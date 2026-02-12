BBB 26: Quem é Tia Milena? Pipoca é uma das sisters mais polêmicas

A participante Pipoca Milena, de 26 anos, é recreadora infantil, o que rendeu a ela o apelido “Tia Milena”. Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, a participante entrou no reality após vencer a votação da Casa de Vidro do Sudeste.

Aos 26 anos, Milena se define como “confusão” e dedica sua vida ao trabalho com crianças, conciliando atividades como babá e recreadora de festas.

Ela e a irmã gêmea viveram em um abrigo até os sete anos em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela mãe.

Aliança com Ana Paula

Dentro da casa, Milena se aproximou rapidamente de Ana Paula Renault, formando uma aliança com a veterana. As duas passaram a dividir estratégias e leituras de jogo, especialmente após o primeiro Sincerão da temporada.

Jornada no BBB

Milena foi indicado ao primeiro Paredão da temporada pelo Líder Alberto Cowboy. Ela dividiu a berlinda com sua aliada Ana Paula e Aline Campos, que foi a eliminada da semana.

Na segunda semana, protagonizou um embate com Matheus, que chamou ela de "cabeça de lata" e "empregada da Ana Paula".

Na última semana, ela recebeu o Castigo do Monstro com Juliano Floss, pelo Anjo Alberto Cowboy. Os dois ficaram quatro dias cumprindo o desafio.

Ela também foi responsável pela briga generalizada que terminou em expulsão de Sol Vega, nessa quarta-feira, 11. Enquanto os brothers estavam dormindo, Milena bateu na porta dos quartos para chamar todos para o café da manhã. Alguns participantes reagiram mal à ação e passaram a reclamar abertamente.

A veterana Sol Vega foi uma das primeiras a confrontar Milena com palavras duras, criticando a atitude e pedindo respeito ao descanso dos outros.

No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula. Mais tarde, a participante foi retirada do programa por infringir as regras.

Ainda na quarta, Milena foi barrada da festa pelo Líder Jonas Sulzbach, mas cumpriu o desafio e voltou para a comemoração ao som de "Rebelde".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.