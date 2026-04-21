Quem é Milena, que entrou pela Casa de Vidro do BBB 26? Relembre a trajetória da finalista

Milena Moreira entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro da região Sudeste — e em poucos dias já havia deixado sua marca. A mineira de 26 anos, babá e recreadora de festas, chegou ao programa sem o mesmo histórico de exposição pública dos Camarotes e Veteranos, mas rapidamente se tornou uma das protagonistas da edição.

Os conflitos

Milena acumulou episódios de atrito ao longo de toda a temporada. Logo na primeira Prova do Líder, se envolveu em uma discussão com Sol Vega por causa de um emoji de "planta" no Queridômetro. Depois, flagrou Jordana falando sobre ela e partiu para o confronto.

Um dos episódios mais caóticos da temporada veio quando Milena bateu na porta de todos os quartos para acordar os participantes para o café da manhã. A insistência irritou profundamente Sol Vega, que desceu as escadas gritando e foi em direção a Ana Paula aos gritos. O tumulto se generalizou — e Sol acabou sendo desclassificada após confronto com a jornalista.

Com Cowboy, a rivalidade foi constante. Ele a eliminou de uma Prova do Líder de resistência — e Milena revidou bagunçando e sujando seus pertences. E admitiu sem rodeios a façanha: "Fui eu. Estava bem pior, tá?".

Com Jonas, o atrito chegou a um ponto delicado quando o brother contestou publicamente o diagnóstico de ansiedade da sister durante uma crise. Milena respondeu com firmeza no Sincerão, autorizando sua psicóloga a divulgar seus laudos. "Você é mentiroso e não preciso mentir. Não preciso fingir que tenho crise de nada", disse.

A Globo também não escapou ilesa. Durante o Barrado no Baile, Milena ficou sozinha no quarto por mais tempo do que o previsto após cumprir corretamente o desafio de pintura imposto por Jonas. A produção reconheceu o erro publicamente nas redes sociais, com bem-humor: "Desculpa, tia Milena, eu estava tuitando."

Após o episódio, ela foi liberada para a festa ao som de RBD — e a cena virou um dos momentos mais celebrados da edição.

A aliança com Ana Paula

A aproximação com Ana Paula Renault foi o eixo central da trajetória de Milena no jogo. As duas se aproximaram após o primeiro Sincerão da temporada e a cumplicidade foi crescendo no dia a dia.

Milena não teve medo de se aliar justamente a quem era o alvo da casa: pelo contrário, passou a comprar as brigas da jornalista e a defendê-la abertamente. Ana Paula, por sua vez, foi um ponto de equilíbrio emocional para Milena ao longo do confinamento — nos momentos de crise, como quando Milena levou uma punição grave por não conseguir fazer o Raio-X ou quando foi indicada ao Monstro, era a jornalista quem a acalmava.

A ruptura com o grupão — após a abstenção dos integrantes quando Matheus disse que Ana Paula se comportava como "patroa" de Milena — só consolidou de vez a parceria entre as duas, formando o núcleo do que viria a ser o grupo dos Eternos.

Os momentos icônicos

Milena foi um verdadeiro furacão no reality. A sister se reinventou ao longo dos 100 dias — saindo de uma versão infantilizada para alguém mais madura e destemida. A autoconfiança que construiu ao longo do confinamento foi um dos destaques da edição.

Virou meme recorrente nas redes sociais por suas reações espontâneas — incluindo os puns soltados estrategicamente perto de rivais como Jonas Sulzbach.

Também sempre demonstrou lealdade feroz aos aliados. Quando descobriu que outro participante havia comido o frango que guardara para Ana Paula e bebido o suco que ela havia preparado, Milena decidiu se vingar à sua maneira: preparou um novo suco com duas colheres de sal, louro, caldo de frango, bagaço de limão e restos de ovos do lixo, experimentou a mistura e guardou na geladeira para descobrir o culpado — que era Jordana.

A produção a chamou no confessionário e mandou jogar fora o líquido. O episódio do "suco de frango" entrou para o repertório de momentos mais inusitados da temporada.

Outro episódio ousado foi quando ela e Ana Paula levaram a casa para o "Tá Com Nada". A jornalista deu o primeiro passo ao se recusar a fazer o Raio-X, tomando uma punição gravíssima. Na sequência, Milena comeu um abacaxi do VIP — e a casa inteira foi arrastada para o castigo coletivo.

Ao escutar o comando para que todos fossem à área externa, Milena começou a rir. Diante da possibilidade de ir ao Paredão, manteve a postura destemida: "Os que estão em cima do muro agora podem colocar. Não me colocaram antes? Coloquem de novo".

O afastamento de Ana Paula e a reconciliação

A relação entre as duas não foi isenta de turbulências. No segundo pódio, Milena colocou Samira à frente de Ana Paula — sinalizando um afastamento da jornalista e uma aproximação maior com a gaúcha naquele momento. Na reta final, as duas até chegaram a romper a amizade.

A reconciliação, no entanto, aconteceu rápido. Após a morte do pai de Ana Paula, quando a jornalista desabafava que estava sozinha no mundo sem pai e sem mãe, Milena afirmou que estaria ao lado dela.

Os números

Milena foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo ao longo da temporada. Com a chegada ao top 3, garantiu um apartamento no valor de R$ 270 mil, que será somado aos R$ 30 mil que a recreadora conseguiu pela dinâmica Ganha-Ganha.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.