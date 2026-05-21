'O Mandaloriano e Grogu' funciona sem a série? Veja o que saber antes de assistir o filme

O novo filme da franquia "Star Wars", "O Mandaloriano e Grogu", chegou nesta quinta-feira, 21, cercado por uma dúvida comum entre o público: é realmente necessário assistir à série "The Mandalorian" antes do longa?

A resposta mais curta é NÃO. O filme foi desenvolvido para funcionar também como uma experiência acessível para espectadores casuais, incluindo quem nunca acompanhou as séries. Ainda assim, a produção do Disney+ aprofunda a origem dos personagens e mostra como a relação entre Din Djarin e Grogu foi construída ao longo dos anos, servindo como complemento para quem quiser mergulhar ainda mais no universo do novo filme de "Star Wars".

Sobre o que é o filme?

Ambientado após a queda do Império Galáctico, mostrada em "Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi (1983)", "O Mandaloriano e Grogu" acompanha Din Djarin, vivido por Pedro Pascal, um caçador de recompensas que atua em missões ligadas à Nova República. Ao lado de Grogu, seu jovem aprendiz, ele percorre diferentes regiões da galáxia caçando remanescentes imperiais para impedir que o antigo regime volte ao poder. Schwarzenegger diz que filmagens de novo Conan começam em 2027 Antes de seguir atrás de um novo alvo, o enigmático comandante Coin, Mando recebe uma missão inesperada: viajar até uma galáxia distante para resgatar Rotta, filho de Jabba, o Hutt. O personagem será dublado por Jeremy Allen White, conhecido pela série "The Bear". A missão rapidamente foge do controle e coloca Mandaloriano e Grogu diante de uma aventura mais perigosa do que qualquer uma que já enfrentaram até agora. A dupla surgiu originalmente na série "The Mandalorian", lançada em 2019 no Disney+. Quando 'Wicked: Parte II' chega ao Prime Video?

As três temporadas da série apresentam a relação entre o caçador de recompensas mandaloriano e Grogu, além de explorarem temas como a reconstrução da galáxia após a queda do Império e o crescimento do pequeno aprendiz. O filme aproveita justamente essa conexão já estabelecida com o público.

Veja o trailer oficial do filme:

Elenco

Veja o elenco completo do novo filme da franquia "Star Wars".