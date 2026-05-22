OpenAI fatura quase US$ 6 bilhões no 1º trimestre

A OpenAI registrou cerca de US$ 5,7 bilhões em receita no primeiro trimestre, segundo o The Information, que citou duas pessoas com conhecimento das finanças da companhia.

O resultado ficou quase US$ 1 bilhão acima da receita obtida pela Anthropic no mesmo período, de acordo com a publicação.

Os números chegam em um momento oportuno, já que, segundo o Wall Street Journal, a empresa dona do ChatGPT deve fazer uma Oferta Inicial Pública (IPO, na sigla em inglês) já em setembro deste ano.

O desempenho financeiro da companhia liderada por Sam Altman foi impulsionado pelo Codex, agente de programação da OpenAI, pelas vendas corporativas e por testes de publicidade no ChatGPT, segundo o The Information.

Os números indicam que a OpenAI segue convertendo o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) em receita. Também mostram uma mudança no negócio, onde o ChatGPT permanece como âncora no consumo, mas Codex e produtos corporativos ganham peso como motores de crescimento.

Segundo o The Information, os resultados do primeiro trimestre sugerem que a empresa continua no caminho para cumprir a meta anterior de US$ 30 bilhões em receita neste ano.

Prejuízo ainda acompanha o crescimento

O avanço da receita ocorre em meio a custos elevados.

A OpenAI informou a investidores que sua margem de lucro operacional ajustado foi negativa em 122% no primeiro trimestre, segundo o The Information.

Na prática, a companhia perdeu US$ 1,22 para cada dólar de receita, mesmo após excluir itens como remuneração baseada em ações.

O The Information afirmou que os dados da empresa mostram que a OpenAI ainda opera com prejuízo elevado.

ChatGPT tem 55 milhões de assinantes pagos

A OpenAI teve média de cerca de 905 milhões de usuários ativos semanais no trimestre.

A empresa havia alcançado cerca de 920 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro, mas a média trimestral menor indica uso mais fraco em outros períodos do trimestre.

O ChatGPT tinha 55 milhões de assinantes pagos no primeiro trimestre, ante cerca de 47 milhões no fim do ano passado.

Disputa passa por margem e capital

O mercado de IA passa de uma fase de entusiasmo com produtos para uma etapa de análise dos modelos de negócio.

A OpenAI cresce rapidamente, mas a expansão da Anthropic, a adoção corporativa e possíveis planos de abertura de capital ampliam a pressão sobre qualidade de receita, margens e acesso a capital.

A OpenAI captou grandes volumes de financiamento e avança em programação, publicidade, produtos corporativos e assinaturas de consumo.

O desafio agora é provar que esses canais conseguem sustentar os custos de infraestrutura necessários para competir no topo do mercado de IA.