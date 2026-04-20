BBB 26: do quarto azul ao top 3 — relembre a trajetória dos Eternos

Em uma temporada marcada por rivalidades intensas, expulsões e reviravoltas, foi o grupo dos Eternos que escreveu o roteiro mais consistente do BBB 26. Batizados assim por estarem no Quarto Sonho de Eternidade desde o início do jogo, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena chegaram à grande final juntos — exatamente como planejaram.

O quarto que definiu o jogo

O Quarto Sonho de Eternidade foi muito mais do que um dormitório. Ao longo da temporada, o cômodo azul funcionou como o centro de estratégias, palco de rachas e berço de uma das alianças mais sólidas do programa.

No início, o quarto reunia Alberto Cowboy, Ana Paula, Milena, Babu Santana, Juliano Floss e Jonas Sulzbach — uma mistura de Pipocas, Camarotes e Veteranos que conviviam sob o mesmo teto. Cowboy foi o primeiro a se mudar após a eliminação de Brigido. Jonas também deixou o cômodo no começo de fevereiro, migrando para o Quarto Sonho do Grande Amor.

A saída mais simbólica, no entanto, foi a de Babu Santana. O ator se transferiu para o outro quarto após desentendimentos com Milena e Ana Paula, marcando o racha definitivo entre os grupos da casa. Com a saída de Babu, Samira entrou para o quarto e se consolidou como parte do grupo — até ser eliminada.

O biólogo Breno, que sempre teve uma relação de "amor e ódio" com Ana Paula — tinha bons momentos, mas constantemente afirmava que não jogava com a sister — foi o último a chegar no cômodo.

Ao fim, sobraram os três finalistas.

Juliano Floss: o primeiro finalista

Juliano Floss foi o primeiro finalista do BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Juliano Floss, de 21 anos, foi o primeiro a garantir vaga na grande final, ao vencer a Prova do Finalista — que durou mais de 18 horas. Natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, o dançarino e influenciador chegou ao BBB 26 como Camarote e construiu uma trajetória marcada por alianças estratégicas e lealdade ao grupo.

Sua história no jogo começou com uma parceria marcante com Babu Santana — uma relação quase de pai e filho, com longas conversas na madrugada e apoio nos momentos de tensão.

A ruptura aconteceu após uma sequência de desentendimentos entre os dois. Babu expressou incômodo com a postura de Juliano e outros participantes, como Ana Paula e Milena, afirmando que preferia se afastar das conversas sobre jogo para preservar a relação entre eles.

Juliano também se manifestou. O catarinense disse ter se sentido mal ao perceber que não era mais prioridade para Babu dentro da casa e explicou que suas opiniões diferentes sobre o jogo contribuíram para o rompimento da aliança.

Sem Babu, Juliano escolheu permanecer ao lado de Ana Paula e Milena.

Foi líder duas vezes, enfrentou quatro paredões e um castigo do Monstro.

Ana Paula Renault: a trajetória mais dominante

Ex-BBB 16 já era uma das participantes mais lembradas da história do reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Ana Paula Renault voltou ao BBB uma década depois de ser expulsa do BBB 16, quando deu dois tapas em Renan Oliveira durante uma festa. Desta vez, a jornalista mineira de 44 anos chegou como Veterana — e, novamente, não veio para passar despercebida.

Seu jogo se sustentou em três pilares: formação de alianças, confronto direto e postura assertiva. Entrou já como alvo de Aline Campos, com quem tinha uma desavença de 10 anos atrás — no Prêmio Multishow, Ana comparou um look de Aline a uma "executiva de pornô".

Ao longo da temporada, enfrentou adversários como Alberto Cowboy — sua maior rivalidade na casa —, Jonas Sulzbach e Sol Vega, que acabou expulsa após agarrar o braço e pisar no pé da jornalista.

Não faltaram provocações fora do jogo também. Solange Couto chegou a afirmar que Ana Paula teria sido "espraguejada" pela mãe. Cowboy usou a saúde do pai dela como arma em uma discussão — e admitiu depois que foi de propósito. Babu a tirou de uma Prova do Anjo no "uni-duni-tê".

Ana Paula foi barrada da Festa do Líder cinco vezes. Em apenas uma delas cumpriu o desafio — e fez história: voltou à festa de "Humberto" ao som de "Erva Venenosa", em uma das cenas mais marcantes da temporada. Nas outras ocasiões, rasurou as tarefas e foi dormir.

Dividiu com Milena um dos Monstros mais pesados da edição, em que as duas precisavam se revezar em uma plataforma para manter refletores acesos, sem poder beber água — castigo suspenso após repercussão nas redes e retomado no dia seguinte.

A jornalista também deixou sua marca pela criatividade nos apelidos. Foi responsável por alguns dos termos mais memoráveis da edição: chamou Jonas de "Quinta Série", Maxiane de "Coordenadora do Resort", Jordana de "Jordan", Sarah Andrade de "Sarinha caça-enredo" e Babu de "uni-duni-tê". Para os participantes que, na sua avaliação, não jogavam, reservou os rótulos de "Planta amazônica".

Ao todo, ganhou duas lideranças, foi ao paredão seis vezes e enfrentou três castigos do Monstro. Chegou à final como a figura mais polarizadora e dominante do BBB 26 — e também a mais resiliente: após a morte do pai, Gerardo Renault, às vésperas da grande final, Ana Paula escolheu permanecer no reality.

Milena: da Casa de Vidro ao top 3

Milena passou pela Casa de Vidro e entrou como pipoca no BBB 26 (Reprodução/Globo)

Milena entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro da região Sudeste e, em poucos dias, já havia deixado sua marca. Logo na primeira Prova do Líder, se envolveu em uma discussão com Sol Vega por causa de um emoji de "planta" no Queridômetro. Depois, flagrou Jordana falando sobre ela e partiu para o confronto.

A mineira de 26 anos, babá e recreadora de festas, construiu uma aliança sólida com Ana Paula — especialmente após o primeiro Sincerão da temporada — e se tornou uma das protagonistas da edição. Seus embates eram frequentes, principalmente com o grupo das Formigas, mas sempre conduzidos com deboche e sem fugir do confronto.

Milena também foi responsável por alguns dos momentos mais icônicos da temporada: acordou a casa inteira para um "café da manhã" que terminou em treta generalizada e na expulsão de Sol Vega; cantou "Rebelde", do RBD, numa volta triunfal após o Barrado do Baile; e virou meme recorrente nas redes sociais por suas reações espontâneas.

Um dos episódios mais ousados veio quando ela e Ana Paula colocaram a casa no "Tá Com Nada". A jornalista deu o primeiro passo: cansada, decidiu não realizar o Raio-X e tomou uma punição gravíssima. Na sequência, Milena comeu, propositalmente, um abacaxi do VIP — e a casa inteira foi arrastada para o castigo coletivo.

Ao escutar o comando para que todos fossem à área externa, Milena começou a rir. Diante da possibilidade de ir ao Paredão por causa da punição, manteve a postura destemida: "Os que estão em cima do muro agora podem colocar. Não me colocaram antes? Coloquem de novo".

A relação entre as duas, no entanto, não foi isenta de turbulências. Na reta final, a recreadora infantil e Ana chegaram a romper a amizade, mas deixaram as desavenças para trás, especialmente após a morte do pai da jornalista. Diante do desabafo de Ana Paula, que afirmava estar sozinha no mundo sem pai e sem mãe, Milena disse que estaria ao lado dela.

Foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo. Chegou à final como a "Pipoca premium", por instaurar o caos sem medo do cancelamento.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.