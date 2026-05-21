'O Mandaloriano e Grogu' funciona sem a série? Veja o que saber antes de assistir o filme

O Mandaloriano e Grogu: Filme estrelado por Pedro Pascal dá sequência à história de Din Djarin e Grogu (Reprodução / Lucasfilm)
Freelancer
Publicado em 21 de maio de 2026 às 21h06.
O novo filme da franquia "Star Wars", "O Mandaloriano e Grogu", chegou nesta quinta-feira, 21, cercado por uma dúvida comum entre o público: é realmente necessário assistir à série "The Mandalorian" antes do longa?
A resposta mais curta é NÃO. O filme foi desenvolvido para funcionar também como uma experiência acessível para espectadores casuais, incluindo quem nunca acompanhou as séries. Ainda assim, a produção do Disney+ aprofunda a origem dos personagens e mostra como a relação entre Din Djarin e Grogu foi construída ao longo dos anos, servindo como complemento para quem quiser mergulhar ainda mais no universo do novo filme de "Star Wars".
As três temporadas da série apresentam a relação entre o caçador de recompensas mandaloriano e Grogu, além de explorarem temas como a reconstrução da galáxia após a queda do Império e o crescimento do pequeno aprendiz. O filme aproveita justamente essa conexão já estabelecida com o público.
Veja o trailer oficial do filme:
Veja o elenco completo do novo filme da franquia "Star Wars".