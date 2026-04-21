BBB 26: além dos R$ 5,44 milhões, o que mais o vencedor pode ganhar?

Quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o prêmio do Big Brother Brasil 26 na estreia da temporada, em janeiro, a promessa já era de recorde.

Quatro meses depois, o valor cresceu ainda mais. E quem vencer a grande final desta terça-feira, 21, vai para casa com um pacote estimado em cerca de R$ 5,71 milhões, o maior já distribuído na história do reality da TV Globo.

O cofrinho que cresce

O diferencial desta edição está na estrutura da premiação.

O dinheiro principal — R$ 5,44 milhões — está depositado num cofrinho virtual do Mercado Pago, patrocinador da edição, e segue rendendo enquanto o programa está no ar.

Na prática, isso significa que o valor cresce a cada dia de confinamento, e o montante exato só será conhecido no momento da revelação do vencedor.

Apartamento para todos os finalistas

Além do prêmio em dinheiro, uma dinâmica surpresa adicionou um apartamento avaliado em R$ 270 mil para cada um dos três finalistas — independentemente da colocação final.

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss já saem da casa com o imóvel garantido.

O dobro da edição anterior

A comparação com edições anteriores é reveladora. No BBB 25, a campeã Renata Saldanha levou R$ 2,7 milhões. Davi Brito, vencedor do BBB 24, faturou R$ 2,92 milhões mais um carro zero.

O prêmio desta edição, portanto, dobra o maior valor já pago na história do programa.

O modelo de prêmio variável (substituindo o valor fixo que vigorou por anos) foi adotado pela produção pela primeira vez em 2023, quando Amanda Meirelles venceu o BBB 23 com R$ 2,88 milhões.

A parceria com o Mercado Pago aprofundou esse mecanismo no BBB 26, vinculando o crescimento do prêmio ao rendimento financeiro do depósito ao longo dos 100 dias de confinamento.

O que cada finalista já acumulou

Os três que disputam o título chegam à grande final com patrimônios acumulados distintos ao longo da temporada.

Ana Paula Renault, única veterana do elenco a chegar na final, conquistou R$ 50 mil em dinâmicas como o Ganha-Ganha e o Big Fone.

Juliano Floss e Milena somaram R$ 30 mil cada em prêmios variáveis — além do apartamento de R$ 270 mil que todos os três já têm assegurado.

Tudo ou nada — como sempre

Para o 2º colocado, o prêmio adicional é de R$ 150 mil.

O 3º lugar leva R$ 50 mil. Em ambos os casos, os valores se somam ao que cada participante acumulou durante o jogo — mas a distância em relação ao campeão, de mais de R$ 5 milhões, mantém intacta a lógica que define o BBB desde sua primeira edição, em 2002: tudo ou nada.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.