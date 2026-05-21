Conto premiado na Inglaterra gera suspeita de ter sido escrito por IA

Um conto vencedor de um importante prêmio literário na Inglaterra passou a gerar debate sobre o uso de inteligência artificial na literatura após leitores apontarem características que associaram a textos produzidos por IA.

O caso envolve “The Serpent in the Grove”, publicado pela tradicional revista britânica Granta e vencedor regional do Commonwealth Short Story Prize.

Após a repercussão, organizadores do prêmio, especialistas em inteligência artificial e a própria revista começaram a discutir até que ponto já é possível identificar com segurança a autoria humana em obras literárias.

Os sinais que fizeram leitores suspeitarem de IA

As dúvidas começaram logo após a publicação online da história. Em redes sociais e fóruns, leitores apontaram elementos frequentemente associados a textos produzidos por inteligência artificial.

Entre os pontos mais citados estavam excesso de metáforas, construções consideradas artificiais e frases vistas como semanticamente "estranhas". Um trecho específico — “ela tinha um jeito de andar que fazia os bancos se transformarem em homens” — viralizou nas discussões sobre o caso.

Alguns usuários também afirmaram que detectores de IA apontaram alta probabilidade de geração artificial. Ferramentas como Pangram classificaram o conto como “100% gerado por IA”.

Detectores de IA ainda falham em textos literários

Apesar das suspeitas, pesquisadores afirmam que ferramentas de detecção ainda apresentam limitações importantes, principalmente ao analisar textos literários.

O cientista da computação Nicholas Andrews, da Johns Hopkins University, explicou ao The New York Times que detectores costumam cometer erros ao avaliar escrita criativa com estruturas incomuns.

Já na avaliação do linguista Jack Grieve, da University of Birmingham, diferenças de estilo, gênero, tema e dialeto tornam arriscado concluir que um texto foi produzido por IA apenas com base em padrões linguísticos. Segundo ele, o conto não parece claramente humano nem claramente artificial.

Caso reacende debate sobre IA

A Granta afirmou em comunicado que seus editores não participaram da escolha dos vencedores e apenas realizaram revisão dos textos antes da publicação. A revista também informou ter submetido o conto ao Claude, chatbot da Anthropic. Segundo a resposta da ferramenta, o texto “quase certamente não foi produzido sem ajuda humana”.

Mesmo assim, a editora Sigrid Rausing declarou que ainda não existe uma conclusão definitiva sobre o caso. Já a Commonwealth Foundation, responsável pelo prêmio, apontou confiar no processo de avaliação, mas reconheceu que o avanço das ferramentas de IA cria novos desafios para concursos literários.

O episódio ocorre em meio ao aumento das discussões sobre o uso de inteligência artificial em livros, roteiros e textos criativos. Nos últimos meses, editoras internacionais enfrentaram acusações envolvendo romances e obras suspeitas de terem sido produzidas com auxílio excessivo de IA.

Ao mesmo tempo, alguns autores passaram a assumir publicamente o uso dessas ferramentas em partes do processo criativo. A escritora Coral Hart chegou a confessar ter utilizado ferramenta de IA para ajudar na produção de romances independentes.

Já a vencedora do Nobel Olga Tokarczuk declarou usar inteligência artificial apenas para acelerar pesquisas e organização de informações, embora negue utilizar IA para escrever seus livros.

O caso envolvendo “The Serpent in the Grove” também expôs uma dificuldade crescente no mercado editorial: atualmente, ainda não existe uma tecnologia considerada totalmente confiável para determinar se um texto foi escrito por humanos ou gerado por inteligência artificial.