BBB 26: edição teve reis do VIP, vítimas da Xepa e recordistas de berlinda

Entre favoritismo, resistência e poder no jogo, alguns participantes se destacaram de forma clara. Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Samira Sagr e Leandro Boneco aparecem em rankings que ajudam a explicar por que marcaram a temporada.

Na reta final do Big Brother Brasil 26 , os conflitos, alianças e reviravoltas ajudaram a movimentar a temporada, mas os números também contam uma história importante. Um levantamento da edição feito pelo O Globo revela quem dominou provas, quem mais sofreu com a Xepa, quem virou alvo frequente no Paredão e quem saiu da casa com os bolsos cheios.

Quem encarou mais Paredões?

Na final do BBB 26, Ana Paula Renault foi ao paredão por seis vezes na edição, sendo a participante que mais vezes foi a berlinda.

Quem liderou mais vezes?

Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy foram os maiores líderes da temporada. Cada um conquistou a liderança em quatro oportunidades e garantiu lugar entre os maiores vencedores de provas da história do reality.

Quem mais sofreu na Xepa?

Leandro Boneco foi quem mais vezes esteve na Xepa, com 14 passagens pelo grupo. Ele ainda acumulou 79 dias seguidos na alimentação restrita.

Quem mais aproveitou o VIP?

Alberto Cowboy e Jordana foram os participantes que mais frequentaram o VIP, com nove estadias cada.

Quem venceu mais Provas do Anjo?

Milena, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy terminaram empatados como os maiores campeões da Prova do Anjo, com duas vitórias cada.

Quem mais caiu no Monstro?

Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach dividiram o posto de recordistas do Castigo do Monstro no BBB 26. Os dois receberam a punição três vezes.

Quem faturou mais prêmios?

Samira Sagr foi a participante que mais acumulou recompensas. Ao longo da edição, somou mais de R$ 500 mil em prêmios, incluindo R$ 100 mil de uma liderança, um apartamento de R$ 270 mil, valores em dinheiro de dinâmicas e um carro avaliado em mais de R$ 100 mil.

Quem mais ficou fora da festa?

Ana Paula Renault também liderou outro ranking: foi barrada cinco vezes no Baile do Líder, sendo escolhida para cumprir desafios enquanto os demais aproveitavam a festa.

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.