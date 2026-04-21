Luto e final do BBB 26: como será a agenda de Ana Paula após o fim do reality?

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira, 21, e Ana Paula Renault chega como um dos nomes mais comentados da temporada.

A reta final da participante, porém, ganhou um peso emocional extra após a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos.

Sister deve cumprir agenda, mas com ressalvas

Mesmo diante do luto, Ana Paula seguiu no reality até a decisão. Segundo informações publicadas por O Globo, a ex-sister deve participar de programas relacionados ao BBB 26 após a final, mas com uma agenda ajustada para respeitar o momento delicado vivido por ela.

Tradicionalmente, finalistas e campeão costumam marcar presença em atrações da Globo logo no dia seguinte ao encerramento do programa. No caso de Ana Paula, a emissora trabalha com alternativas para flexibilizar compromissos imediatos e permitir que ela esteja ao lado da família.

Dentro da casa, a participante recebeu apoio dos finalistas nos últimos dias e emocionou o público ao falar sobre a importância desse acolhimento em meio à perda.

Favorita ao prêmio

Além da forte repercussão pessoal, Ana Paula também chega à final cercada de favoritismo. Desde o início da temporada, ela se consolidou como protagonista do jogo e virou referência nas discussões sobre o campeão da edição.

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.