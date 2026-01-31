Paulo Augusto se pronuncia após saída do BBB 26

O ex-participante Paulo Augusto se manifestou publicamente pela primeira vez neste sábado, 31, após a desclassificação do Big Brother Brasil 2026.

O goiano desembarcou na cidade natal sob forte recepção de familiares e admiradores, pouco mais de 24 horas depois de deixar a casa mais vigiada do país. Em vídeo publicado no perfil oficial, o agora ex-brother demonstrou serenidade e agradeceu o suporte que recebeu desde o anúncio da saída compulsória da competição.

“Já estou em solos goianos, terra que amo demais. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo que ainda vai vir”, escreveu ele na legenda. “Aconteceu o que tinha que acontecer. Mas estamos firmes aqui.”

Por que PA foi expulso do BBB?

A saída de Paulo Augusto ocorreu na sexta-feira, 30, após uma análise técnica da direção do programa sobre a disputa pelo Big Fone. Na ocasião, o participante envolveu-se em um contato físico excessivo com o colega de confinamento Jonas Sulzbach, que acabou caindo no gramado.

A produção do reality show interpretou a ação como uma violação direta das normas de convivência, por colocar em risco a integridade física de outro competidor.

Regras de convivência

O histórico do programa acumula casos de desclassificações por comportamento inadequado, e a saída de Paulo Augusto reforça o rigor da produção com a segurança dos participantes.

O manual de regras proíbe qualquer tipo de agressão ou força física que possa machucar os envolvidos, independentemente da intenção. O incidente com Jonas Sulzbach tornou-se o nono caso de expulsão na história do formato brasileiro, gerando um debate sobre os limites da competitividade em provas ao vivo.

Agora, o foco do ex-participante deve se voltar para a gestão de imagem e o aproveitamento da fama instantânea proporcionada pela exposição em horário nobre. Mesmo com a mancha da desclassificação, Paulo Augusto mantém uma base de fãs engajada que promete sustentar sua carreira no universo do entretenimento.