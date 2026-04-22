Inscrições para o BBB 27 são reabertas após final do BBB 26

Após a final do BBB 26, que consagrou Ana Paula Renault como a grande campeã, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que as inscrições para a próxima edição do programa, o BBB 26, foram reabertas. Interessados em participar do reality devem realizar o cadastro no site oficial do gshow e preencher todas as etapas do processo seletivo.

Para entrar na disputa, é necessário escolher a região de inscrição, que pode ser a de residência ou de nascimento, responder ao questionário e enviar as fotos. A produção também exige um vídeo de apresentação, em que o candidato abre o jogo e conta a sua história.

Como fazer a inscrição do BBB 27?

O cadastro deve ser preenchido online, com todas as informações solicitadas pela produção. Veja o passo a passo:

Acesse a página oficial da inscrição,

Escolha a região de residência ou nascimento,

Complete o formulário com dados pessoais,

Envie fotos e grave o vídeo de apresentação.

Todas as etapas devem ser concluídas para que a inscrição seja validada.

Como funciona a seleção?

O primeiro contato da produção acontece por e-mail, utilizando o domínio @castitreach.com.

Depois dessa etapa, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar entrevistas. O processo inclui fases virtuais e presenciais, que serão iniciadas em breve.

Dicas de segurança

Para não cair em golpes, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. De acordo com o gshow, a inscrição deve ser feita apenas pelos canais oficiais, e o contato com os candidatos ocorre somente pelos dados informados.

Entre as orientações estão: