex-jogador de futebol e estava sendo usado pelo brother sem autorização.

COMEÇOU! Edilson estava procurando sua pulseira pela casa e acabou se deparando com Pedro usando ela sem autorização. #BBB26 pic.twitter.com/2JibtRSA9b — poponze (@poponze) January 17, 2026

4. Casaco de Juliano Floss

Juliano Floss ficou bravo ao descobrir que um casaco com o cheiro da namorada, Marina Sena, estava sujo e com cheiro de própolis. Depois, Pedro confirmou ter sido o responsável.

"Você é o cara mais sem noção que eu já vi na minha vida", disse o dançarino.

Pedro derrubou propólis de PROPÓSITO no casaco do Juliano porque sabia que seria a única coisa que DESESTABILIZARIA ele por tirar o cheiro da namorada que mlk sem noção.pic.twitter.com/CN9BqY69NX — vini (@vinizra) January 18, 2026

5. Remédios de Ana Paula

Pedro levou uma advertência da produção após pegar medicamentos de Ana Paula na despensa. "Atenção, Pedro, não mexa no remédio", anunciou a voz do programa.

OXE? Pedro pegou o remédio de Ana Paula na despensa e levou atenção da produção por pegar o item. #BBB26 pic.twitter.com/2ImnrL6VZO — SB (@SeriesBrasil) January 18, 2026

6. Confronto com Milena sobre o Raio-X

Durante o Raio-X, Pedro demorou no confessionário. Milena ultrapassou o tempo, perdeu 500 estalecas e o confrontou o brother: "Você deveria ter consciência com o próximo. Me erra!", afirmou.

o pedro n foi o unico que demorou no raio-x mas de alguma forma ele ja conseguiu fzr o assunto ser sobre ele, serio, n aguento mais #bbb26 pic.twitter.com/LLdk9Xn66C — ᯓ ᡣ𐭩 (@vggukitty) January 18, 2026

7. Pedro provoca os participantes na cozinha

No sábado, 17, o comportamento do brother voltou ao centro das discussões. Na cozinha, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy comentaram a postura de Pedro. Para a jornalista, ele tenta construir uma imagem de excluído.

"Não é natural! Ele tá forçando! Só que a gente não pode excluir. Ele quer criar mal estar com todo mundo, ele quer forçar narrativa de exclusão", disse Ana.

"Cowboy, você não sabe da missa a metade. Ele veio perguntar o meu posicionamento político, ele veio dizer que eu fiz um trabalho pra ele por causa da minha fé que engasgou a ele! E ele vem perguntar do meu posicionamento político o tempo inteiro. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele é muito inteligente e quer fazer a narrativa de excluído. Vocês vão dar os 5 milhões e meio na mão dele!", complementou a sister.

As opiniões dividiram a casa. Jonas Sulzbach avaliou que o participante pode sair cedo do jogo. "Tudo bem, mas eu já acho que ao invés de ganhar 5 milhões de reais, ele vai sair na primeira semana."

Milena discordou e afirmou que "o povo gosta disso!".

Nesse momento, Pedro entrou no ambiente e questionou se estavam falando dele.

"Não parece, parece que você tá querendo me deixar irritado, talvez. Não sei, tão falando de mim?", disse.

"Não, que isso", ironizou Ana. "Todo mundo aqui quer o prêmio!", falou Milena.

"Não precisa gritar, porque vocês tão tão levantando a voz?", reagiu o pipoca.

"Não tô gritando! Todo mundo aqui quer o prêmio, nós não vamos poder falar que vai te irritar?", cobrou a babá.

"O baiano tem o molho, o baiano tem o molho...", cantarolou Pedro.

"Palhaço!", reagiu Renault.