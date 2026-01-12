O público escolheu: conheça os Pipocas confirmados no BBB 26

A votação para definir os participantes do grupo Pipoca do BBB 26 foi encerrada neste domingo, dia 11, durante o especial Seleção BBB, apresentado por Tadeu Schmidt.

Ao todo, dez candidatos foram escolhidos pelo público após a dinâmica das Casas de Vidro espalhadas pelo país.

Os Pipocas confirmados são: Brígido e Marciele (Casa de Vidro Norte); Pedro e Samira (Casa de Vidro Sul); Marcel e Milena (Casa de Vidro Sudeste); Jordana e Paulo Augusto (Casa de Vidro Centro-Oeste); e Marcelo e Maxiane (Casa de Vidro Nordeste).

Perfis dos participantes do grupo Pipoca

Brígido, 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção. Hoje, dirige a escola particular da família, que transformou em um espaço voltado à inovação e ao empreendedorismo. Define-se como líder, competitivo e confiante no poder do argumento. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma. No jogo, diz priorizar estratégia e construção de alianças.

Marciele, 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, cresceu em meio à agricultura familiar e enfrentou dificuldades financeiras. “Sou o improvável que deu certo”, resume. Afirma ter perfil observador, estratégico e liderança forte, além de não abrir mão de suas opiniões.

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha. Ambicioso e competitivo, acredita que suas habilidades com vendas podem ajudá-lo no jogo. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar. Diz ter personalidade marcante, estilo próprio e trajetória marcada por esforço. “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, afirma. No jogo, aposta na autenticidade e na intensidade.

Marcel, 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família. Voltou a morar com o pai após a morte da mãe. Diz não fugir de posicionamentos e afirma: “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”. Quer o prêmio para retribuir tudo o que o pai fez por ele.

Milena, 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional. Relata uma infância difícil e diz ter orgulho da própria trajetória. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, afirma. Competitiva, garante que não lida bem com derrotas.

Jordana, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília. Diz ter perfil empático, carismático e argumentativo. Afirma que o BBB é um sonho dividido com a mãe e que pretende viver intensamente a experiência. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, diz.

Paulo Augusto, 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis. Competitivo, afirma não se contentar com o segundo lugar. “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, resume.

Marcelo, 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar. Atua no sistema público de saúde e diz sempre ter sido o alicerce da família. “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”, afirma. Assume perfil competitivo, persuasivo e estrategista.

Maxiane, 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina. Criada em uma família humilde, aposta na comunicação como ferramenta de mudança. “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões”, afirma. Diz não ter medo de cancelamento e garante que seguirá sendo quem é.

Quando serão anunciados Camarotes e Veteranos

Nesta segunda-feira, dia 12, o público conhecerá os participantes dos grupos Camarote e Veteranos. Dois nomes do Camarote serão revelados nos intervalos da novela Coração Acelerado, enquanto os demais integrantes serão apresentados ao vivo, após Três Graças.