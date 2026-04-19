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As lideranças do BBB 26: quem comandou a casa mais vigiada do Brasil

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach entraram para o ranking dos maiores vencedores de liderança

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach entraram para o ranking dos maiores vencedores de liderança da história do programa (Reprodução/Globo)

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach entraram para o ranking dos maiores vencedores de liderança da história do programa (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 19h37.

O Big Brother Brasil 26 teve 17 Provas do Líder ao longo da temporada, com destaque para Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, que entraram para o ranking dos maiores vencedores de liderança da história do programa — cada um com quatro conquistas, incluindo uma vitória em dupla.

Apesar do domínio nas provas, os dois já deixaram o jogo. Relembre todas as lideranças da edição.

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As lideranças do BBB 26

1ª Prova do Líder — Alberto Cowboy

O veterano do BBB 7 foi o primeiro líder da temporada, após resistir por 26 horas e superar Jonas Sulzbach. Levou para o VIP Jonas, Edilson, Marciele, Sarah, Babu, Juliano e Pedro.

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2ª Prova do Líder — Babu Santana

Babu assumiu a segunda liderança em uma prova de aptidão e habilidade. Seu VIP reuniu Solange Couto, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Marcelo, Milena, Breno e Edilson.

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3ª Prova do Líder — Maxiane

A pernambucana venceu um duelo contra seu próprio grupo — Marcelo, Breno e Marciele — para conquistar a liderança. Levou para o VIP Marcelo, Breno, Marciele, Samira, Sarah Andrade, Jordana e Solange Couto.

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4ª Prova do Líder — Jonas Sulzbach

Jonas venceu duas etapas da disputa e superou Marciele no duelo final. Seu VIP incluiu aliados como Sarah Andrade, Sol Vega, Alberto Cowboy e Gabriela.

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5ª Prova do Líder — Jonas Sulzbach

Pela segunda semana consecutiva, Jonas levou a melhor — desta vez após 23 horas de resistência, com Gabriela e Jordana. A definição veio em um jogo de aptidão ao vivo. VIP: Alberto Cowboy, Gabriela, Jordana, Marciele e Edilson.

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6ª Prova do Líder — Jonas Sulzbach

Pela terceira semana seguida, Jonas foi o líder, vencendo a Prova Amstel após semifinal contra Alberto Cowboy, Breno e Milena. VIP: Cowboy, Gabriela, Maxiane e Jordana.

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7ª Prova do Líder — Samira

A gaúcha venceu a prova ao fazer mais pontos no circuito e levou para o VIP Ana Paula, Milena, Juliano e Breno.

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8ª Prova do Líder — Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

Após mais de 14 horas de resistência, os dois veteranos venceram a prova em dupla — a quarta liderança de Jonas e a segunda de Alberto. Dividiram os benefícios e deveres, levando ao VIP Jordana, Marciele e Solange Couto.

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9ª Prova do Líder — Alberto Cowboy

O veterano conquistou sua terceira liderança ao superar Jonas e Jordana na final. VIP: Jonas, Marciele, Jordana e Gabriela.

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10ª Prova do Líder — Alberto Cowboy

A quarta e última liderança de Cowboy veio após três etapas classificatórias e a grande final contra Jordana e Milena. VIP: Jonas, Jordana e Marciele.

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11ª Prova do Líder — Ana Paula Renault

A veterana venceu sua primeira liderança e garantiu vaga no Top 10. VIP: Juliano Floss, Milena e Samira.

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12ª Prova do Líder — Ana Paula Renault

Ana Paula conquistou a liderança pela segunda vez consecutiva. Manteve o mesmo VIP: Milena e Samira.

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13ª Prova do Líder — Samira

A gaúcha venceu sua segunda liderança na temporada. VIP: Ana Paula Renault e Milena.

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14ª Prova do Líder — Juliano Floss

Do paredão direto para a liderança: Juliano venceu sua primeira prova de líder. VIP: Ana Paula Renault e Milena.

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15ª Prova do Líder — Juliano Floss

Pela segunda semana consecutiva, Juliano foi o líder. Manteve o mesmo VIP: Ana Paula Renault e Milena.

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16ª Prova do Líder — Jordana

A advogada, única remanescente do grupo "Formigas", venceu uma prova de memória e agilidade, garantindo vaga no top 5. VIP: Gabriela e Leandro Boneco.

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17ª Prova do Líder — Leandro Boneco

O último líder do BBB 26. Leandro venceu a décima sétima prova e se garantiu no Top 4. VIP: Jordana e Juliano Floss.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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