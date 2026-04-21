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BBB 26: edição teve reis do VIP, vítimas da Xepa e recordistas de berlinda

Levantamento mostra quem mais foi ao Paredão, quem dominou a liderança e quem acumulou os maiores prêmios da edição

BBB 26: Ana Paula, Cowboy, Jonas, Samira e Leandro aparecem entre os principais destaques da temporada (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Ana Paula, Cowboy, Jonas, Samira e Leandro aparecem entre os principais destaques da temporada (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16h00.

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Na reta final do Big Brother Brasil 26, os conflitos, alianças e reviravoltas ajudaram a movimentar a temporada, mas os números também contam uma história importante. Um levantamento da edição feito pelo O Globo revela quem dominou provas, quem mais sofreu com a Xepa, quem virou alvo frequente no Paredão e quem saiu da casa com os bolsos cheios.

Entre favoritismo, resistência e poder no jogo, alguns participantes se destacaram de forma clara. Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Samira Sagr e Leandro Boneco aparecem em rankings que ajudam a explicar por que marcaram a temporada.

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